«Факт, имеющий юридическое значение»: суд признал геноцидом убийства советских граждан нацистами в Жестяной Горке

Солецкий районный суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал геноцидом массовые убийства нацистами советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Речь идёт об уничтожении гитлеровцами и коллаборационистами не менее 2,6 тыс. граждан СССР в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области. Согласно выводам суда, массовые убийства были «частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путём изгнания для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию».

Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовые убийства советских граждан, совершённые нацистами в районе деревни Жестяная Горка в 1942—1943 годах. Учёные называют решение суда восстановлением исторической справедливости.

«Новгородский Освенцим»

Территория Новгородчины в годы Великой Отечественной войны стала местом ожесточённых боёв между советскими и нацистскими войсками. Из 27 районов, которые в дальнейшем вошли в состав Новгородской области, в 1941-м 18 были полностью или частично оккупированы гитлеровцами.

«У нацистов существовал план очистки этих земель от населения. Одна часть жителей подлежала уничтожению, другая — превращению в рабов. Это был частный случай политики планомерного уничтожения славянского населения. Территории зачищались гитлеровскими преступниками для дальнейшего заселения их представителями «арийской нации», — рассказал в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

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Как отметил в комментарии RT военный историк Юрий Кнутов, нацисты относили большую часть населения СССР к «расово неполноценным» народам, что считалось основанием для их тотального уничтожения. Поэтому именно мирные жители составили большую часть потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Одним из эпизодов массового уничтожения гражданского населения СССР, по словам историка, стали убийства в районе деревни Жестяная Горка. Здесь базировалось одно из подразделений айнзацгруппы «А» полиции безопасности и СД, занимавшееся уничтожением мирных жителей.

Значительную часть размещённого в Жестяной Горке карательного отряда составляли выходцы из Латвии.

«В нашей деревне Жестяная Горка, в которой я проживал в период оккупации, находился карательный отряд немецких войск СС в течение более двух лет, в 1941—1943 годах, который производил аресты мирных советских граждан, коммунистов, активистов, партизан и военнопленных Красной Армии и массовые расстрелы арестованных лиц... За деревней Жестяная Горка расположены четыре ямы с трупами захороненных людей», — цитирует историк Борис Ковалёв показания одного из очевидцев нацистских преступлений, данные после освобождения Новгородчины в 1944 году.

По словам историков, если арестованные мирные жители представляли какой-то интерес для нацистов, их подвергали короткому допросу с пытками, а затем казнили, но многих убивали сразу, даже не допрашивая. Помимо пленных красноармейцев и партизан, нацисты уничтожали в районе Жестяной Горки гражданских лиц, включая женщин и детей.

Местные жители у разрушенных домов после отхода немецких войск с Новгородской земли

РИА Новости

© Григорий Капустянский

В документах, изъятых у карателей, методично перечислены многие из совершённых гитлеровцами в районе Жестяной Горки преступлений, включая, убийство четырёхлетнего ребёнка.

«До войны население Батецкого района, в котором находится Жестяная Горка, составляло 29 тыс. человек. После войны в нём осталось всего около 5 тыс. жителей. Остальные были убиты нацистами или угнаны в рабство в Германию», — отметил в разговоре с RT сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик.

В 1947 году Чрезвычайной государственной комиссией был составлен акт об эксгумации трупов людей, убитых нацистами в районе деревень Жестяная Горка и Чёрное. Было обнаружено около 3,7 тыс. тел, из них 2,6 тыс. — возле Жестяной Горки. Составители документа подчёркивали насильственный характер гибели людей. Причиной смерти погибших были огнестрельные ранения, а также повреждения, нанесённые тяжёлыми тупыми, режущими и рубящими орудиями.

Поисковые работы в районе Жестяной Горки были продолжены весной 2019 года. В окрестностях деревни поисковики обнаружили останки более 500 человек, в том числе 188 детей.

Место раскопок

© Государственный архив Российской Федерации

«Признать геноцидом»

В 1947 году в Новгороде состоялся суд над 19 военными преступниками, причастными к уничтожению мирного населения оккупированной Новгродчины, включая командира 38-го армейского корпуса генерала от артиллерии Курта Герцога. Из-за вступившего в силу в СССР указа об отмене смертной казни, гитлеровские преступники были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Многие из них были амнистированы в 1954 году.

Однако большинство лиц, принимавших участие в убийствах на территории Новгородской области, так и не понесли никакого наказания, сбежав на Запад. В 2019 году ряд фамилий карателей, причастных к преступлениям в районе Жестяной Горки, были обнародованы российскими правоохранительными органами. Один из карателей бежал в Канаду и устроился на работу в крупную международную компанию, другой — занимался общественно-политической деятельностью в Германии, возглавляя латышскую эмигрантскую организацию.

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В 2019 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде населения деревни Жестяная Горка и села Чёрное в Новгородской области. В октябре 2020 года Солецкий районных суд официально признал данные преступления геноцидом.

«Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942—1943 годах солдатами «тайлькоманды» в отношении не менее 2,6 тысячи советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп», — говорится в решении суда.

В документе подчёркивается, что убийства были «частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами».

«Решение правильное, хоть и запоздалое. Холокост много лет назад был справедливо признан во многих странах мира геноцидом и преступлением, не имеющим оправдания. По моему мнению, подобный подход должен действовать и в отношении всех нацистских преступлений, совершённых на территории СССР. Это было не что иное как целенаправленное уничтожение мирного населения на основании нацистских расовых теорий, и поэтому иначе, как геноцид, трактоваться не может», — заявил Юрий Кнутов.

Указатель на деревню Жестяная Горка

© Wikimedia commons

Михаил Мягков считает, что решение Солецкого суда — это чрезвычайно важное событие, так как геноцид советского населения до сих пор официально признан не был. По его словам, в СССР процесс расследования некоторых нацистских преступлений были приостановлены из-за участия в убийствах коллаборационистов — в частности, выходцев из Прибалтики и Западной Украины, а также венгров, румын и других народов, проживавших после войны на территории соцлагеря.

«Из-за существовавшей в СССР политкорректности образовался некий вакуум в исторической памяти, который в дальнейшем стал заполняться националистами, замалчивающими свои преступления и изображающими себя борцами за справедливость. И теперь, когда лица, придерживающиеся такой искажённой точки зрения, пришли к власти в целом ряде стран, нам нужно открыто озвучить, что это была война, развязанная на основании нацистских расовых теорий. Признание гитлеровских преступлений геноцидом — это торжество исторической справедливости», — подытожил Дмитрий Суржик.