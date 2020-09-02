«Три завершающие крупные операции»: Минобороны рассекретило документы о войне СССР с милитаристской Японией

Минобороны РФ опубликовало на своём портале уникальные рассекреченные документы, посвящённые боям советских войск с соединениями милитаристской Японии. Операции против Квантунской армии продолжались с 9 августа по 2 сентября 1945 года и завершились подписанием представителями Токио Акта о безоговорочной капитуляции. В ходе войны противник потерял свыше 700 тыс. солдат и офицеров, в том числе более 640 тыс. пленными. По мнению экспертов, залогом победы над Японией стали талант советских полководцев и мужество солдат.

На сайте Минобороны РФ опубликованы уникальные рассекреченные документы, посвящённые японской кампании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Как известно, СССР вступил в войну с Токио 9 августа 1945 года, а уже 2 сентября на борту американского линкора USS Missouri представители милитаристского режима подписали Акт о безоговорочной капитуляции.

Военное ведомство РФ выложило на своём интернет-портале журналы боевых действий советских соединений, которые действовали на Дальнем Востоке, схемы операций, различные политические донесения, приказы, фотографии, наградные листы красноармейцев, информационные сводки и газетные публикации за 1945 год.

«Восстановление мира и порядка»

Советский Союз проводил японскую кампанию, следуя договорённостям, заключённым во время Ялтинской конференции в феврале 1945 года. На ней Москва пообещала США и Великобритании вступить в войну на Дальнем Востоке через три месяца после прекращения боёв в Европе.

По состоянию на лето 1945 года Япония держала весьма внушительную группировку войск в северо-восточном Китае, Внутренней Монголии и Корее. В общей сложности Квантунская армия насчитывала более 1 млн человек, 1215 танков, 6640 орудий и миномётов, 1907 боевых самолётов и 25 военных кораблей основных классов.

На границе с Советским Союзом и Монголией японцы возвели 17 укреплённых районов, ширина каждого составляла 50—100 км, глубина — до 50 км. Оборонительные позиции Квантунской армии включали от трёх до семи узлов сопротивления.

Приказ войскам 1-го Дальневосточного фронта

© Министерство обороны РФ

Один из хорошо оборудованных в инженерном отношении опорных пунктов японцев располагался в городе Фуцзинь. Узел сопротивления состоял из каменных построек дотов, дзотов и вышек с бронированными колпаками. Огонь из пулемётов вели солдаты-смертники.

В Токио полагали, что на захват Маньчжурии и Внутренней Монголии РККА потребуется около полугода. Более того, в японском Генштабе рассчитывали, что за этот период удастся провести перегруппировку сил и перейти в контрнаступление, завершив боевые действия на территории СССР.

Перед началом войны Москве пришлось перебрасывать на Дальний Восток значительные силы и средства из европейских регионов. Руководство советской группировки было поручено маршалу Александру Василевскому. Замысел кампании заключался в том, чтобы окружить Квантунскую армию, а потом рассечь и уничтожить её основные силы.

С этой целью РККА провела три масштабные операции: Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

Советские войска входят в освобождённый Харбин. 21 августа 1945 г.

© Министерство обороны РФ

Ключевую роль в успехе Красной армии сыграли боевые действия в северо-восточном Китае, которые начались 9 августа и продолжились вплоть до 2 сентября. В Маньчжурской стратегической операции приняли участие силы Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии, Приморского, Хабаровского и Забайкальского пограничных округов.

Также поддержку РККА оказали монгольские части и партизанские отряды 8-й китайской народно-революционной армии.

Несмотря на бездорожье и ожесточённое сопротивление противника, советские формирования достаточно быстро овладели городами Хутоу, Мацяохэ, Мишань, Хуньчунь, Муданьцзян и укрепрайоном Дуннин.

19 августа красноармейцы вошли в Чанчунь, столицу марионеточного государства Маньчжоу-Го, которое управлялось японской военной администрацией. На сайте Минобороны РФ приводится обращение китайского коменданта этого города к генерал-майору Фёдору Карлову, войска которого разоружили японский гарнизон. В документе выражаются слова глубокой благодарности за освобождение от гнёта милитаристов.

