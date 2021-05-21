«О боях и исторической правде»: Минобороны обнародовало рассекреченные документы об освобождении Чехословакии

Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» опубликовало ранее засекреченные документы в рамках работы по сохранению исторической памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Чехословакии от немецко-фашистской оккупации. В ведомстве подчеркнули, что обнародованные материалы призваны защитить историческую правду, попытки исказить которую в угоду политической конъюнктуре в последние годы не прекращаются в Праге. Историки отмечают, что гитлеровцы превратили Чехию в настоящую крепость, при взятии которой советские войска понесли значительные потери.

Министерство обороны РФ в рамках проекта «Без срока давности» запустило мультимедийный раздел «...И Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить». На сайте ведомства теперь можно ознакомиться с такими документами, как журналы боевых действий, карты, наградные листы, учётные карточки воинских захоронений, относящимися к периоду освобождения Чехословакии от немецкой оккупации в мае 1945-го, а также со служебной перепиской о передаче советскими солдатами продовольствия и других материальных ресурсов мирным жителям.

«В специальном разделе... посвящённом сохранению исторической памяти о решающей роли Красной Армии в освобождении Чехии от немецко-фашистских оккупантов, представлены материалы о боях по освобождению Праги, о героях-красноармейцах, павших за свободу и независимость чешской земли, и об исторической правде, попытки исказить и переписать которую, к сожалению, не прекращаются в этой стране», — отметили в Минобороны.

«Стремительное преследование отходящего противника»

6 мая 1945 года началась Пражская наступательная операция Красной армии, в которой были задействованы войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов. На сайте Минобороны РФ выложены оперативные документы советских войск, освещающие ход боевых действий по освобождению территории Чехословакии и её столицы — Праги.

Главный удар по нацистам наносился с севера войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. Из журнала боевых действий фронта за 1—15 мая становится ясно, что войска стали готовиться к наступлению сразу после завершения Берлинской операции. Так, запись от 3 мая гласит: «На правом фланге войска производили перегруппировку», а уже 5 мая написано следующее: «Директива ВС фронта командармам 21 и 59 о переходе в решительное наступление в направлении г. Прага с 6.5.45».

На следующий день войска окружили гарнизон в Бреслау (Вроцлаве), противник капитулировал, а 8-го числа был взят Дрезден. Войска фронта продвигались на 30—45 км в сутки.

Журнал боевых действий 76 ск / Овладение городом Прага/ Ущерб противнику

9 мая 1945 года в журнале боевых действий 1-го Украинского фронта отмечено донесением об освобождении чехословацкой столицы 3-й и 4-й гвардейскими танковыми армиями: «Развивая наступление, в 4:00 передовыми частями ворвались в город Прага. После боёв к 10:00 полностью овладели городом».

В разделе размещена также часть материалов из журнала боевых действий 3-й гвардейской танковой армии за март—май 1945 года.

«Овладев столицей фашисткой Германии Берлином, личный состав войск, бойцы и офицеры, горели единым желанием быстрее добить остатки разгромленных войск противника», — отмечается в документе.

Также он содержит данные о боевом составе армии, силах противника и планах операции.

«Освобождённый народ г. Прага многотысячными колоннами горячо приветствовал воинов-освободителей, произнося крики «Ура» и здравницы в честь Красной Армии, её полководцев и великого вождя и полководца маршала Советского Союза т. Сталина», — свидетельствует запись в журнале от 9 мая 1945 года.

Пражская операция советских войск

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С юго-востока в направлении столицы Чехословакии удар по противнику наносил 2-й Украинский фронт под командованием маршала Родиона Малиновского. Боевой путь фронта наглядно изображён на оперативной карте боевых действий, также представленной на сайте Минобороны. Рассекреченные материалы свидетельствуют о том, что взятие войсками фронта опорного пункта противника в Йиглаве имело большое значение для развития наступления на Прагу.

После захвата 8 мая хорошо укреплённого опорного пункта гитлеровцев в городе Оломоуц, подразделения и части 4-го Украинского фронта генерала армии Андрея Ерёменко решительным броском достигли Праги.

«Войска фронта с рассвета 9.5.45 перешли в стремительное преследование отходящего противника и к 18:00 подвижной группой прошли свыше 200 км и вошли в г. Прага», — говорится в оперативных документах.

Встретившись восточнее и юго-восточнее Праги, войска трёх советских фронтов окружили последнюю из крупных боеспособных группировок вермахта, заблокировав ей пути отступления на запад.

«Прочно обеспечивая за собой г. Прага с востока и юго-востока, не допустить отхода противника на запад и юго-запад на участке Прага, Бенешов», — отмечено в журнале боевых действий 1-го Украинского фронта.

Карта действий советских войск

По словам действительного члена Академии военных наук РФ Андрея Кошкина, в мае 1945 года удержание Чехословакии играло стратегическую роль в планах нацистов.

«Берлин уже был взят советскими войсками, а Прага вместе со значительными территориями Чехословакии всё ещё находилась под контролем гитлеровцев. Нацистские преступники планировали развернуть здесь торги, которые позволили бы им уйти от ответственности и перепрятать награбленные ценности. Здесь были сконцентрированы значительные силы гитлеровцев, включая остатки элитных подразделений СС — всего более 900 тыс. человек», — подчеркнул Кошкин.

