«Не мог допустить мысли о предательстве»: внук генерала Карбышева — о жизни и подвиге советского военачальника

75 лет назад в нацистском концлагере Маутхаузен погиб генерал Дмитрий Карбышев. Он попал в плен к гитлеровцам в августе 1941-го в бессознательном состоянии. Немцы пытались склонить его к сотрудничеству, но генерал не перешёл на сторону врага. По свидетельствам очевидцев, он погиб от пытки ледяной водой на морозе. В 1946 году Карбышеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В интервью RT внук генерала Дмитрий Карбышев рассказал о малоизвестных подробностях биографии своего деда, его дореволюционном прошлом и о выдающихся научных достижениях в области военно-инженерного искусства.

—Генерал Карбышев стал одним из символов мужества советского офицера в годы Великой Отечественной войны. О его отказе перейти на сторону гитлеровцев и мученической смерти под пытками в концлагере Маутхаузен знал каждый советский школьник. Однако в те годы о дореволюционном прошлом генерала было известно немного. О том, что Карбышев был потомственным дворянином, что его родственник Иван Семёнович Карбышев считается одним из основателей города Верный (Алма-Аты), а отец занимал высокое положение в Сибирском казачьем войске. Вспоминали у вас дома о годах молодости Дмитрия Михайловича?

— В советское время, особенно после революции, было не принято говорить о своих дворянских корнях. В семье это воспринималось просто как данность. Бабушка до самой смерти в 1976 году называла действующую власть не иначе как большевиками.

Что касается юности дедушки, то это один из малоизвестных периодов его жизни. Сам он, судя по рассказам, предпочитал об этом не вспоминать, видимо, тяжело им пришлось в те годы. И это несмотря на то, что его мама принадлежала к одной из самых известных и богатых омских семей Лузгиных. Самое большое количество открытий, касающихся юности Дмитрия Михайловича, уже в позднесоветское время сделали исследователи его жизни из Омска и Павлодара, где похоронена моя прабабушка.

По утверждению дедушки, к началу Великой Отечественной он потерял всех своих братьев и сестёр. Его семьёй стали родные Лидии Васильевны (супруги Карбышева. — RT), которые накануне войны почти все жили в Москве.

Молодой Дмитрий Карбышев

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— Дмитрий Михайлович блестяще начал свою военную карьеру, отличился в ходе Русско-японской войны. И сразу же после этого на него был сделан донос за якобы увлечение революционными идеями, едва не отправивший его под трибунал. Уже в это время он придерживался левых взглядов? Что повлияло на его мировоззрение?

— Старший брат Дмитрия Михайловича тоже был увлечён левыми идеями, за которые пострадала вся семья. Казалось бы, случай Владимира Ульянова. Но нет, своими поступками дедушка доказал верность присяге и воинскому долгу. И под суд чести он попал за то, что активно защищал солдат, заподозренных в революционных настроениях. После чего ушёл из армии.

Но через несколько лет он не просто вернулся на службу, а получил звание штабс-капитана. В 1908-м поступил в Николаевскую инженерную академию и блестяще окончил её. По факту это означало его полную реабилитацию и безоговорочное восстановление в правах офицера. Уже в Бресте (в город Брест-Литовск Карбышев был направлен для строительства фортов Брестской крепости. — RT) никто не смог бы упрекнуть Карбышева в левацких настроениях. Так что теория о Карбышеве бунтаре и революционере несостоятельна.

— Дмитрий Карбышев с самого начала участвовал в Первой мировой войне...

— За Первую мировую войну дедушка прошёл путь от штабс-капитана до подполковника. Говорили даже, что был приказ о присвоении ему звания полковника, но революция помешала. Участие в штурме Перемышля, ранение, обретение своей второй половинки — сестры милосердия Лидии Опацкой, участие в Брусиловском прорыве... Первая мировая была важным этапом в его жизни.

© Фото из личного архива

— Карбышев считается одним из первых известных офицеров-дворян, перешедших после 1917 года на сторону советской власти. С чем это было связано?

— Он был не первым и не последним. Важно помнить, что он служил под командованием Брусилова, который тоже перешёл на сторону большевиков. Такой же выбор сделал один из его учителей и непосредственных командиров — Константин Иванович Величко. Так что в какой-то мере выбор дедушки был предопределён.

— В межвоенный период Дмитрий Михайлович обрёл репутацию одного из ведущих мировых специалистов в области военно-инженерного искусства. В это время он многое построил и отреставрировал: укрепления вдоль западной границы СССР, здания Троице-Сергиевой лавры, мосты, железные дороги, тоннели. У него были любимые работы, которыми он больше всего гордился?

— Карбышев был теоретиком и практиком военно-инженерной науки. Он издал много работ по фортификации, наведению переправ, полевым укреплениям и тому подобному. Были ли у него любимые работы — история об этом умалчивает. Он преподавал, многие полководцы Великой Отечественной войны бывали на его лекциях.

Дмитрий Карбышев с сыном Алексеем

© Фото из личного архива

— К началу Великой Отечественной войны Дмитрий Михайлович был уже доктором наук, генерал-лейтенантом, старшим преподавателем в Высшей военной академии имени Ворошилова. Как получилось, что летом 1941-го он оказался в Белоруссии и попал в плен?

— Он был не только теоретиком, но и практиком. Летом 1941 года Дмитрий Михайлович Карбышев был командирован в Западный Особый военный округ, где инспектировал ход строительства фортификационных сооружений 68-го Гродненского укреплённого района. Оказался в неудачное время в неудачном месте. Отказался от немедленной эвакуации, считая, что место офицера — в бою.

— Все попытки немцев склонить Карбышева на свою сторону провалились. В документах Главного инженерного управления гитлеровской армии есть такая запись: «Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за 60 лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно считать безнадёжным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела». Карбышев прошёл несколько концлагерей, среди них — Майданек и Освенцим, пережил жестокие пытки, но за все годы плена так и не был сломлен. В чём был источник его силы духа?

— На момент плена ему уже был 61 год, в этом возрасте человеку его закалки не страшны никакие издевательства и пытки, он прекрасно осознавал своё положение и не мог даже допустить мысли о предательстве. Это убеждения, которые воспитывались десятилетиями.

Нацисты тщетно и кнутом и пряником пытались переманить Карбышева на свою сторону. И только окончательно убедившись в его непреклонности, они отправили его на каторжные работы в лагеря, обрекая таким образом на смерть. Без скидок на звание и возраст.

— О подвиге Карбышева стало известно практически сразу. По одной из версий его гибели, нацисты поливали его холодной водой на морозе и буквально превратили в ледяной столб, по другой — он умер от побоев. В 1946 году генералу Карбышеву присвоили звание Героя Советского Союза. В его честь устанавливались памятники, назывались школы. О нём писали книги. В мае 2019 года его именем был назван аэропорт в Омске. Что ещё сегодня делается для увековечивания памяти Дмитрия Михайловича?

— Последний бюст генералу был открыт 2 сентября 2019 года в Тюмени. В декабре 2018 года именем Карбышева была названа школа в Нижнетагильском районе Свердловской области. В феврале 2020 года его имя получит школа при торгпредстве России в Вене, а в мае — школа №20 города Тольятти.

Так что процесс только продолжается. Книг написано мало, фильм снят только один. Сейчас в работе находятся два киносценария. Был определённый период, когда имя Карбышева забыли и вычеркнули из учебников истории. Но пока живы те, кто учился в советское время, генерала будут помнить.