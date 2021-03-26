«Память крепче гранита»: Минобороны запустило проект о мемориалах в честь советских солдат

Минобороны России запустило мультимедийный проект «Память крепче гранита», призванный подчеркнуть историческую значимость мемориалов воинов Красной армии. В рамках этой инициативы публикуются уникальные документы, многие из которых ранее были засекречены, — боевые характеристики на советских воинов, приказы и донесения, письма солдат. По словам экспертов, новый проект российского оборонного ведомства способствует сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Министерство обороны РФ запустило мультимедийный проект «Память крепче гранита». В специальном разделе на сайте ведомства размещены прежде засекреченные документы, связанные как с историей самих мемориальных комплексов в честь погибших советских воинов, так и с событиями, в память о которых они были установлены.

«Самоотверженность бойцов была исключительной»

Открывает проект Псков — здесь расположено мемориальное кладбище, на котором похоронены около 600 советских воинов, погибших в 1944 году при освобождении города. В опубликованных военным ведомством документах, в частности, описываются форсирование реки Великая бойцами 128-й стрелковой дивизии и их подвиги при высадке на занятом нацистами западном берегу.

«Воодушевлённые успешным наступлением Красной армии на других фронтах, части дивизии ежедневно наращивали удары по гитлеровцам и, ломая их упорное сопротивление, с боями прошли от Пскова до границ Эстонской ССР. И 25.07.1944 года 741 СП удалось первому вступить на землю Советской Эстонии», — говорится в политдонесении начальника политотдела 128 СД полковника Семагина от 30 июля 1944 года.

Подраздел проекта, посвящённый Аллее Славы героев-авиаторов Северного флота в посёлке Сафроново Мурманской области, содержит копии документов о строительстве мемориала, а также рассекреченные боевые характеристики на увековеченных здесь героев.

Памятник воинам-североморцам, установленный в Лиинахамари Мурманской области, возведён на братской могиле 99 защитников Советского Заполярья. В тылу противника, в Лиинахамари, в октябре 1944 года был высажен сводный десантный отряд под командованием майора Ивана Тимофеева. В рамках проекта «Память крепче гранита» на сайте размещены рассекреченные материалы об этих боях: схема-приказ о проведении десантной операции, наградные листы и боевые характеристики на её участников, а также данные о захоронении погибших воинов.

6 мая 2016 года в Карелии на месте ожесточённых боёв красноармейцев с финскими боевыми частями был открыт памятный знак «Высота 168,5». Упоминание о самой высоте встречается в боевой документации подразделений 313-ой стрелковой дивизии, сдерживавших на этом месте наступление финской 11-ой пехотной дивизии. Красноармейцы сражались, даже будучи отрезанными от своих основных сил. Потери советской дивизии, подвергавшейся артиллерийским обстрелам и танковым атакам врага, составили более тысячи военнослужащих. Рубеж обороны, высоту 168,5, поисковики обнаружили в 2011 году. Здесь были найдены останки нескольких сотен погибших бойцов Красной армии, в дальнейшем захороненные на «Кургане Славы» вблизи посёлка Виллагора. В разделе «Память крепче гранита» опубликованы рассекреченные боевые приказы и донесения о сражениях в районе высоты 168,5.

Рубеж обороны «Высота 168,5» был обнаружен поисковиками в 2011 году.

© memorial.mil.ru

В деревне Мясной Бор Новгородской области находится воинское захоронение 37 тыс. красноармейцев, погибших во время прорыва войсками 2-й ударной, 52-й и 59-й армий Волховского фронта обороны немецких войск в январе—июне 1942 года. На сайте размещены боевые документы подразделений, принимавших участие в этих боях, и свидетельства подвигов советских воинов. Здесь же можно ознакомиться с копиями писем и дневников, обнаруженных у убитых нацистов, а также с материалами допросов пленных гитлеровцев. Оккупанты признавались, что их подразделения в Волховских болотах и лесах понесли такие потери, что утратили свою боеспособность.

«В боях на Ленинградском и Волховском фронтах дивизия (58-я германская дивизия. — RT) за зимние месяцы потеряла не менее 70—75% своего состава и неоднократно пополнялась. В середине марта после прибытия очередного пополнения она насчитывала 4500 человек. В конце марта на Волховском фронте в боях у Мясного Бора ей были нанесены сильные удары, в результате которых отдельные её подразделения перестали существовать. Число обмороженных в некоторых батальонах доходило до 25%», — говорится в отчёте начальника 7-го отдела ПУ ВФ батальонного комиссара Рощина, датированном 25 июня 1942 года.