Обращение коменданта Чанчуня к генерал-майору Фёдору Карлову

© Министерство обороны РФ

«Ваша Красная армия и спасла нас из столь тяжёлого безвыходного положения, разбив японских империалистов в течение всего лишь нескольких дней. Этому не только радуемся мы на северо-востоке Китая за восстановление мира и порядка, а также и весь мир, получив мир и спокойствие...» — говорится в обращении коменданта Чанчуня.

В архивных документах, опубликованных на сайте военного ведомства, можно найти информацию об упорном и фанатичном сопротивлении оккупантов. В частности, Квантунская армия достаточно широко использовала смертников. Они с холодным оружием нападали на советских офицеров и генералов, бросались, обвязавшись толом и взрывчаткой, под танки. Иногда камикадзе образовывали «живое» противотанковое минное поле. При этом смертникам редко удавалось совершить диверсию. Чаще всего они расстреливались огнём из автоматов.

Захваченные наблюдательные пункты японцев в Маньчжурии

© Министерство обороны РФ

Однако далеко не все японские солдаты и офицеры действовали столь безрассудно.

Так, в боевом донесении начальника штаба Забайкальского фронта сообщается, что «за период с 17 по 19 августа 1945 года капитулировали 13,8 тыс. японских солдат и офицеров, в том числе один генерал-майор — комендант Хайларского укрепрайона Номура».

Осознавая бессмысленность боевых действий против успешно наступающих формирований РККА, на переговоры о порядке разоружения и сдаче в плен с советскими полководцами согласились ряд высокопоставленных японских военных: начальник штаба Квантунской армии генерал-лейтенантом Хата, его заместитель генерал-майор Мацумура, командующий гарнизоном Мукдена генерал-лейтенант Хонго.

«Я гарантирую хорошее отношение со стороны Красной армии не только к высшим офицерам, но и к солдатам», — приводятся на сайте Минобороны РФ слова маршала Василевского.

Японские парламентёры

© Министерство обороны РФ

Как сообщается в документах, генерал Хата согласился со всеми требованиями и указаниями советского командования. Японский военачальник попросил Василевского разрешить до прихода частей РККА в Харбин, Чанчунь, Ранан и другие населённые пункты Маньчжурии и Кореи оставить у солдат оружие, так как «население там ненадёжное».

Южно-Сахалинская и Курильская операции были не такими крупными, как Маньчжурская, но имели решающее значение для овладения стратегически важными территориями в Тихоокеанском регионе.

Бои за Южный Сахалин начались 11 августа и завершились 25 августа. Операцию успешно провела Северная Тихоокеанская флотилия и 16-я армия под командованием генерал-майора Леонтия Черемисова.

Иллюстрация из фотоальбома «Боевой путь войск 35-й армии 1-го Дальневосточного фронта»

© Министерство обороны РФ

«В связи с успешными наступательными действиями войск Красной армии с утра 11 августа по решению командующего 2-м Дальневосточным фронтом генерала армии (Максима. — RT) Пуркаева перешли в наступление наши части на острове Сахалин», — сообщается в рассекреченном документе Минобороны РФ.

Наиболее тяжёлым испытанием для РККА стал штурм Котонского укрепрайона, который оборонял 125-й пехотный полк противника. Японская «крепость» представляла собой сеть узлов сопротивления и опорных пунктов на глубину 8—12 км, находившихся в огневой связи между собой.

На одном километре оборонительной полосы располагалось в среднем до 15 вражеских дотов и дзотов, а по переднему краю была натянута проволочная сеть в три линии. Также милитаристам помогала труднодоступная местность, которая практически исключала возможность обходов японских позиций.

Однако благодаря мощной артподготовке 79-я стрелковая дивизия и 214-я танковая бригада смогли прорвать главную оборонительную полосу противника. 19 августа Котонский укрепрайон был захвачен, что нарушило всю систему вражеской обороны Южного Сахалина.

Схема Котонского укрепрайона

© Министерство обороны РФ

Чтобы опорочить освободительную миссию РККА, отступающие японские солдаты переодевались в форму советских военнослужащих и устраивали резню мирного населения. В городе Ванемяо в русле старой реки красноармейцы обнаружили около 500 тел женщин, детей и стариков.

Среди них советские солдаты нашли выживших: грудного ребёнка и двух раненых женщин, которые рассказали подробности трагедии. Когда началась бомбёжка Ванемяо, мирное население покинуло город и расположилось на ночлег в русле старой реки. Японцы приказали жителям раздеться, а потом открыли по ним огонь. Раненых солдаты Квантунской армии добивали ножами.

