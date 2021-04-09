«Об этом нельзя молчать»: Минобороны запустило проект о жертвах нацизма в годы ВОВ

Минобороны России запустило проект «Забвению не подлежит», приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. В специальном разделе на сайте ведомства размещены рассекреченные документы и фотографии, свидетельствующие о преступлениях, совершённых нацистами на оккупированных территориях СССР и других государств, подвергнувшихся гитлеровской агрессии. В рамках проекта обнародованы материалы расследований, спецсообщения советских правоохранительных органов, акты, подтверждающие зверства нацистов, письма угнанных в Германию детей и другие уникальные документы. По словам экспертов, обнародование информации о гитлеровских преступлениях поможет предотвратить возрождение нацистской идеологии в будущем.

Министерство обороны РФ запустило проект «Забвению не подлежит». В специальном разделе на сайте ведомства размещены документы, изобличающие преступления нацистов против военнопленных и мирного населения в годы Великой Отечественной войны: акты, материалы расследований, спецсообщения правоохранительные органов, политдонесения и другие свидетельства зверств гитлеровских оккупантов.

«Здесь были грудные дети и старики»

В разделе широко представлены документальные данные о преступлениях, совершённых в отношении узников концлагерей. Так, свидетельства военных врачей Красной армии, взятых в плен, содержат описания нечеловеческих условий, в которых находились советские военнопленные в лагере, созданном осенью 1941 года на бывшем сенном пункте города Демянска (в наши дни это территория Новгородской области). Несколько месяцев 13 тыс. человек содержались под открытым небом. Позднее их «поселили» в землянках, в каждую из которых загоняли по 70—80 человек.

«В этих условиях не только лежать, но и сидеть негде было, а поэтому большинству военнопленных приходилось спать стоя», — говорится в обнародованных документах.

Узники лагеря по 12 часов в день были задействованы на изнурительных работах — строительстве дорог и валке леса. При этом их по несколько дней не кормили, а затем небольшими группами водили на огороды для сбора картофеля, который им приходилось есть сырым вместе с кожурой. Нацисты убивали пленных по любому поводу, например за то, что человек выходил из землянки по естественным нуждам. К маю 1942 года из 13 тыс. содержавшихся в лагере пленных выжили всего около 700 человек.

«Отношение к советским военнопленным определялось преступной идеологией расового превосходства. Военный плен у нацистов не имел ничего общего с обычаями войны и международным правом, превратившись в инструмент геноцида населения СССР», — заявил в разговоре с RT доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Дмитрий Суржик.

Размещённые на сайте Минобороны рассекреченные материалы проведённого в 1944 году расследования советской военной прокуратуры содержат свидетельства преступлений нацистов в лагерях в районе станции Треблинка Варшавского воеводства. В донесении военного прокурора подробно описываются лагеря и содержащийся в них контингент узников. Один из лагерей военные прокуроры назвали «международным комбинатом смерти».

«Ежедневно в лагерь поступало три-четыре эшелона по 6—8 тыс. человек в каждом. Эшелоны поступали из различных оккупированных стран Европы: оккупированных областей СССР, Чехословакии, Австрии, Болгарии, Греции, Польши, а также территории собственно Германии», — говорится в документе.

Количество людей, доставленных в лагерь с июля 1942 по август 1943 года, оценивается примерно в 3 млн человек. «Здесь были грудные дети и старики. Здесь было много женщин», — отмечается в донесении.

Акт о зверствах в лагере военнопленных в деревне Алексеевка

© Министерство обороны РФ

Будущих узников загоняли по 100—200 человек в товарные вагоны. В пути им не давали никакой еды, а небольшое количество воды охранники обменивали на часы, украшения и другие ценности. Тех, кто не умер в пути, после доставки в лагерь смерти отправляли в «раздевалки», а затем — в газовые камеры. При этом нацисты разработали специальную схему ограбления своих жертв: перед отправкой в лагерь людей убеждали, что их переселяют, и те брали с собой как можно больше ценных вещей для обустройства на новом месте. В дальнейшем ценности убитых изымались, сортировались и отправлялись в Германию. За год из Треблинки на запад ушли сотни вагонов с имуществом жертв лагеря смерти.

Тех узников, кого нацисты не убивали сразу, отправляли на тяжёлые работы: в песчаные карьеры, на ремонт железнодорожного полотна, переноску трупов погибших. Входившим в рабочую команду людям выдавали по 200 граммов хлеба в день и суп из неочищенного картофеля. Заболевших расстреливали. Выживших людей нацисты для собственного развлечения подвергали пыткам: например, под страхом расстрела заставляли часами стоять с тяжёлыми камнями в руках.

Помимо газовых камер и расстрелов, гитлеровцы практиковали и другие формы убийств.

«Жестоко порол кнутом раздетых догола людей, грудных детей вырывал из рук матерей... брал грудного ребёнка за ноги и ударял головой об стену», — описываются в документах преступления одного из нацистских палачей.

