«Колоссальная сила духа»: как сложилась судьба героя обороны Брестской крепости Петра Гаврилова

120 лет назад родился один из руководителей обороны Брестской крепости Пётр Гаврилов. Он в числе немногих уцелевших бойцов гарнизона до последнего продолжал сопротивление немцам. Ему удалось выжить в нацистском плену и вернуться в СССР. Долгие годы страна ничего не знала о подвиге Гаврилова и его боевых товарищей. Ситуация изменилась в 1957 году, когда вышла в свет книга писателя-фронтовика Сергея Смирнова о легендарной обороне крепости. В том же году Гаврилов был удостоен звания Героя Советского Союза.

30 июня 1900 года в селе Альведино Казанской губернии в крестьянской семье родился будущий защитник Брестской крепости Пётр Гаврилов. Детство его было тяжёлым — он рано потерял отца, матери приходилось зарабатывать на жизнь подённой работой — стирать чужое бельё.

Гаврилов закончил Казанскую центральную крещёно-татарскую школу. С юности батрачил, а в 15 лет устроился чернорабочим на завод в Казани.

В 1917 году Пётр Гаврилов принял участие в революционных событиях, а в 1918 году вступил в ряды Красной армии, воевал против войск Александра Колчака и Антона Деникина. В 1922 году он стал членом РКП(б). После завершения Гражданской войны Гаврилов остался служить в Красной армии. В 1925 году он окончил Владикавказскую военную пехотную школу и продолжил службу в различных стрелковых частях РККА.

В 1939 году Пётр Гаврилов завершил обучение в Военной академии М.В. Фрунзе, после чего был назначен командиром 44-го стрелкового полка. Находясь на этой должности, он принял участие в Советско-финляндской войне, после завершения которой был направлен в Западную Белоруссию.

«Практически не было тяжёлого вооружения»

В начале Великой Отечественной войны 44-й стрелковый полк в числе ряда других частей 28-го стрелкового корпуса находился в Брестской крепости. Кроме того, в ней несли службу подразделения 17-го Краснознамённого Брестского пограничного отряда, 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД и 33-го отдельного инженерного полка.

Брестскую крепость атаковала 45-я пехотная дивизия вермахта при поддержке артиллерии, танков и авиации подразделений. Нацисты подвергли Брестскую крепость жестокому обстрелу, а затем начали штурм её укреплений пехотой.

Часть советских стрелковых подразделений покинули укрепления, однако Пётр Гаврилов решил остаться. Согласно его воспоминаниям, он не хотел оставлять раненых бойцов и вверенную ему матчасть. Массовый отход защитников Бреста, по его мнению, превратился бы в беспорядочное бегство. Кроме того, Гаврилов рассчитывал на прибытие в крепость подкрепления.

«У советских военнослужащих практически не было тяжёлого вооружения. У них имелось стрелковое оружие, а также небольшое количество зениток, миномётов, «сорокапяток» и броневиков. Против гитлеровских танков и крупнокалиберной артиллерии это была оборона практически голыми руками», — заявил в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

Гитлеровцы смогли взять крепость в кольцо и прорваться в ряде мест на её территорию. Однако советские военнослужащие образовали несколько очагов сопротивления, отражавших вражеские атаки. После того, как пали Тереспольское и Волынское укрепления на западном и южном островах, сопротивление сконцентрировалось в Кобринском укреплении и Цитадели крепости.

«Обороной Кобринского укрепления, а затем Восточного форта руководил Гаврилов. Под его командой находились около 400 бойцов с несколькими пушками и пулемётами. 29 июня большая часть его отряда погибла в результате бомбардировки. Группа из 12 советских военнослужащих под руководством Петра Гаврилова укрылась в казематах и стала совершать нападения на отдельные группы нацистов. В конце концов, он остался один», — рассказал Кнутов.

Репродукция картины художника П. А. Кривоногова «Защитники Брестской крепости» (1951 год)

РИА Новости

© О. Игнатович

По словам специалиста-историка Музея Победы Александра Михайлова, Гаврилов стал одним из последних защитников Брестской крепости. Тяжело раненный, без еды и воды, он продолжал сражаться. Для поддержания сил он даже пытался есть найденный в крепости комбикорм. Вскоре у него начались сильные боли в животе. По стонам нацисты нашли находящегося в бессознательном состоянии майора и взяли в плен. Это произошло 23 июля 1945 года, рассказал эксперт.

Гитлеровцы попытались выбить из Гаврилова информацию об обороне крепости и о нём лично, но он молчал. Только когда немецкие врачи заявили, что пленный находится практически при смерти, от него отстали, отмечают историки.

