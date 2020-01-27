«Когда нас освободили, мы залились слезами радости»: бывший узник Освенцима — о жизни в концлагере и искажении истории

75 лет назад советские войска освободили узников нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц), находившегося в Польше. На основании свидетельств выживших заключённых, сохранившихся документов и собранных в лагере вещественных доказательств стало известно о совершённых гитлеровцами чудовищных преступлениях против человечности — массовых убийствах и садистских экспериментах на живых людях. По данным различных источников, за время существования концлагеря в его стенах погибли от 1 млн до 4 млн человек. Выжившие пленники перенесли жестокие издевательства, голод и каторжный труд. В интервью RT бывший партизанский разведчик и узник Освенцима Евгений Ковалёв рассказал о зверствах нацистов в лагере смерти и о том, что помогло выжить тем, кто дождался освободителей.

— Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Освенциме?

— Схватили в 1943 году при очередной разведке. Нас всех погрузили в вагоны. Битком забивали и везли ночами долгое время. Привезли в Польшу, станция Освенцим. Мы спрашиваем: «Что это за город?» — «Аушвиц». — «А что это за Аушвиц?» — «Это концлагерь». А у нас и понятия не было, что такое концлагерь.

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— Что случилось после того, как вас привезли в лагерь?

— Нас выгнали из вагонов: женщин, маленьких детей — в одну сторону. Мне уже было лет 14 — в другую сторону. Колонну выстроили: собаки, эсэсовцы с автоматами. Погнали нас в санпропускник — большой такой барак. Загнали туда, там все разделись догола. Сделали нам санобработку: остригли всех, облили, смазали какими-то веществами — и под душ холодный. На выходе на руке сделали наколку с номером. Этот номер нашит был и на куртку такую полосатую. Номер и буква R, а сзади красный крест.

— Каков был ежедневный распорядок в лагере?

— Каждое утро мерили температуру. А там были военнопленные наши. Они сказали: «Ребята, вы смотрите насчёт температуры. В крематории всех сжигают». — «А что такое крематорий?» — «Жгут людей там». Как температура, так нет человека. И нас там осталось человек 150, может, около 200. Было, наверное, человек 700. Сожгли.

Я попал в 32-й блок, большой барак. Там была команда «Канада», которая выгружала транспорт. Вот приходят из России, из Венгрии заключённые, и команда эта разгружала всё, раздевала их и гнала в крематорий. Я там, конечно, не был. Рассказывали, что тоже делали санобработку и загоняли в камеру. Потом её закроют кругом и пускают газ. В течение пяти-семи минут люди все погибали. И там была зондеркоманда, состоявшая из евреев. Они там работали — жгли и убирали пепел. Всю золу вытаскивали. Вывозили на поле и к реке Висле. А драгоценности, зубы, коронки — всё это отбирала уже другая команда.

— Что заставляли делать вас?

— Я попал в команду, мы делали овощехранилище на станции Аушвиц. Копали подвалы, клали стены. Заливали фундамент. Долгое время.

Узники возле ворот Освенцима

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© Scherl

— А какой вообще был режим дня?

— Каждый день формировалась команда, в которой были капо (привилегированные заключённые в концлагерях Третьего рейха, сотрудничавшие с нацистской администрацией. — RT), оберкапо — всё было распределено. Были ведущие — фольксдойче, рейхсдойче, фюрерарбайтеры, которые командовали нами, — они тоже заключённые, но у них были привилегии. Просто надзирали за нами — и всё. И эта команда выводилась через ворота. На воротах стояла охрана и даже сидел оркестр, играл, представляете? Духовой оркестр, там трое — возможно, евреи. Они стучали по барабанам и били в тарелки, когда мы выходили. А эти подсчитывали. Входишь — подсчитают, и выходишь — подсчитают.

У нас подъём в шесть часов, как обычно. А отбой после работ: придёшь, умоешься — часов в десять. Но тогда уже всё было закрыто, ты не имел права никуда выходить.

— Судя по описаниям, нацисты делали всё возможное, чтобы о массовых убийствах знали как можно меньше посторонних. Но всё-таки другие узники о них узнавали?

