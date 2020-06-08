В Хабаровске рассказали о подготовке к параду Победы

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В Хабаровске начали подготовку к параду Победы. Репетиция состоялась на аэродроме Калинка.
В Хабаровске рассказали о подготовке к параду Победы
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Об этом сообщает ОТР.

Колонну возглавил танк Т-34. Среди других участников — самоходные артиллерийские установки «Малка» и «Гиацинт».

«Перед каждой тренировкой, перед выходом техники из парка подразделение специальное РХБ для обработки техники. Перед выходом из парка они данное мероприятие проводят», — рассказал заместитель начальника отдела эксплуатации ремонта бронетанковой службы Восточного военного округа Евгений Зайцев.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) рассказали о подготовке к параду Победы в Санкт-Петербурге.

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