МИД Чехии прокомментировал усиление безопасности в посольстве в Москве

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Усиление мер безопасности в чешском посольстве в Москве является долговременным приоритетом Праги и не связано с текущими событиями в отношениях двух стран, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова.
МИД Чехии прокомментировал усиление безопасности в посольстве в Москве
  • РИА Новости
  • © Евгения Новоженина

«Усиление мер безопасности в диппредставительстве в Москве является долговременным приоритетом, речь не идёт о реакции на актуальные события», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, организована как периметрическая защита посольства, так и охрана прилегающих территорий и контроль на входе в здание.

«Часть проекта удалось реализовать уже в конце минувшего года. Одной из частей комплексного решения будет направление в Москву сотрудников охраны из рядов сотрудников МИД», — добавила представитель внешнеполитического ведомства Чехии.

Ранее МИД Чехии предложил России обсудить сложности во взаимоотношениях на фоне сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам «осквернения символов воинской славы России, совершённого публично».

В свою очередь, в МИД Чехии заявили, что «перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и Россией».

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