— Рядом был цыганский лагерь. Они там жили семьями. Их никуда почему-то не гоняли. Они не работали. И вот однажды ночью раздался страшный крик. Мы проснулись. А наутро в шесть часов встали и смотрим: никого из цыган нет. Всех сожгли в одну ночь в крематории.

Газовая камера в основном лагере Освенцима сразу же после освобождения. Польша, январь 1945 года

© United States Holocaust Memorial Museum

— Как нацисты запугивали узников, пытались сломить их волю?

— Зондеркоманда восстала. Их поубивали и всех убитых привезли к выходу, к воротам. Трупы посадили на стулья, подпёрли кольями, палками. Дня три-четыре они там сидели для устрашения. И вот, когда нас гнали на работу, мы шли мимо этого всего.

— Но было ощущение, что всё может измениться?

— Начали самолёты летать. Бомбёжка была очень сильная. В барак загонят — осколки, чувствую, бах-бах-бах по крыше. Вот-вот, говорили, наши придут.

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— Как нацисты отбирали тех узников, кого планировали убить?

— Каждую неделю проходила селекция. Были печи такие — одна топка там, а вторая там. А тут такая гряда из кирпича. Вот на эту возвышенность ставили всех, прежде нас раздевали догола. Проводил селекцию главный врач Менгеле. Три раза я вышел целым.

После селекции нас выстраивали и загоняли в цыганский лагерь. Казалось: ну всё, нас, наверное, сожгут или расстреляют там. День, два. Ничего, никого нет. А там бараков этих тоже было много — 32, как и на нашем поле. Открыли один — а там кипы волос, одежда, обувь детская. То есть людей угробили, сожгли, а это всё там хранили.

— Питания в лагере с трудом хватало, чтобы выжить?

— Утром — чай и ничего больше. В обед — баланда. Кружка пол-литра. А вечером — хлеб. Буханочка на четверых, может, 150 граммов, небольшая, в опилках. По кусочку с чаем съешь, а ещё кусочек на утро оставляешь под подушкой. Утром встаёшь, когда чай приносят, вот это съешь — и на работу до обеда.

— Как удалось выжить в таких условиях?

— Мы молодые были, организм ещё как-то привык. Другие же были как ходячие скелеты. Кожа вся отвисла, просто страшно смотреть было.

— Кто-то помогал вам?

— Там были поляки, которые получали хорошие посылки. И делились этим — баланду, хлеб отдавали, кусочки свои. Посылки приходили только полякам, самим немцам. Русским нет. Якобы договор должен был быть, чтобы Красный Крест нас поддерживал, но ничего этого не было.

Узники Освенцима возле поезда

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© Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS

— Что-то поддерживало силу духа?



— Мы ждали освобождения.

— А когда поняли, что освобождение приближается?

— Раньше был освобождён Майданек, его перевезли сюда, в Освенцим. Они говорили: «Русские идут». Надежда была, как бы не расстреляли, не сожгли в Освенциме.

— Что почувствовали узники, когда увидели советские войска?

— Среди нас оставались и те, кто уже не мог ходить. И их силой вытаскивали из бараков. И естественно, они были безмерно рады. Представляете, когда нас освободили, мы там все слезами залились от радости.

— Какие были самые яркие и самые ужасные воспоминания о периоде плена?

— Самое яркое — когда советские войска пришли, освободили нас. Это было… Не знаю, как сказать, очень трогательно. Все плакали, представляете? Мы же никогда не думали, что останемся в живых.

Ужасные воспоминания — когда нас гнали то ли на расстрел… Мы же не знали, куда именно идём. И в цыганский лагерь когда отвезли. Куда оттуда идут? В крематорий — и всё. Там же было шесть крематориев. И ещё ямы вырыты были. Они стреляли, бросали в ямы, жгли.

Выжившие узники Освенцима покидают лагерь

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— Сейчас часто в СМИ и политических выступлениях происходит искажение истории, например распускаются слухи, что вовсе не советские войска освободили Освенцим. Как считаете, почему так происходит?

— Это целенаправленно кто-то работает по этому вопросу, агитацию ведёт. Занимаются этим какие-то отбросы. Ведь весь народ был против всей этой войны. Я считаю, это надо пресекать в корне. Когда был на форуме в Кракове, в Освенциме, там же тоже выступали, что это, мол, американские войска освободили, что это не русские.