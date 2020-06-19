В Подмосковье рассказали о мероприятиях в честь Дня памяти и скорби

В Московской области рассказали о мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби.

Об этом сообщает телеканал «360».

Библиотеки, музеи и дома культуры проведут в онлайн-формате лекции, встречи с ветеранами, мастер-классы, марафоны памяти, поэтические челленджи.

Также запланированы виртуальные экскурсии, концерты, викторины, презентации, аудио-спектакли, арт-проекты.

В рамках акции «Кинопаркинг» Минкультуры и Мособлкино в Рузе, Дубне, Дмитрове, Балашихе, Сергиевом Посаде, Истре и Солнечногорске пройдут показы фильма «Судьба человека» Сергея Бондарчука.

Ранее НТВ сообщало об акции «Вокзал памяти» в Екатеринбурге.