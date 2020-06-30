«Колоссальная сила духа»: как сложилась судьба героя обороны Брестской крепости Петра Гаврилова
- Пётр Гаврилов (слева) и фрагмент картины художника П. А. Кривоногова «Защитники Брестской крепости» (справа)
- РИА Новости
- © Wikimedia Commons
30 июня 1900 года в селе Альведино Казанской губернии в крестьянской семье родился будущий защитник Брестской крепости Пётр Гаврилов. Детство его было тяжёлым — он рано потерял отца, матери приходилось зарабатывать на жизнь подённой работой — стирать чужое бельё.
Гаврилов закончил Казанскую центральную крещёно-татарскую школу. С юности батрачил, а в 15 лет устроился чернорабочим на завод в Казани.
В 1917 году Пётр Гаврилов принял участие в революционных событиях, а в 1918 году вступил в ряды Красной армии, воевал против войск Александра Колчака и Антона Деникина. В 1922 году он стал членом РКП(б). После завершения Гражданской войны Гаврилов остался служить в Красной армии. В 1925 году он окончил Владикавказскую военную пехотную школу и продолжил службу в различных стрелковых частях РККА.
В 1939 году Пётр Гаврилов завершил обучение в Военной академии М.В. Фрунзе, после чего был назначен командиром 44-го стрелкового полка. Находясь на этой должности, он принял участие в Советско-финляндской войне, после завершения которой был направлен в Западную Белоруссию.
«Практически не было тяжёлого вооружения»
В начале Великой Отечественной войны 44-й стрелковый полк в числе ряда других частей 28-го стрелкового корпуса находился в Брестской крепости. Кроме того, в ней несли службу подразделения 17-го Краснознамённого Брестского пограничного отряда, 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД и 33-го отдельного инженерного полка.
Брестскую крепость атаковала 45-я пехотная дивизия вермахта при поддержке артиллерии, танков и авиации подразделений. Нацисты подвергли Брестскую крепость жестокому обстрелу, а затем начали штурм её укреплений пехотой.
Часть советских стрелковых подразделений покинули укрепления, однако Пётр Гаврилов решил остаться. Согласно его воспоминаниям, он не хотел оставлять раненых бойцов и вверенную ему матчасть. Массовый отход защитников Бреста, по его мнению, превратился бы в беспорядочное бегство. Кроме того, Гаврилов рассчитывал на прибытие в крепость подкрепления.
«У советских военнослужащих практически не было тяжёлого вооружения. У них имелось стрелковое оружие, а также небольшое количество зениток, миномётов, «сорокапяток» и броневиков. Против гитлеровских танков и крупнокалиберной артиллерии это была оборона практически голыми руками», — заявил в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.
Гитлеровцы смогли взять крепость в кольцо и прорваться в ряде мест на её территорию. Однако советские военнослужащие образовали несколько очагов сопротивления, отражавших вражеские атаки. После того, как пали Тереспольское и Волынское укрепления на западном и южном островах, сопротивление сконцентрировалось в Кобринском укреплении и Цитадели крепости.
«Обороной Кобринского укрепления, а затем Восточного форта руководил Гаврилов. Под его командой находились около 400 бойцов с несколькими пушками и пулемётами. 29 июня большая часть его отряда погибла в результате бомбардировки. Группа из 12 советских военнослужащих под руководством Петра Гаврилова укрылась в казематах и стала совершать нападения на отдельные группы нацистов. В конце концов, он остался один», — рассказал Кнутов.
- Репродукция картины художника П. А. Кривоногова «Защитники Брестской крепости» (1951 год)
- РИА Новости
- © О. Игнатович
По словам специалиста-историка Музея Победы Александра Михайлова, Гаврилов стал одним из последних защитников Брестской крепости. Тяжело раненный, без еды и воды, он продолжал сражаться. Для поддержания сил он даже пытался есть найденный в крепости комбикорм. Вскоре у него начались сильные боли в животе. По стонам нацисты нашли находящегося в бессознательном состоянии майора и взяли в плен. Это произошло 23 июля 1945 года, рассказал эксперт.
Гитлеровцы попытались выбить из Гаврилова информацию об обороне крепости и о нём лично, но он молчал. Только когда немецкие врачи заявили, что пленный находится практически при смерти, от него отстали, отмечают историки.
- Майор Гаврилов в исполнении Александра Коршунова в фильме «Брестская крепость»
- © Кадр из фильма ««Брестская крепость» (2010)
«Немецкое командование решило, что такого человека, как Гаврилов, необходимо склонить на службу себе. Его склоняли к пропагандистской работе», — рассказал Александр Михайлов.
