«Будем твёрдо защищать правду»: Путин написал статью о Второй мировой войне

Пренебрежение уроками истории обернётся жестокой расплатой. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в своей статье, посвящённой Второй мировой войне, которая была опубликована в The National Interest. В этом материале глава государства на основании фактов и архивных данных указывает на причины глобального конфликта, длившегося с 1939 по 1945 год, и предпосылки для него, подчёркивает решающую роль СССР в разгроме нацизма и обращает внимание на опасные попытки Запада пересмотреть итоги Второй мировой. Российский лидер также выразил надежду на проведение скорой встречи пятёрки ядерных держав, на которой должен состояться откровенный разговор по мировой повестке.

Президент России Владимир Путин написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», посвящённую Второй мировой войне. О желании сделать это глава государства сообщал ещё в конце 2019 года на фоне обвинений со стороны Запада в том, что СССР якобы несёт равную с фашистской Германией ответственность за развязывание мирового военного конфликта, продолжавшегося с 1939 по 1945 год.

«Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжёлой расплатой. Мы будем твёрдо защищать правду, основанную на документально подтверждённых исторических фактах, продолжим честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны», — заявил Путин.

Глава государства также призвал все государства активизировать процесс рассекречивания собственных архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде, добавив, что Россия делает это на протяжении последних лет.

«Готовы здесь к широкому сотрудничеству, к совместным исследовательским проектам учёных‑историков», — добавил он.

Причины начала Второй мировой

Владимир Путин указал, что основными предпосылками ко Второй мировой войне стали итоги Первой мировой — её итоговый документ (Версальский договор) стал символом несправедливости по отношению к Германии. Этим воспользовались нацисты, которые «умело играли на этих чувствах, строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от наследия Версаля, восстановить её былое могущество, а по сути, толкали немецкий народ к новой войне».

«Парадоксально, но этому прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США. Их финансовые и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения. А среди аристократии и политического истеблишмента было немало сторонников радикальных, крайне правых, националистических движений, набиравших силу и в Германии, и в Европе», — заметил российский президент.

По его словам, созданная после Первой мировой войны Лига Наций, в которой доминировали Великобритания и Франция, могла бы предотвратить повторение ужасов глобального конфликта, однако увязла в «пустых разговорах».

Глава государства также отмечает, что начало Второй мировой войны не было «неожиданным и внезапным» событием, а стало результатом ряда тенденций и факторов, которые «выстроились в одну роковую цепь»

«Главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества, — это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса», — заявил он.

Путин подчеркнул, что все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за начало Второй мировой и нечестно утверждать, что визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа — это главная причина.

«Каждая (страна) совершала непоправимые ошибки, самонадеянно полагая, что можно обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды. И за такую недальновидность, за отказ от создания системы коллективной безопасности платить пришлось миллионами жизней, колоссальными утратами», — констатировал российский лидер.

Мюнхенский сговор и пакт Молотова-Риббентропа

Владимир Путин также обратил внимание на предвоенные годы и различные межгосударственные соглашения, которые заключались странами Европы с гитлеровской Германией. Российский лидер указал, что в настоящее время политики Запада, в частности лидеры Польши, «хотели бы «замолчать» Мюнхен».

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«Почему? Не только потому, что их страны тогда предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи, но и потому, что как‑то неудобно вспоминать, что в те драматичные дни 1938 года только СССР вступился за Чехословакию», — пояснил Путин.

По его словам, это продемонстрировало советским властям, что их мнение в вопросах безопасности континента восприниматься не будет, при этом не исключено создание антисоветского фронта. Между тем в СССР сделали всё возможное для формирования антигитлеровской коалиции, несмотря на двуличную позицию западных стран.

«В сложившейся ситуации Советский Союз подписал Договор о ненападении с Германией, фактически сделал это последним из стран Европы. Причём на фоне реальной опасности столкнуться с войной на два фронта — с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже шли интенсивные бои на реке Халхин‑Гол», — добавил президент.

Путин заметил, что Иосиф Сталин и его окружение заслуживают многих обоснованных обвинений за совершённые преступления против собственного народа, но они осознавали «характер внешних угроз».

«Они видели, что Советский Союз пытаются оставить один на один с Германией и её союзниками, и действовали, осознавая эту реальную опасность, чтобы выиграть драгоценное время для укрепления обороны страны», — написал он.

При этом Путин заверил, что не существует архивных документов, подтверждающих предположение, что Советский Союз намеревался начать превентивную войну против Германии.

Инфоатаки Запада

Глава государства заметил, что, несмотря на готовность Москвы к совместной работе со странами Запада по установлению правды о Второй мировой войне, ряд государств увеличивают количество информационных атак против России.

«Преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться, испытывать чувство вины, принимают насквозь лицемерные политизированные декларации», — заявил Путин.

В качестве примера он привёл резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», принятую Европейским парламентом 19 сентября 2019 года. В документе говорится, что «пакт Молотова — Риббентропа» (Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный в 1939 году) «поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны».