Захваченная траншея и наблюдательный пункт японцев в Маньчжурии

© Министерство обороны РФ

С Курильской гряды японцы были выбиты силами 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. Операция продолжалась с 18 августа по 1 сентября и характеризовались активными действиями десантных формирований РККА. К 23 августа советские войска заняли порты Катаока, Касивабара, овладели островом Шумшу и северо-восточной частью острова Парамушир.

К концу августа 1945 года Красная армия практически завершила процесс разоружения японских соединений. Об отсутствии сопротивления неприятеля свидетельствует отданный 29 августа Василевским приказ об отмене с 1 сентября военного положения на Дальнем Востоке.

Талант и мужество

По оценке Минобороны РФ, японская кампания стала одной из крупнейших операций Второй мировой войны. В частности, в ходе боёв в Маньчжурии противник потерял свыше 700 тыс. солдат и офицеров, в том числе более 640 тыс. пленными. В соединениях РККА погибли 12 тыс. военнослужащих, ранения получили свыше 24,4 тыс. человек. 93 участника боёв с милитаристами в северо-восточном Китае, включая Василевского, были удостоены звания Героя Советского Союза.

На сайте Минобороны РФ приводится копия наградного листа командира стрелкового батальона капитана 79-й стрелковой дивизии Григория Светецкого. В документе сообщается, что своим умелым руководством офицер обеспечил прорыв японского укрепрайона. Во время штурма он уничтожил 12 дотов и восемь дзотов противника.

Наградной лист Григория Светецкого

© Министерство обороны РФ

Как отмечается в документах, опубликованных Минобороны РФ, в период Маньчжурской операции советскими военнослужащими «был проявлен массовый героизм». Многие красноармейцы повторяли легендарный подвиг Александра Матросова, закрывая собой амбразуры дотов при прорыве японских укрепрайонов.

В политдонесении командующему маршалу Кириллу Мерецкову описывается подвиг сапёр-ефрейтора Василия Колесника, который после неудачной попытки уничтожить вражескую пулемётную точку связкой гранат закрыл своим телом амбразуру дота в тот момент, когда рота поднялась в атаку.

Как полагают эксперты, полководческий талант советского командования, мужество и высокая боевая подготовка личного состава РККА позволили в чрезвычайно сжатые сроки парализовать сопротивление Квантунской армии.

Обращение маршала Александра Василевского к жителям северо-восточного Китая

© Министерство обороны РФ

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Института российской истории РАН полковник запаса Мирослав Морозов, уже спустя неделю после начала Маньчжурской операции высшее японское руководство осознало неизбежность полного военного разгрома.

«В каком-то смысле война с Японией стала для СССР вторым фронтом. Наша страна успешно выполнила своё обязательство перед союзниками. 15 августа, то есть через шесть дней после начала нашей операции, японский император заявил, что принимает условия Потсдамской декларации», — пояснил Морозов.

© Министерство обороны РФ

В разговоре с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что без операции советских войск против Квантунской армии Соединённым Штатам пришлось бы ещё достаточно долго воевать в Восточной Азии.

«Сегодня в западных СМИ и в американских исторических кругах распространена версия о том, что к капитуляции Японии привела исключительно атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Однако факты и документы свидетельствуют о том, что без вступления СССР в войну с милитаристами капитуляция Токио в такие короткие сроки была бы невозможна», — заявил Мягков.

Иллюстрация из фотоальбома «Боевой путь войск 35-й армии 1-го Дальневосточного фронта»

© Министерство обороны РФ

Как считает эксперт, действия РККА против Квантунской армии спасли от геноцида китайцев и другие народы Восточной Азии. Кроме того, успешная японская кампания привела к территориальным приобретениям, которые значительно укрепили обороноспособность дальневосточных рубежей СССР.

«По итогам войны Советский Союз получил Южный Сахалин и Курильские острова. Напомню, что Япония отказалась от этих территорий по Сан-Францисскому договору 1951 года. Если говорить про операцию Красной армии, то она была блестяще организована. Советские войска фактически взяли в клещи крупную группировку противника и нанесли тем самым полный разгром милитаристам», — подчеркнул Мягков.