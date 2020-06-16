Ветеран рассказал о важности парада Победы

Ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Берлин, кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени Лев Литвинов рассказал о важности парада Победы.

«Для всех русских людей День Победы — великий праздник. Мы ведь почти 27 млн человек потеряли, прежде чем врага победили. Стояли насмерть за народ, за страну, свой дом. Бесконечно дорога эта победа», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, это действительно праздник со слезами на глазах.

Как отметил Литвинов, он всегда с радостью принимает приглашение и ежегодно принимает участие в параде.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Центральном военном округе рассказали о подготовке к параду Победы.