«Бои носили ожесточённый характер»: Минобороны публикует рассекреченные документы об освобождении Венгрии

Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» запускает на своём сайте мультимедийный раздел «Венгрия помнит, не сможет забыть». В нём представлены документы об освобождении Красной армией этой восточноевропейской страны от нацистов: журналы боевых действий, учётные карточки воинских захоронений, наградные листы, служебная переписка об отношении местного населения к советским бойцам и о помощи руководства СССР венгерскому народу. Материалы свидетельствуют о героизме советских военнослужащих и их гуманном отношении к мирному населению.

Министерство обороны РФ в рамках проекта «Без срока давности» запускает на своём сайте мультимедийный раздел «Венгрия помнит, не сможет забыть». В нём размещены документы, свидетельствующие о подвигах советских воинов и гуманном отношении руководства СССР к населению Венгрии, а также материалы, изобличающие преступления нацистского режима.

На сайте можно ознакомиться с журналами боевых действий, учётными карточками воинских захоронений, именными списками погибших, наградными листами героев войны, документами об отношении местного населения к бойцам Красной армии и о помощи советского руководства венгерскому народу.

«Бои носили ожесточённый характер»

Раздел «Венгрия помнит, не сможет забыть» открывается страницами журналов боевых действий 2-го и 3-го Украинских фронтов, подтверждающих ожесточённость и затяжной характер боёв за Венгрию и её столицу.

Напомним, осенью 1944 года советские войска развернули наступление вглубь Венгрии в рамках Будапештской стратегической наступательной операции.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Бой на подступах к Будапешту

РИА Новости

«Бои в ноябре месяце, как и в октябре, носили ожесточённый и тяжёлый характер, и наши довольно крупные потери в личном составе — тому подтверждение», — говорится в журнале.

Особенно активно сопротивлялись Красной армии немецкие части. Как рассказал в разговоре с RT доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Дмитрий Суржик, на начальном этапе войны на стороне рейха воевали сотни тысяч венгерских солдат, но в 1944 году в ответ на попытки официального Будапешта установить контакты с Антигитлеровской коалицией гитлеровцы оккупировали Венгрию, и венграм больше не доверяли.

Положение о работе военных комендатур

© Министерство обороны РФ

«Противник в первой линии своей обороны держал преимущественно венгерские части. Но в первые же дни нашего наступления венгерские части в первой линии были заменены немецкими или поставлены между немецкими частями. В общем, это придало немецкой обороне большую устойчивость и сопротивляемость», — отмечается в рассекреченных Министерством обороны документах.

Но уже к декабрю 1944 года, как говорится в журнале, «в результате искусного маневра наших войск 2 и 3 УФ вся будапештская группа противника, стоящая на защите столицы государства, оказалась полностью окруженной». При этом нацисты понесли серьёзные потери.

Как отмечается в журнале за декабрь, гитлеровцы заняли оборону в городской застройке Будапешта, используя тактику опорных пунктов и сводя тем самым на нет преимущества Красной армии.

Учётная карточка воинского захоронения

© Министерство обороны РФ

Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что советские воины в боях за Будапешт и близлежащие города проявили беспримерный героизм. Многие из них отдали жизнь за освобождение Венгрии от нацистов.

В новом разделе на сайте Минобороны опубликованы учётные карточки советских воинских захоронений. В частности, одна из таких братских могил расположена в городе Дунахарасти в центральной части Венгрии. В ней погребены 13 погибших советских военных. В их числе — красноармеец Андрей Бычков, награждённый медалью «За боевые заслуги», а также рядовой Фёдор Игнатьев и гвардии рядовой Николай Озерян, награждённые медалями «За отвагу».

Наградные документы Фёдора Игнатьева

© Министерство обороны РФ

Кроме того, в разделе на сайте Минобороны опубликованы наградные листы на гвардии старшего лейтенанта Фёдора Колодяжного от 16 февраля и от 5 апреля 1945 года. Согласно первому из них, советский офицер во время штурма красноармейцами важного опорного пункта «выкатил свои орудия на расстояние 100 метров от противника и под сильным обстрелом со стороны противника вёл уничтожающий артиллерийский огонь».

Второй документ, о награждении орденом Отечественной войны I степени — уже посмертный. Из него следует, что 6 марта 1945 года под натиском крупных сил противника Колодяжный, «находясь в боевых порядках пехоты, умело управлял огнём своей батареи, отбил атаку немцев, уничтожив при этом до роты немецкой пехоты». 11 марта при отражении атаки пехоты и танков он «огнём своей батареи подавил 2 артиллерийские батареи противника, один шестиствольный миномет и подбил один танк противника».