«Первым бросился на фрицев»

При освобождении Чехословакии советские войска понесли серьёзные потери. В 1,2 тыс. воинских захоронений на территории Чехии покоятся более 50 тыс. советских военнослужащих, погибших в боях с нацистами. На сайте Минобороны размещены учётные карточки ряда этих захоронений и наградные документы похороненных в них красноармейцев.

В братской могиле на Ольшанском кладбище в Праге покоятся 484 военнослужащих, в братской могиле в городе Йиглава — 410 советских воинов, в братской могиле в городе Оломоуц — 1510 красноармейцев.

На сайте Минобороны размещены наградные документы погибшего при освобождении Чехословакии гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко, имя которого носит одна из улиц Праги. Экипаж его боевой машины 9 мая 1945 года первым ворвался в столицу Чехословакии.

«Захватил мост через реку Влтава в центре города и вступил в неравный бой с 13 самоходными орудиями немцев. Удерживая переправу, т. Гончаренко огнём своего танка уничтожил две самоходки. Танк получил попадание снаряда и загорелся. Т. Гончаренко был тяжело ранен. Будучи тяжело раненым отважный офицер, истекая кровью, продолжал вести бой. Вторичным попаданием в танк т. Гончаренко был убит», — говорится в наградном листе к ордену Отечественной войны I степени.

В наградном листе к ордену Отечественной войны II степени на стрелка-автоматчика комендантского взвода рядового Валентина Кузовлева рассказывается: «В период прочёсок освобождённых населённых пунктов тов. Кузовлевым было задержано и обезоружено до 20 немецко-фашистских солдат и офицеров. В боях за гор. Прагу Кузовлев, несмотря на тяжёлое ранение, продолжал отбивать атаку вражеской части, напавшей на колонну машин и погиб смертью храбрых».

Наградные документы Ивана Гончаренко и Василия Колядинского

«Когда взвод разведки, в котором находился тов. Колядинский, атаковал врага, он первым бросился на фрицев и в рукопашном бою убил трёх немцев. Считая это недостаточным, он бросился ещё на двоих, но в это время вражеская пуля поразила тов. Колядинского», — описывается в наградных документах подвиг ефрейтора Василия Колядинского, похороненного в братской могиле в городе Оломоуц.

В значительной части обнародованных Минобороны документов также отражено отношение красноармейцев к чешскому народу, а также зафиксирована помощь, которую советские войска оказывали мирному населению.

Документы об отгрузке продуктов Красной армией населению Чехословакии

Так, шифровка №2310 руководящему составу 1-го Украинского фронта от 7 мая 1945 года свидетельствует: «При вступлении на территорию Чехословакии войск фронта принять все меры к тому, чтобы относиться к населению дружественно и вежливо. Никакой конфискации или изъятия имущества у населения не производить».

О предоставлении помощи мирным жителям говорится и в постановлении военного совета 1-го Украинского фронта от 30 мая 1945 года. Речь в нём идёт о повышении норм продовольственного снабжения Красной Армией населения Праги, которые были установлены с учётом пожеланий чехословацкого правительства.

Обелиск советским солдатам, павшим во время Второй мировой войны под Оломоуцем. В округе обелиска находятся могилы офицеров, а за обелиском братская могила 1436-и советских солдат. Нержедин, г. Оломоуц, Чехия.

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Справка о выполнении постановлений Государственного комитета обороны №8787с свидетельствует о больших объёмах продовольственных поставок населению Праги. Так, согласно опубликованному в разделе документу, тыловые службы 2-го Украинского фронта к 10 июня 1945 года доставили в столицу Чехословакии более 8,8 тыс. т зерна для выработки муки и крупы, а также 600 т соли, крупный рогатый скот.

«Помощь, которую оказала Красная армия чешскому народу, сложно переоценить. Были спасены жизни и свобода людей, и даже исторический облик Праги, которую гитлеровцы готовили к уничтожению. И напоминать чехам об этом нужно было постоянно. Возможно, в этом случае не было бы сноса памятников советским воинам и чествования в Чехии гитлеровских коллаборационистов», — отметил в разговоре с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик.

«На протяжении последних лет в угоду политической конъюнктуре в Чехии активно пытаются умалить решающую роль Красной армии при освобождении страны в годы Второй мировой войны. В ходе работ по реконструкции памятников, мемориальных и музейных комплексов, посвящённых мужеству и героизму военнослужащих Красной армии, погибших при освобождении территории страны, происходит замена скульптур и экспонатов, убираются элементы с символикой, намеренно скрываются и размываются упоминания о решающей роли Красной армии», — подчеркнули в Минобороны.

Демонтаж мемориальной доски, установленной в память о советских воинах-освободителях, со здания ратуши в Праге

© Демонтаж мемориальной доски со здания ратуши в Праге

По словам Андрея Кошкина, деятельность Минобороны РФ по рассекречиванию и обнародованию документов времён Великой Отечественной войны имеет огромное значение.

«Чехия была превращена нацистами в настоящую крепость. Её освобождение стоило Красной армии значительных усилий и потерь. О подвигах наших воинов с точки зрения исторической справедливости должны помнить и мы сами, и освобождённые ими народы. При этом нужно отметить, что чехи в 1945-м отлично знали, кто их освободил», — подчеркнул Андрей Кошкин.

«Широко известны фото, на которых видно, с каким ликованием встречали маршала Конева жители Праги. Чем больше будет появляться таких доказательств, как оригинальные документы, фотографии, карты, тем меньше простора для деятельности останется у фальсификаторов истории Второй мировой войны», — подытожил он.