Майор Гаврилов в исполнении Александра Коршунова в фильме «Брестская крепость»

© Кадр из фильма ««Брестская крепость» (2010)

«Немецкое командование решило, что такого человека, как Гаврилов, необходимо склонить на службу себе. Его склоняли к пропагандистской работе», — рассказал Александр Михайлов.

По словам эксперта, Гаврилова поместили в офицерский лагерь Хаммельбург, в котором нацисты проводили психологическую обработку советских командиров, склоняя их к сотрудничеству, однако защитник Брестской крепости отказался предавать Родину. После этого он находился в заключении в концлагерях с более тяжёлыми условиями содержания.

«По некоторым данным, находясь в концлагерях, Гаврилов принимал участие в деятельности антифашистского подполья», — отметил Александр Михайлов.

«Не сломили ни война, ни плен»

В мае 1945 года Пётр Гаврилов был освобождён из плена. По словам Юрия Кнутова, защитник Брестской крепости некоторое время находился в фильтрационном лагере, проходя специальную проверку. Контрразведка СМЕРШ подтвердила, что с врагом он не сотрудничал, и Гаврилов был восстановлен в звании майора. Однако из партии он, как находившийся в плену и потерявший партбилет, был исключён.

Осенью 1945 года Гаврилов был назначен начальником лагеря для японских военнопленных, строивших железную дорогу Абакан— Тайшет.

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«Несмотря на все ужасы концлагерей, Гаврилов не ожесточился. Он гуманно относился к пленным, ликвидировал внутренние злоупотребления в их среде, предотвратил в лагере эпидемию тифа», — отметил Кнутов.

Попав под послевоенное сокращение Красной армии, Гаврилов был уволен в запас и вернулся на малую родину, в Татарскую АССР. По словам Юрия Кнутова, Гаврилова, как бывшего пленного, встретили холодно. Его не брали на хорошую работу, земляки отпускали в его адрес неприятные замечания. Из-за этого он принял решение переехать в Краснодар. Однако и там смог устроиться сначала только чернорабочим и лишь со временем с помощью друзей стал экспедитором на приборостроительном заводе.

«Уже в наши дни кто-то запустил известный фейк о том, что Гаврилов якобы был репрессирован и долгие годы провёл в ГУЛАГе, однако это опровергается целым массивом документов и воспоминаниями самого Гаврилова и его знакомых», — рассказал Кнутов.

Ещё до войны Гаврилов женился и усыновил мальчика. Вернувшись в СССР, он не смог найти никаких следов родных и считал, что они погибли. Поэтому, живя в Краснодаре, женился во второй раз.

Пётр Гаврилов и защитник крепости сержант Николай Балак на территории Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», 9 мая 1975 года

РИА Новости

© Виктор Чернов

«В 1950-е годы советский писатель Сергей Смирнов при поддержке Константина Симонова провёл собственное историческое расследование и восстановил основные события, связанные с обороной Брестской крепости. Он выпустил книгу, а также цикл материалов в СМИ. Защитники крепости, включая Петра Гаврилова, практически в мгновение ока стали всенародными знаменитостями», — рассказал Александр Михайлов.

По словам эксперта, Гаврилов был восстановлен в партии, а в 1957 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Во время посещения Бреста, Пётр Гаврилов узнал, что его первая семья выжила. Жена с ребёнком сбежали из немецкого плена и прятались в одном из белорусских сёл. Екатерина Гаврилова после войны из-за болезни была парализована и находилась в районном доме инвалидов, а сын проходил в это время срочную службу.

«Гаврилов забрал свою первую жену в Краснодар и постарался окружить заботой. Однако её состояние здоровья было тяжёлым, и она вскоре умерла», — рассказал Юрий Кнутов.

Пётр Гаврилов в гостях у школьников Краснодара

© Н. Козаченко

Восстановив своё доброе имя, Пётр Гаврилов активно занимался общественной деятельностью и патриотическим воспитанием подрастающего поколения, писал воспоминания.

Умер Пётр Гаврилов 26 января 1979 года. Его похоронили на гарнизонном мемориальном кладбище Бреста — рядом с боевыми товарищами. Именем героя названы улицы в различных городах бывшего СССР и пик на Тянь-Шане. Он также стал героем ряда кинофильмов, посвящённых обороне Брестской крепости.

Надгробный памятник на Гарнизонном кладбище в Бресте

© Wikimedia Commons

«К 1941 году Гаврилов уже был прекрасным командиром, имеющим серьёзный боевой опыт. Но главным его оружием стала колоссальная сила духа, поразившая даже врагов. Именно она, а также выдающиеся личные качества, позволили ему достойно пройти через тяжелейшие испытания. Его не сломили ни война, ни плен», — подытожил Юрий Кнутов.