Участник штурма Будапешта подполковник В.Лебедь, дошедший от Волги до Будапешта, стоит неподалеку от Моста Эржебет

РИА Новости

© Евгений Халдей

Историческая правда

В обнародованном на сайте Минобороны постановлении Государственного комитета обороны №6803 от 27 октября 1944 года идёт речь о порядке, который командование Красной армии устанавливало на освобождённых территориях. Согласно ему, назначались коменданты населённых пунктов, брались под контроль линии связи и железная дорога, заключались договоры с местными производителями о закупке продовольствия для нужд армии.

«Сохранить без изменения все существующие в этих районах венгерские органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства. Исполнению религиозных обрядов не препятствовать и церквей и молитвенных домов не трогать», — подчёркивается в постановлении ГКО.

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Кроме того, в документе идёт речь о неукоснительном соблюдении прав венгерских граждан.

«Объявить во всеобщее сведение, что все личные и имущественные права венгерских граждан и частных обществ, а также принадлежащая им частная собственность, находятся под охраной советских военных властей», — отмечается в постановлении.

Также в документе делается акцент на том, что «ни как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная Армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий».

Как отметил в беседе с RT действительный член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин, тот факт, что, несмотря на участие Венгрии в войне, советское командование и Красная армия проявляли великодушие к местному населению, расположил венгерских граждан к советским военнослужащим. Это подтверждается и обнародованными на сайте Минобороны документами.

Боевое донесение 2-го Украинского фронта

© Министерство обороны РФ

«Я сам видел, что в городах и селах, занятых русскими, население живет так же, как и раньше, и русские не причиняют ему никакого ущерба... Немцы втянули нас в кровопролитную войну против воли народа… превратили нашу страну в плацдарм для обороны Германии. Они уничтожают наше народное добро и все, что возможно, вывозят на своих грузовиках», — подчёркивается в воззвании начальника Генерального штаба Венгерской армии Вёрёша Яноша к венгерским солдатам и народу.

В информационной сводке политуправления 2-го Украинского фронта от 14 января 1945 года говорится о том, что венгерские солдаты не хотят воевать на стороне нацистов.

Письмо военному коменданту по вопросу восстановления электроснабжения

© Министерство обороны РФ

«Немцы жестоко наказывают тех солдат, которые отказываются стрелять в русских… Таких солдат они расстреливают… Большинство солдат думало прежде всего о том, как избежать столкновения с русскими», — рассказывал на допросе венгерский боец Тот Ференц.

Согласно сводке политуправления 2-го Украинского фронта, «60 процентов населения всей душой ненавидят немцев и ждут прихода русских, как избавления от мук. Рабочие Будапешта явно симпатизируют русским».

Советские солдаты на улицах Будапешта

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Также в обнародованных на сайте Минобороны документах содержатся свидетельства преступлений гитлеровских оккупантов на территории Венгрии. Так, в акте от 2 марта 1945 года о зверствах немецких захватчиков над мирным населением говорится, что зимой 1945 года в подвальных помещениях Государственной Венгерской клиники в Будапеште было обнаружено свыше пятисот пронумерованных трупов. Большинство из них были евреи и венгерские рабочие. Были среди них и убитые дети, в том числе грудные. В другом донесении описывается устроенный оккупантами еврейский погром, сопровождавшийся утоплением людей в Дунае.

Сообщение командирам подразделений

© Министерство обороны РФ

Кроме того, в документах содержатся данные о мародёрстве и немотивированных зверствах со стороны нацистов в отношении мирного населения.

«Немцы и салашисты бесчинствуют в городе, грабят квартиры и магазины, расстреливают и вешают много жителей якобы за дезертирство и помощь противнику. На некоторых улицах трупы повешенных висят по несколько дней», — говорится в донесении политуправления от 14 января 1945 года.

Политдонесение начальнику политуправления ЦГВ

© Министерство обороны РФ

Также в разделе размещены документы, свидетельствующие о помощи СССР венгерскому населению и государству.

«Обнародованные на сайте Министерства обороны документы — это истинная история. Реализуемые ведомством в последнее время проекты позволяют защитить наше прошлое от фальсификаций, вооружают людей исторической правдой. Они не дают реабилитировать нацизм и поливать грязью подвиги советских воинов», — резюмировал Андрей Кошкин.