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Обнародованы Министерством обороны и материалы расследования военной прокуратурой преступлений нацистов в Сухожебрских лагерях в Варшавском воеводстве, освобождённых Красной армией в 1944 году. Лагеря начали строить ещё весной 1941 года. Уже 23 июня в них поступило около ста советских военнопленных. К концу года количество узников достигло 120 тыс. человек. Сами условия содержания в Сухожебрских лагерях были направлены на уничтожение людей.

«Главным методом истребления узников являлся голод», — говорится в документах военной прокуратуры.

Ежедневно из лагерей вывозилось до 35 подвод с трупами по пять — семь тел на каждой. В августе 1941 года группа советских военнопленных «в отчаянии с криком «Ура!» бросилась на проволочное заграждение лагеря». Все красноармейцы были расстреляны нацистами.

Содержатся в рассекреченных Минобороны документах и данные об Освенциме: карты-схемы, свидетельства узников и военнослужащих, участвовавших в освобождении лагеря.

«Чудовищные зверства»

В рамках проекта выложены также многочисленные свидетельства зверств нацистов против мирного населения оккупированных территорий, совершённых вне концлагерей. Значительная часть жертв гитлеровцев — маленькие дети.

В материалах, собранных по результатам раскопок на месте массового расстрела жителей города Сокаль Львовской области, — фотографии эксгумированных детских тел, включая тело двухлетнего ребёнка с разбитым черепом.

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В акте о зверствах, совершённых немцами над советскими гражданами за время оккупации Виленской области, содержатся свидетельства об убийстве мирных жителей в месте, названном «Базой», в районе железнодорожной станции Понары. Людей туда сгоняли под предлогом смены места жительства и работы. За три года там было убито около 200 тыс. мирных жителей и пленных красноармейцев — евреев, поляков, белорусов, литовцев и русских.

В акте от 15 августа 1944 года «О зверствах немецко-фашистских мерзавцев в районном центре Домачево Брестской области» идёт речь об убийстве нацистами воспитанников детского дома. Документ содержит поимённый список 100 воспитывавшихся в детдоме детей. 54 ребёнка были расстреляны сразу, 15 — отправлены в гетто и убиты там, 27 — спасены местными жителями, трое погибли в первый же день войны, судьба ещё одного ребёнка не установлена.

Акт о зверствах в лагере военнопленных в деревне Алексеевка

© Министерство обороны РФ

Представленное на сайте Минобороны политдонесение политуправления 1-го Белорусского фронта начальнику ГлавПУра Красной армии содержит данные о судьбе части из 2 тыс. детей, находившихся в лагере в селе Скобровка Пуховичского района Минской области. Подростков нацисты заставляли становиться диверсантами. У остальных детей выкачивали кровь для раненых гитлеровских офицеров, причём часто в таких количествах, что у ребёнка не оставалось шансов на выживание.

В разделе также выставлены копии номеров армейских газет, содержащие свидетельства гитлеровских преступлений: описания их зверств на территории Киева и Львовской области, копии директив нацистского командования по уничтожению советских граждан.

Обнародованы на сайте Минобороны и письма детей, угнанных гитлеровскими оккупантами на принудительные работы в Германию.

Фотоснимки из трофейного альбом, 08.07.1944

© Министерство обороны РФ

В рамках проекта представлены также трофейные документы: фотографии из немецких альбомов, содержащие сцены казней мирных жителей и бахвальство мародёрством со стороны немецких солдат.

«Война изначально замышлялась нацистским руководством как преступные действия сразу против всего народа, способ получить территории, освобождённые от населения, которое гитлеровцы считали «лишним». Уничтожить или изгнать из своих домов планировалось около 70% советских граждан, а остальных — превратить в униженных полуграмотных рабов, лишённых национальной идентичности. Причём ответственность за уничтожение миллионов мирных людей лежала не только на политическом руководстве Германии и СС, но и на вермахте», — подчеркнул Дмитрий Суржик.

По словам действительного члена Академии военных наук РФ Андрея Кошкина, деятельность Минобороны РФ по увековечиванию памяти жертв нацистов и изобличению гитлеровских преступлений актуальна и чрезвычайно важна.

Фотоснимки из трофейного альбома, 08.07.1944

© Министерство обороны РФ

«Описанное в документах — это чудовищные зверства. В наши дни от некоторых недобросовестных лиц звучат призывы «простить» гитлеровцев, имеют место попытки переложить ответственность на самих жертв агрессии, доказать, что целые категории фашистских преступников якобы ни в чём не были виноваты или действовали вынужденно. В этом контексте очень важно максимально широко обнародовать свидетельства того, что творили нацисты на самом деле. Об этом нельзя молчать, это нельзя забывать, это невозможно простить. Истинные свидетельства о гитлеровских преступлениях — лучшая прививка от возрождения нацизма», — резюмировал Андрей Кошкин.