В ЦВО рассказали о подготовке к параду Победы

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В Центральном военном округе рассказали о подготовке к параду Победы, который запланирован на 24 июня.
В ЦВО рассказали о подготовке к параду Победы
  • © РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Военнослужащие, участвующие в парадных расчётах, несколько раз в неделю проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Также личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками», — заявили в пресс-службе ЦВО.

Все тренировки проходят под наблюдением медработников. Организована дезинфекция автотранспорта, в котором перевозят солдат, обрабатывают и казармы.

Также стало известно, что в администрации Краснодарского края обсудили подготовку к параду.

По улицам Новороссийска пройдут парадные расчёты Воздушно-десантных войск, Черноморского флота, Кубанского казачьего войска и Федеральной противопожарной службы, передаёт mk.ru. Кроме того, совершат пролёт военные самолёты.

«Как и всегда, в приоритете для нас — здоровье и безопасность граждан. Поэтому все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — отметил вице-губернатор Сергей Пуликовский.

Ранее в Хабаровске рассказали о подготовке к параду Победы.

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