В том же документе отмечается, что «почти все военнопленные из этой (58-й германской. — RT) дивизии высказывались отрицательно о внешней политике Гитлера. Так, пленный Ганс Мадраг заявил, что внешняя политика Гитлера не отвечает стремлениям германского народа, ибо немцы хотели мира, а не войны».

мемориал в деревне Мясной Бор Новгородской области

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Мемориал «Невский пятачок» создан в память о подвиге советских воинов, удерживавших плацдарм напротив Невской Дубровки глубиной 800 м и протяжённостью от 2 до 4 км. В обнародованных Минобороны РФ документах рассказывается о подвигах советских солдат при переправе через Неву и о боях на самом Невском пятачке.

«Преданность и самоотверженность бойцов и командиров была исключительной», — подчёркивает в своём политдонесении от 28 апреля 1942 года заместитель начальника политотдела 86 СД батальонный комиссар Струнин.

«Бои на Невском пятачке — это одна из наиболее величественных и трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Советские войска понесли здесь огромные потери, но при этом они смогли сковать значительные силы нацистов и ограничить гитлеровское командование в действиях против Ленинграда», — подчеркнул в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

Бойцы несут на плечах носилки с лежащим на них солдатом. Ленинградский фронт. Начало операции на Невской Дубровке. Россия , Ленинградская область

РИА Новости

© В. Тарасевич

Памятник «Скорбящая мать» в карельском посёлке Хелюля установлен на братской могиле 366 советских воинов, большинство которых погибли в ходе 45-дневной обороны Сортавалы летом 1941 года. Вместе с красноармейцами здесь сдерживали врага бойцы пограничных войск НКВД СССР.

«260-й стрелковый полк разбит. Брошены в бой последние резервы: сапёры, санитары, дружинники города Сортавала. Мобилизованы женщины… для работы в медсанбате... Пути подвоза боеприпасов и эвакуация раненых — отрезаны», — говорится в обнародованном в рамках проекта «Память крепче гранита» донесении военкома дивизии от 17 июля 1941 года.

Тут же приводятся другие документы — как советские, так и финские.

«Эти русские оказывают равносильное сопротивление — это надо признать. За каждый метр дерутся как проклятые и под конец убивают сами себя путём взрывчатки — но в плен не сдаются», — писал один из финских солдат.

Карточка безвозвратных потерь (КБП) Воронин С Н

© memorial.mil.ru

Необычное памятное место находится на дне Финского залива между островами Гогланд и Большой Тютерс. Здесь затонула в 1942 году советская подводная лодка «Щ-317». По данным Минобороны, во время своего последнего похода она уничтожила пять транспортов противника. На базу из этого похода подлодка так и не вернулась. Долгое время её судьба оставалась неизвестной. Обнаружена она была только в 2018 году. Ежегодно военные моряки Балтийского флота отдают дань памяти погибшим подводникам, возлагая цветы и салютуя героям. Рассекреченные документы о подводной лодке, которую эксперты называют одной из самых загадочных на Балтийском флоте, также опубликованы в рамках проекта «Память крепче гранита».

«Все просветительские и мемориальные проекты Минобороны РФ, и «Память крепче гранита» в частности, способствуют формированию патриотического отношения к Родине и пониманию нашими соотечественниками реалий Великой Отечественной войны», — говорит Кнутов.

По словам действительного члена Академии военных наук РФ Андрея Кошкина, новый проект Минобороны приобретает сейчас особое значение, поскольку мемориалы выступают реальными свидетельствами героических эпизодов периода Великой Отечественной войны.

«Нужно понимать, что против России сегодня ведётся информационная война, в рамках которой наносятся удары по ценностям, по культуре, по исторической правде. Россия сегодня вынуждена выступать в роли международного адвоката истины о Великой Отечественной и Второй мировой войне, которую несколько десятилетий назад никто не ставил под сомнение, а сегодня многие начинают подвергать нападкам. Причём защищать эту истину приходится не только в глазах иностранцев, но и наших сограждан, на которых воздействуют при помощи фейков в интернете, кинофильмов, искажающих историческую правду, псевдонаучных мифов. И такие проекты, как «Память крепче гранита» — это самое эффективное противодействие размыванию исторической памяти», — резюмировал Андрей Кошкин.