Помимо этого, евродепутаты обеспокоены якобы прилагаемыми усилиями России, чтобы «обелить преступления, совершённые советским тоталитарным режимом». Они потребовали от Москвы перестать «искажать» исторические факты.

По словам Путина, подобные «бумаги» несут реальные угрозы по разрушению послевоенного мироустройства. Авторы резолюции «подняли руку на выводы Нюрнбергского трибунала», добавил Путин.

«Напомню в связи с этим, что сам процесс европейской интеграции, в ходе которой были созданы соответствующие структуры, в том числе и Европейский парламент, стал возможен только благодаря урокам, извлечённым из прошлого, его чётким правовым и политическим оценкам. И те, кто сознательно ставит под сомнение этот консенсус, разрушают основы всей послевоенной Европы», — указал российский лидер.

СССР и его вклад в победу над нацизмом

Главный и решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков внесли СССР и Красная армия, несмотря на все сегодняшние попытки доказать обратное, отметил Путин.

«Эту народную, человеческую правду — суровую, горькую и беспощадную — во многом передали нам писатели и поэты, прошедшие через огонь и ад фронтовых испытаний. Для моего, как и для других поколений, их честные, глубокие повести, романы, пронзительная «лейтенантская проза» и стихи навсегда оставили след в душе, стали завещанием — чтить ветеранов, сделавших для Победы всё, что могли, помнить о тех, кто остался на полях сражений», — заметил он.

Путин напомнил, что потери советского народа в годы Великой Отечественной войны составили почти 27 млн человек. Он также привёл данные о потерях Красной армии в ходе боёв за Ржев и Ржевский выступ — включая раненых и пропавших без вести: 1 342 888 человек.

«Предстоит продолжить кропотливую работу по восстановлению имён и судеб всех погибших: бойцов Красной армии, партизан, подпольщиков, военнопленных и узников концлагерей, мирных граждан, уничтоженных карателями. Это наш долг», — сказал Путин.

Вместе с тем, по мнению главы государства, не может быть и речи об оправдании преступлений, совершённых нацистскими коллаборационистами, для них нет срока давности.

«Поэтому вызывает недоумение, когда в ряде стран те, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистами, вдруг приравниваются к ветеранам Второй мировой войны. Считаю недопустимым ставить знак равенства между освободителями и оккупантами. А героизацию пособников нацистов могу рассматривать только как предательство памяти наших отцов и дедов. Предательство тех идеалов, которые объединили народы в борьбе с нацизмом», — заявил президент России.

Ревизионизм итогов Второй мировой

Президент России подчеркнул, что проявления исторического ревизионизма на Западе в отношении итогов Второй мировой войны являются опасными, поскольку грубо и цинично искажают понимание принципов мирного развития, заложенных на конференциях в Ялте и Сан-Франциско.

Он подчеркнул, что именно на серии конференций с участием СССР, США и Великобритании были заложены основы мира, в котором уже 75 лет не было глобальной войны, несмотря на острые противоречия.

Кроме того, на основе опыта Лиги Наций был сформирован Совет Безопасности ООН с постоянными участниками, которые имеют право на наложение вето. По словам Путина, на данный момент система ООН не так эффективна, как могла бы быть, но Совбез по-прежнему остаётся уникальным механизмом предотвращения глобального конфликта.

«Звучащие довольно часто в последние годы призывы отменить право вето, отказать постоянным членам Совбеза в особых возможностях на деле безответственны. Ведь, если такое произойдёт, Организация Объединённых Наций по существу превратится в ту самую Лигу Наций — собрание для пустых разговоров, лишённое каких‑либо рычагов воздействия на мировые процессы; чем всё закончилось, хорошо известно», — указал он

Пятёрка ядерных держав

Владимир Путин выразил надежду, что в скором времени состоится очная встреча лидеров пяти ядерных держав, постоянных членов Совбеза ООН. Соответствующая российская инициатива была поддержана главами Китая, Франции, США и Великобритании.

По словам президента России, на этой встрече можно будет откровенно поговорить о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями, а также о совместных усилиях по противодействию терроризму, экстремизму и другим крупным вызовам и угрозам. При этом особое внимание будет уделено ситуации в мировой экономике на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Недопустимо превращать экономику в инструмент давления и противостояния, добавил Путин.

«Предлагаемая Россией повестка предстоящего саммита «пятёрки» — исключительно важная и актуальная как для наших стран, так и для всего мира. И по всем пунктам у нас есть конкретные идеи и инициативы», — заметил российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что постоянные члены Совбеза ООН должны доверять друг другу, опираясь на общую историческую память.

«Это послужит прочной основой для успешных переговоров и согласованных действий ради укрепления стабильности и безопасности на планете, ради процветания и благополучия всех государств. Без преувеличения, в этом заключается наш общий долг и ответственность перед всем миром, перед нынешним и будущими поколениями», — констатировал президент России в своей статье.