По словам эксперта, Гаврилова поместили в офицерский лагерь Хаммельбург, в котором нацисты проводили психологическую обработку советских командиров, склоняя их к сотрудничеству, однако защитник Брестской крепости отказался предавать Родину. После этого он находился в заключении в концлагерях с более тяжёлыми условиями содержания.
«По некоторым данным, находясь в концлагерях, Гаврилов принимал участие в деятельности антифашистского подполья», — отметил Александр Михайлов.
«Не сломили ни война, ни плен»
В мае 1945 года Пётр Гаврилов был освобождён из плена. По словам Юрия Кнутова, защитник Брестской крепости некоторое время находился в фильтрационном лагере, проходя специальную проверку. Контрразведка СМЕРШ подтвердила, что с врагом он не сотрудничал, и Гаврилов был восстановлен в звании майора. Однако из партии он, как находившийся в плену и потерявший партбилет, был исключён.
Осенью 1945 года Гаврилов был назначен начальником лагеря для японских военнопленных, строивших железную дорогу Абакан— Тайшет.
«Несмотря на все ужасы концлагерей, Гаврилов не ожесточился. Он гуманно относился к пленным, ликвидировал внутренние злоупотребления в их среде, предотвратил в лагере эпидемию тифа», — отметил Кнутов.
Попав под послевоенное сокращение Красной армии, Гаврилов был уволен в запас и вернулся на малую родину, в Татарскую АССР. По словам Юрия Кнутова, Гаврилова, как бывшего пленного, встретили холодно. Его не брали на хорошую работу, земляки отпускали в его адрес неприятные замечания. Из-за этого он принял решение переехать в Краснодар. Однако и там смог устроиться сначала только чернорабочим и лишь со временем с помощью друзей стал экспедитором на приборостроительном заводе.
«Уже в наши дни кто-то запустил известный фейк о том, что Гаврилов якобы был репрессирован и долгие годы провёл в ГУЛАГе, однако это опровергается целым массивом документов и воспоминаниями самого Гаврилова и его знакомых», — рассказал Кнутов.
Ещё до войны Гаврилов женился и усыновил мальчика. Вернувшись в СССР, он не смог найти никаких следов родных и считал, что они погибли. Поэтому, живя в Краснодаре, женился во второй раз.
- Пётр Гаврилов и защитник крепости сержант Николай Балак на территории Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», 9 мая 1975 года
- РИА Новости
- © Виктор Чернов
«В 1950-е годы советский писатель Сергей Смирнов при поддержке Константина Симонова провёл собственное историческое расследование и восстановил основные события, связанные с обороной Брестской крепости. Он выпустил книгу, а также цикл материалов в СМИ. Защитники крепости, включая Петра Гаврилова, практически в мгновение ока стали всенародными знаменитостями», — рассказал Александр Михайлов.
По словам эксперта, Гаврилов был восстановлен в партии, а в 1957 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Во время посещения Бреста, Пётр Гаврилов узнал, что его первая семья выжила. Жена с ребёнком сбежали из немецкого плена и прятались в одном из белорусских сёл. Екатерина Гаврилова после войны из-за болезни была парализована и находилась в районном доме инвалидов, а сын проходил в это время срочную службу.
«Гаврилов забрал свою первую жену в Краснодар и постарался окружить заботой. Однако её состояние здоровья было тяжёлым, и она вскоре умерла», — рассказал Юрий Кнутов.
- Пётр Гаврилов в гостях у школьников Краснодара
- © Н. Козаченко
Восстановив своё доброе имя, Пётр Гаврилов активно занимался общественной деятельностью и патриотическим воспитанием подрастающего поколения, писал воспоминания.
Умер Пётр Гаврилов 26 января 1979 года. Его похоронили на гарнизонном мемориальном кладбище Бреста — рядом с боевыми товарищами. Именем героя названы улицы в различных городах бывшего СССР и пик на Тянь-Шане. Он также стал героем ряда кинофильмов, посвящённых обороне Брестской крепости.
- Надгробный памятник на Гарнизонном кладбище в Бресте
- © Wikimedia Commons
«К 1941 году Гаврилов уже был прекрасным командиром, имеющим серьёзный боевой опыт. Но главным его оружием стала колоссальная сила духа, поразившая даже врагов. Именно она, а также выдающиеся личные качества, позволили ему достойно пройти через тяжелейшие испытания. Его не сломили ни война, ни плен», — подытожил Юрий Кнутов.
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