Ветеран рассказал о важности парада Победы
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- РИА Новости
«Для всех русских людей День Победы — великий праздник. Мы ведь почти 27 млн человек потеряли, прежде чем врага победили. Стояли насмерть за народ, за страну, свой дом. Бесконечно дорога эта победа», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, это действительно праздник со слезами на глазах.
Как отметил Литвинов, он всегда с радостью принимает приглашение и ежегодно принимает участие в параде.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Центральном военном округе рассказали о подготовке к параду Победы.