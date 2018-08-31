Талантливый полководец или расчётливый карьерист: каким был генерал Алексей Брусилов

31 августа исполняется 165 лет со дня рождения русского и советского военачальника Алексея Брусилова. Во время Первой мировой войны он руководил сражением, принёсшим серьёзный успех российской армии, но ставшим крупнейшим по количеству суммарных потерь – Брусиловским (Луцким) прорывом. После 1917 года он перешёл на сторону советской власти. Эксперты признают генерала ярким и талантливым военачальником, но отмечают при этом, что он был весьма сложным человеком, многие моменты из жизни которого до сих пор вызывают оживлённые споры у историков.

Алексей Брусилов родился 31 августа 1853 года в Тифлисе в дворянской семье. Его отец, Алексей Николаевич, был генерал-лейтенантом, участником Отечественной войны 1812 года, курским и московским вице-губернатором. В 1872 году младший Брусилов выпустился из престижного Пажеского корпуса в 15-ый драгунский Тверской полк. Участвовал в Русско-турецкой войне, был награждён орденами, дослужился до должности командира эскадрона и начальника полковой учебной команды. Затем в его «командирской» карьере был сделан более чем двадцатилетний перерыв.

В 1883 году Брусилов перешёл на военно-педагогическую службу в санкт-петербургскую Офицерскую кавалерийскую школу (ОКШ). За 19 лет он прошёл путь от адъютанта до начальника школы. В 1900 году ему было присвоено звание генерал-майора.

Генерал А.А. Брусилов

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К моменту, когда в 1902 году он возглавил ОКШ, Брусилов имел уже репутацию выдающегося знатока кавалерийской езды как в России, так и за её пределами. Служивший некоторое время под его началом Карл Маннергейм писал в своих мемуарах:

«Он был внимательным, строгим, требовательным к подчинённым руководителем и давал очень хорошие знания. Его военные игры и учения на местности по своим разработкам и исполнению были образцовыми и донельзя интересными».

В 1906 году Брусилов, миновав ступени командира полка и командира бригады, при поддержке великого князя Николая Николаевича был назначен командиром 2-ой гвардейской кавалерийской дивизии. С этой должности начался стремительный рост уже теперь армейской карьеры знаменитого кавалериста. В 1909 году он возглавил армейский корпус.

Первая мировая война

1 августа 1914 года Брусилов занял пост командующего 8-ой армией и в этом качестве принял участие в Галицийской битве, сумев нанести на своём участке фронта тяжелое поражение 2-ой австро-венгерской армии, захватив многочисленных пленных и взяв Галич. Осенью его армия выдержала ожесточённые контратаки противника и вступила в предгорья Карпат. К концу осени Брусилов разгромил части 3-ей и 4-ой австро-венгерских армий и занял Лупковский перевал. В начале 1915-го он сорвал попытки неприятеля деблокировать Перемышль, захватив сразу 130 тыс. пленных, а весной овладел важнейшим Бескидским хребтом Карпат. В ходе Горлицкого прорыва противника, сумел организованно отвести свои войска на Волынь, где взял Луцк и Чарторыйск.

17 марта 1916 года Брусилов был назначен командующим Юго-Западным фронтом. В мае–сентябре силы фронта приняли участие в крупнейшем по суммарным потерям сражении Первой мировой войны, известном как Луцкий или Брусиловский прорыв.

Австро-венгерские солдаты сдаются в плен русским войскам на румынской границе

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Брусилов атаковал противника сразу всеми своими армиями. При этом используя дезинформационные мероприятия, он не позволил врагу угадать направление основного удара. В результате германские и австро-венгерские войска потеряли, согласно наиболее распространённым подсчётам, около 1,5 млн человек убитыми и ранеными. Потери российской армии были, по официальной версии, в три с лишним раза меньше. Фронт продвинулся на 80–120 километров, под контролем России оказались практически полностью Волынь и Буковина, а также часть Галиции. Впрочем, оценки Брусиловского прорыва на стратегическом уровне и роли в сражении лично командующего фронтом весьма неоднозначны.

«Термин Брусиловский прорыв был введён либеральной прессой, с которой сам Брусилов и его жена умели очень хорошо работать. Либеральным журналистам было неудобно писать о роли в победах Ставки, поэтому весь упор сделали на освещении деятельности лично Брусилова. Саму операцию переименовали в честь него вопреки устоявшимся «географическим» традициям. Правильнее было бы её называть Луцким прорывом», — высказал своё мнение в беседе с RT писатель и историк Константин Залесский.

По его словам, незаслуженно забыта роль артиллерии, «блестяще реализовавшей схему сопровождения пехоты».

