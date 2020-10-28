«Факт, имеющий юридическое значение»: суд признал геноцидом убийства советских граждан нацистами в Жестяной Горке
- Памятник «Тысячелетие России» на территории Новгородского Кремля, разрушенный фашистскими захватчиками
- РИА Новости
- © Георгий Петрусов
Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовые убийства советских граждан, совершённые нацистами в районе деревни Жестяная Горка в 1942—1943 годах. Учёные называют решение суда восстановлением исторической справедливости.
«Новгородский Освенцим»
Территория Новгородчины в годы Великой Отечественной войны стала местом ожесточённых боёв между советскими и нацистскими войсками. Из 27 районов, которые в дальнейшем вошли в состав Новгородской области, в 1941-м 18 были полностью или частично оккупированы гитлеровцами.
«У нацистов существовал план очистки этих земель от населения. Одна часть жителей подлежала уничтожению, другая — превращению в рабов. Это был частный случай политики планомерного уничтожения славянского населения. Территории зачищались гитлеровскими преступниками для дальнейшего заселения их представителями «арийской нации», — рассказал в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Как отметил в комментарии RT военный историк Юрий Кнутов, нацисты относили большую часть населения СССР к «расово неполноценным» народам, что считалось основанием для их тотального уничтожения. Поэтому именно мирные жители составили большую часть потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
Одним из эпизодов массового уничтожения гражданского населения СССР, по словам историка, стали убийства в районе деревни Жестяная Горка. Здесь базировалось одно из подразделений айнзацгруппы «А» полиции безопасности и СД, занимавшееся уничтожением мирных жителей.
Значительную часть размещённого в Жестяной Горке карательного отряда составляли выходцы из Латвии.
«В нашей деревне Жестяная Горка, в которой я проживал в период оккупации, находился карательный отряд немецких войск СС в течение более двух лет, в 1941—1943 годах, который производил аресты мирных советских граждан, коммунистов, активистов, партизан и военнопленных Красной Армии и массовые расстрелы арестованных лиц... За деревней Жестяная Горка расположены четыре ямы с трупами захороненных людей», — цитирует историк Борис Ковалёв показания одного из очевидцев нацистских преступлений, данные после освобождения Новгородчины в 1944 году.
По словам историков, если арестованные мирные жители представляли какой-то интерес для нацистов, их подвергали короткому допросу с пытками, а затем казнили, но многих убивали сразу, даже не допрашивая. Помимо пленных красноармейцев и партизан, нацисты уничтожали в районе Жестяной Горки гражданских лиц, включая женщин и детей.
- Местные жители у разрушенных домов после отхода немецких войск с Новгородской земли
- РИА Новости
- © Григорий Капустянский
В документах, изъятых у карателей, методично перечислены многие из совершённых гитлеровцами в районе Жестяной Горки преступлений, включая, убийство четырёхлетнего ребёнка.
«До войны население Батецкого района, в котором находится Жестяная Горка, составляло 29 тыс. человек. После войны в нём осталось всего около 5 тыс. жителей. Остальные были убиты нацистами или угнаны в рабство в Германию», — отметил в разговоре с RT сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик.
В 1947 году Чрезвычайной государственной комиссией был составлен акт об эксгумации трупов людей, убитых нацистами в районе деревень Жестяная Горка и Чёрное. Было обнаружено около 3,7 тыс. тел, из них 2,6 тыс. — возле Жестяной Горки. Составители документа подчёркивали насильственный характер гибели людей. Причиной смерти погибших были огнестрельные ранения, а также повреждения, нанесённые тяжёлыми тупыми, режущими и рубящими орудиями.
Поисковые работы в районе Жестяной Горки были продолжены весной 2019 года. В окрестностях деревни поисковики обнаружили останки более 500 человек, в том числе 188 детей.
- Место раскопок
- © Государственный архив Российской Федерации
«Признать геноцидом»
В 1947 году в Новгороде состоялся суд над 19 военными преступниками, причастными к уничтожению мирного населения оккупированной Новгродчины, включая командира 38-го армейского корпуса генерала от артиллерии Курта Герцога. Из-за вступившего в силу в СССР указа об отмене смертной казни, гитлеровские преступники были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Многие из них были амнистированы в 1954 году.
Однако большинство лиц, принимавших участие в убийствах на территории Новгородской области, так и не понесли никакого наказания, сбежав на Запад. В 2019 году ряд фамилий карателей, причастных к преступлениям в районе Жестяной Горки, были обнародованы российскими правоохранительными органами. Один из карателей бежал в Канаду и устроился на работу в крупную международную компанию, другой — занимался общественно-политической деятельностью в Германии, возглавляя латышскую эмигрантскую организацию.
В 2019 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде населения деревни Жестяная Горка и села Чёрное в Новгородской области. В октябре 2020 года Солецкий районных суд официально признал данные преступления геноцидом.
«Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942—1943 годах солдатами «тайлькоманды» в отношении не менее 2,6 тысячи советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп», — говорится в решении суда.
В документе подчёркивается, что убийства были «частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами».
«Решение правильное, хоть и запоздалое. Холокост много лет назад был справедливо признан во многих странах мира геноцидом и преступлением, не имеющим оправдания. По моему мнению, подобный подход должен действовать и в отношении всех нацистских преступлений, совершённых на территории СССР. Это было не что иное как целенаправленное уничтожение мирного населения на основании нацистских расовых теорий, и поэтому иначе, как геноцид, трактоваться не может», — заявил Юрий Кнутов.
- Указатель на деревню Жестяная Горка
- © Wikimedia commons
Михаил Мягков считает, что решение Солецкого суда — это чрезвычайно важное событие, так как геноцид советского населения до сих пор официально признан не был. По его словам, в СССР процесс расследования некоторых нацистских преступлений были приостановлены из-за участия в убийствах коллаборационистов — в частности, выходцев из Прибалтики и Западной Украины, а также венгров, румын и других народов, проживавших после войны на территории соцлагеря.
«Из-за существовавшей в СССР политкорректности образовался некий вакуум в исторической памяти, который в дальнейшем стал заполняться националистами, замалчивающими свои преступления и изображающими себя борцами за справедливость. И теперь, когда лица, придерживающиеся такой искажённой точки зрения, пришли к власти в целом ряде стран, нам нужно открыто озвучить, что это была война, развязанная на основании нацистских расовых теорий. Признание гитлеровских преступлений геноцидом — это торжество исторической справедливости», — подытожил Дмитрий Суржик.
- «Это были аморальные коллаборационисты»: как украинские историки пытаются оправдать убийц жителей белорусской Хатыни
- «Начало краха рейха»: какую роль в освобождении Латвии, Литвы и Эстонии сыграла Прибалтийская операция
- «С каждым днём было всё тяжелее»: жительница блокадного Ленинграда — о войне, голоде и патриотизме