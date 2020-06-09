В ЦВО рассказали о подготовке к параду Победы
- © РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Военнослужащие, участвующие в парадных расчётах, несколько раз в неделю проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Также личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками», — заявили в пресс-службе ЦВО.
Все тренировки проходят под наблюдением медработников. Организована дезинфекция автотранспорта, в котором перевозят солдат, обрабатывают и казармы.
Также стало известно, что в администрации Краснодарского края обсудили подготовку к параду.
По улицам Новороссийска пройдут парадные расчёты Воздушно-десантных войск, Черноморского флота, Кубанского казачьего войска и Федеральной противопожарной службы, передаёт mk.ru. Кроме того, совершат пролёт военные самолёты.
«Как и всегда, в приоритете для нас — здоровье и безопасность граждан. Поэтому все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — отметил вице-губернатор Сергей Пуликовский.
Ранее в Хабаровске рассказали о подготовке к параду Победы.