«Ею тогда руководил генерал Михаил Ханжин, личность которого со временем стала неудобной ввиду его участия в Белом движении после революции 1917 года. Не принято потом было вспоминать и об ошибках, допущенных в ходе прорыва, в частности об отсутствии резервов при ударе, нанесённом «растопыренной пятернёй», — отметил историк.

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Член общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в свою очередь считает роль лично Брусилова в боевых действиях лета 1916 года ведущей.

«Брусиловский прорыв вошёл в историю мирового военного искусства. Это была образцовая операция времён Первой мировой войны, широко известная даже за пределами России», — отметил он в разговоре с RT.

В 1917 году Алексей Брусилов поддержал Февральскую революцию и выступил за формирование особых революционных ударных батальонов.

«До революции Брусилов всегда подчёркивал свою верность царю, причём зачастую делал это в форме, которая уже считалась устаревшей, архаичной, например, целовал ему руку. А тут он вдруг стал пламенным революционером и другом народа, не желающим здороваться с офицерами, не разделявшим его новых убеждений. Его боевые награды были совершенно честно и справедливо заслужены, но некоторые человеческие качества оказались весьма неоднозначны», — подчернул кандидат исторических наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Айрапетов.

В мае 1917 года Брусилов был назначен Верховным главнокомандующим, но уже в июне снят с занимаемой должности — у Временного правительства возникли претензии к эффективности руководства. Он переехал в Москву и даже получил случайное ранение в ходе восстания в Москве в ноябре 1917-го. На приход к власти большевиков Брусилов изначально отреагировал осторожно, заняв нейтральную позицию. Но уже в 1920 году он принял решение поддержать советскую власть и перейти на службу в Красную армию.

«В ситуации, когда Врангель сидел в Крыму и расстреливал тех из своих офицеров, которые были деморализованы и сомневались в своих поступках, Брусилов обратился к белым войскам с призывами прекратить Гражданскую войну и защитить матушку-Россию от внешних угроз — например, от Польши», – рассказал в интервью RT доцент МГУ, кандидат исторических наук Юрий Щетинов.

Генерал А.А. Брусилов

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В 1921 году Брусилов был назначен начальником комиссии по организации допризывной кавалерийской подготовки, в 1923-ем — инспектором кавалерии РККА, а в 1924-ом — военспецом для особых важных поручений при Реввоенсовете. Два года спустя, в возрасте 72 лет, военачальник скончался от воспаления лёгких.

«При советской власти Брусилову были предоставлены хорошие условия, социальные блага. В 1925 году он находился на лечении в Карловых Варах, и с этим периодом его жизни связана неоднозначная история. Брусилов писал мемуары, озаглавленные как «Мои воспоминания». Первая часть их неоднократно издавалась в СССР. А вот вторая часть, которую он якобы диктовал своей жене как раз в Карловых Варах, содержала множество антисоветских моментов. Но это противоречило и первой части воспоминаний, и самой деятельности Брусилова. Поэтому есть все основания полагать, что вторая часть была специально дополнена его вдовой, которая не любила большевиков и пыталась оправдаться в глазах эмигрантов, чтобы уехать за границу», — рассказал эксперт.

Неоднозначная личность

Брусилов был далеко не единственным царским военачальником, перешедшим на сторону большевиков после Октябрьской Революции. В общей сложности советскую власть активно поддержали около 400 генералов и адмиралов, участвовавших затем в формировании и развитии Красной армии. Однако личность Брусилова вызывает одни из самых жарких споров.

«Имея спесь пажа и гвардейца, Брусилов был ориентирован на построение своей карьеры. Даже с учётом наличия у него определённых способностей, его слава во многом является результатом умения правильно преподнести себя и оказаться в нужное время в нужном месте», — высказал своё мнение Константин Залесский.

Однако Игорь Коротченко даёт генералу совершенно другие характеристики. «Брусилов — выдающийся русский военачальник и гордость России — как царской, так и советской», — считает он.

Генерал А.А. Брусилов

РИА Новости

В свою очередь Олег Айрапетов уверен, что дать однозначную характеристику личности Алексея Брусилова очень сложно. «Он был весьма неоднозначной личностью — талантливым военачальником, но сложным человеком, уделявшим много внимания себе и своей карьере. В отличие от многих других сослуживцев он не окончил Николаевскую академию Генерального штаба и всегда очень страдал из-за этого, считал себя обделённым. Призвав царских офицеров в ходе советско-польской войны сплотиться против внешнего врага, он поступил, по моему мнению, правильно. Брусилов был, вне всякого сомнения, ярчайшей фигурой, но дать однозначную оценку его личности достаточно проблематично», — резюмировал эксперт.