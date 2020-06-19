«Немцы очень боятся штыковых атак»: опубликованы архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны

Минобороны России опубликовало новые архивные материалы о Великой Отечественной войне, посвящённые её первым дням. В специальном разделе размещены оперативные и разведывательные сводки, шифрограммы, а также воспоминания участников боёв и их дневниковые записи. В них командиры делятся своим мнением о первых соприкосновениях с противником, в частности говорят о сильных и слабых сторонах гитлеровских войск. Наряду с этими материалами обнародованы архивы о подготовке Парада Победы на Красной площади, который состоялся 24 июня 1945 года.

В преддверии 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны РФ опубликовало архивные документы о первых её днях. Материалы размещены в мультимедийном разделе «В первые дни Великой войны» на сайте ведомства.

Обнародованы оперативные и разведывательные сводки Генштаба Красной армии, сводки с фронтов, шифрограммы, а также воспоминания участников первых боёв и их дневниковые записи.

«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны», — отметили в Минобороны.

В частности, опубликован документ с данными Разведывательного управления Генерального штаба Красной армии, из которого следует, что к 22 июня 1941 года командование гитлеровской Германии сосредоточило на границе с Советским Союзом 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий.

«Противник, упредив советские войска в развёртывании, вынудил части Красной армии принять бой в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия. Используя это преимущество, противнику удалось на отдельных направлениях достичь частного успеха», — констатировал начальник Генштаба генерал армии Георгий Жуков в оперсводке Генерального штаба №1 от 22 июня 1941-го.

Опубликована также карта, на которой отмечено положение войск Западного фронта и немецких частей в первый день Великой Отечественной войны. Красной штриховкой отмечены стрелковые части и соединения, чёрной — танковые и механизированные части Западного фронта. Синим цветом обозначены места дислокации немецких частей.

© Министерство обороны РФ

Также опубликован документ от 23 июня о формировании Ставки Верховного Главнокомандования — высшего органа стратегического руководства. В его состав были включены нарком обороны маршал Семён Тимошенко, начальник Генштаба Георгий Жуков, председатель Совнаркома Иосиф Сталин, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, маршал Климент Ворошилов, маршал Семён Будённый и нарком Военно-морского флота адмирал Николай Кузнецов.

Согласно сведениям из утренней оперативной сводки 23 июня, в течение всей ночи противник массированно бомбил приграничные районы и аэродромы. Наиболее интенсивно бомбардировки велись на Западном фронте в направлении Минска и Бобруйска. Вместе с тем гитлеровцы и их союзники стягивали войска к границе СССР на севере.

Из рассекреченных архивов следует, что, несмотря на тяжелейшее положение войск Красной армии в начале войны, некоторым её частям удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы на отдельных участках фронта и даже отбрасывать наступающих за госграницу СССР.

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Сообщается, что только за 23 июня советская фронтовая авиация и зенитная артиллерия уничтожили 50 самолётов противника, ещё 177 — 24 июня. Во Львовской области части 6-й армии в районе Рава-Русской разгромили противника и отбросили его за госграницу. Аналогичного успеха удалось добиться подразделениям 12-й армии Юго-Западного фронта.

В целом немецкие и румынские войска развивали наступление, одновременно атакуя аэродромы, расположение советских войск и населённые пункты.

«Войска Красной армии, прикрывая сосредоточение своих основных сил, оказывают упорное сопротивление противнику, нанося ему значительные потери», — говорится в вечерней оперсводке Генштаба Красной армии от 24 июня.

Среди опубликованных документов представлены мнения командиров о первых боях советских частей с противником. Отмечается, что командование Красной армии придавало большое значение всестороннему анализу положения на фронтах из первых рук.

Многие командиры Красной армии рассказали об эффективном применении немцами миномётов, танков и фронтовой авиации, хорошем взаимодействии пехоты с самолётами при помощи сигнальных ракет.

Говоря о слабостях врага, командиры отмечали: «ночью немцы, как правило, не ведут боёв», «солдаты отдыхают или пьянствуют», проявляют «беспечность в расположении танковых частей на отдых», артиллеристы ведут огонь «без учёта его действенности, с тем чтобы показать силу своего огня».

Один из раненых в первые месяцы войны командиров, младший лейтенант Кукачёв, отмечал: «Немцы очень боятся штыковых атак и после крика «ура!» бросаются в бегство... При появлении наших истребителей — даже одного — немецкие бомбардировщики уходят».

Архивные документы к 75-летию Парада Победы на Красной площади

В ещё одном блоке архивных документов опубликованы материалы, приуроченные к 75-летию Парада Победы на Красной площади, который состоялся 24 июня 1945 года. Эти материалы размещены в разделе «Триумф народа-победителя».

В Минобороны отметили, что посетители портала смогут ознакомиться с ранее неизвестными архивными материалами, которые в деталях описывают порядок подготовки и проведения исторического события, со схемами построения парадных расчётов и с фотографиями того времени.

В частности, сообщается, что решение о проведении парада победителей было принято Сталиным 15 мая 1945 года. Как писал в своих воспоминаниях замначальника Генштаба генерал армии Сергей Штеменко, главком приказал подготовить и провести особый парад, в котором будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск.

В документах приведено множество других подробностей подготовки парада. Личный состав для участия в марше отбирался с особой тщательностью, первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм, храбрость и воинское мастерство.

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Одной из сложностей при подготовке парада стал пошив парадного обмундирования. Швейные фабрики приступили к этой работе в конце мая и сумели справиться с задачей к 20 июня. Сложным оказалось и изготовление десяти штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные полки фронтов.

Сначала эту работу поручили подразделению московских военных строителей, которые трудились над образцом круглосуточно, но впоследствии он был забракован. Примерно за десять дней до парада было принято решение обратиться за помощью к специалистам художественно-производственных мастерских Большого театра, которые помогли выполнить задуманное.

«Совместно с ними сделали новый эскиз оригинальной формы. На вертикальное дубовое древко с серебряным венком, обрамлявшим золотую пятиконечную звезду, крепился горизонтальный металлический штырь с золотыми шпилями на концах. На нём подвешивалось двустороннее алое бархатное полотнище штандарта, окаймлённое золотой узорчатой ручной вязью и наименованием фронта. По сторонам спадали отдельные тяжёлые золотые кисти» — так описали эти штандарты в Минобороны.

На сайте военного ведомства также размещён план светового салюта, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года в 23:00. К участию в нём было подготовлено 100 прожекторов, 6 тыс. ручных ракетниц, двести 107-мм ракетниц, 500 аэростатов заграждения.

Отметим, что в 2020 году руководство страны приняло решение провести парад Победы 24 июня. Все традиционные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне были перенесены с 9 мая из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — комментировал решение о дате проведения парада Владимир Путин.