«Кошмар для нацистов»: какую роль в истории сыграл дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов

105 лет назад родился дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов. По словам экспертов, он был одним из самых результативных лётчиков-истребителей на начальном этапе войны. Историки отмечают, что Сафонов также проявил себя как искусный командир и педагог, эффективно готовивший новых авиаторов. Эксперты называют советского аса «лётчиком с особой искрой», который за неполный год войны стал «кошмаром для нацистов».

Борис Сафонов родился 26 августа 1915 года в селе Синявино Тульской губернии в крестьянской семье. После окончания школы будущий ас продолжил учёбу в железнодорожной школе фабрично-заводского ученичества в Туле и вступил в комсомол.

Путь в небо

Параллельно с учёбой Сафонов, как и многие его сверстники, в 1931 году начал посещать кружок планеристов при школе лётчиков Осоавиахима. Это и определило его будущее. Вскоре он стал учеником лётчика. Причём его инструктором была Валентина Гризодубова, которая вскоре побьёт пять мировых авиационных рекордов и станет первой женщиной — Героем Советского Союза.

В 1933 году после успешного прохождения программы аэроклуба Борис Сафонов получил направление в находившуюся в крымском посёлке Кача школу военных лётчиков. По словам историков, педагоги сразу увидели в юноше большой потенциал, но были к нему весьма требовательны, помогая юноше реализовать себя.

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В конце 1934 года Сафонов получил квалификацию лётчика-истребителя и отбыл для прохождения воинской службы в Белорусский военный округ. Вскоре Сафонов завоевал репутацию способного лётчика и мастера воздушной стрельбы.

В 1939 году, после начала Советско-финской войны, Борис Сафонов попросил направить его на Север. В поезде он случайно познакомился с одним из первых полярных лётчиков СССР — Борисом Чухновским, под влиянием которого Сафонов решил продолжить службу в морской авиации.

«Служба лётчиком в Заполярье требовала особого мужества. Самолёты не были ещё приспособлены для таких условий. Но Сафонова это не смущало», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

На север Сафонов был направлен командиром звена в 72-й смешанный авиационный полк военно-воздушных сил Военно-морского флота. В ходе Советско-финской войны он наносил удары по наземным силам противника и выполнял разведывательные задания.

Советский одномоторный поршневой истребитель-моноплан 30-х годов «И-16» (ЦКБ-12)

РИА Новости

С учётом личного лётного мастерства и прекрасных организаторских способностей старший лейтенант Сафонов в 1941 году был повышен в должности до командира учебно-тренировочной эскадрильи.

Как пишут авторы сборника «Лётчики», «Борис Сафонов был терпеливым и строгим педагогом. В воздухе он следил за каждым движением новичков в полёте, наблюдал, как реагируют пилоты на его команды. Постепенно полёты усложнялись, и самолёты поднимались в воздух в различных метеорологических условиях: в дождь, туман, при низкой облачности и снежных зарядах, стремительно налетавших с Баренцева моря».

«Победа в воздухе куётся на земле»

Великую Отечественную войну Сафонов встретил, находясь за штурвалом истребителя И-16. Уже на третий день войны, 24 июня 1941 года, он сбил свой первый вражеский самолёт — бомбардировщик Хе-111. Согласно ряду свидетельств, это стало первой воздушной победой советских лётчиков в Заполярье. В газете «Краснофлотец» вышла статья с призывом «Бейте фашистов, как лётчик Сафонов!». Сам же Сафонов, спустя всего три дня, сбил ещё один гитлеровский бомбардировщик.

Несмотря на то, что ситуация в Заполярье была чрезвычайно напряжённой, Сафонов находил время для анализа боёв и разработки новых тактических приёмов. Его эскадрилья, имея относительно небольшие потери, стала самой результативной в полку. При этом он умел находить подход к подчинённым. Одних он прямо во время боя обучал тактике и записывал на них сбитые благодаря его помощи самолёты врага, с другими устраивал «разборы полётов», причём порой весьма болезненные.

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По воспоминаниям сослуживцев, Сафонов однажды отчитал при товарищах молодого лётчика, проявлявшего в бою чрезмерную осторожность, в дальнейшем тот стал буквально образцом мужества.

Сафонов не боялся брать на себя ответственность за подчинённых и защищать их, если был уверен в их правоте. Однажды один из его лётчиков по ошибке сбил советский самолёт. Экипаж не пострадал, но виновного командование потребовало отдать под трибунал. Однако Сафонов выступил в его защиту и добился оправдания пилота на стадии расследования.

Особое внимание Сафонов уделял техническому обеспечению полётов. «Победа в воздухе куётся на земле. Я, например, половину сбитых мною самолётов отношу за счёт своего техника Семёнова и механика Колпакова. Сколько бы пробоин ни было в моем самолете после боя, к следующему вылету он неизменно в полной исправности», — заявил он однажды в интервью флотской газете.

Сафонов тщательно изучал сбитые немецкие самолёты, продумывал способы их наиболее эффективного уничтожения, указывал своим подчинённым на их ошибки во время боя. Он требовал, чтобы лётчики не полагались на случайность и действовали в бою с холодной головой. Однажды он заменил пряжки на своём шлеме на кнопки и заставил поступить таким же образом всю эскадрилью. Новшество позволило выигрывать более полуминуты во время взлёта по тревоге.

Летчик-истребитель Борис Сафонов (справа) и британские летчики 151-го авиакрыла Кеннет Воод и Чарльтон Ваг Хоу, осень 1941 года

РИА Новости

© Евгений Халдей

Сафонов смело атаковал превосходящего по численности противника. 8—9 августа 1941 года его подразделение отразило крупнейшую на тот момент попытку авианалёта на Мурманск, сбив сразу 13 самолётов нацистов. Согласно ряду свидетельств, когда гитлеровские лётчики видели самолёт Сафонова, они сообщали об этом по рации и ретировались с места боя.

«Не припомню ни одного случая, чтобы фашист, с которым вступил в бой командир, смог уйти целым и невредимым. Много новых, никогда и никем не применявшихся тактических приёмов преподал нам Борис Феоктистович. Учил нас внезапному удару, быстроте манёвров», — вспоминал лётчик Пётр Семёненко.

16 сентября 1941 года Борису Сафонову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Осенью 1941 года был сформирован новый, 78-й истребительный авиационный полк Северного флота. Его командиром был назначен Сафонов. В полк были переданы предоставленные британской стороной истребители Hawker Hurricane. Сафонов положительно оценил их лётные характеристики, но был крайне недоволен вооружением. Под его руководством советские техники установили на английские самолёты отечественные пушки и пулемёты.

«Важной частью деятельности сафоновцев стало сопровождение в северных водах западных конвоев», — отметил Юрий Кнутов.

Борис Сафонов

РИА Новости

«Лётчик с особой искрой»

В марте 1942 года Сафонов был удостоен британского ордена — креста «За выдающиеся лётные заслуги».

30 мая 1942 года Борис Сафонов вылетел на помощь атакованному нацистами союзному конвою. Во главе тройки советских истребителей он атаковал несколько десятков немецких самолётов. Спустя некоторое время командный пункт принял от него радиограмму: «Подбил третьего... мотор...». Это были его последние слова. Самолёт Сафонова упал в воду и моментально затонул. Причины его трагической гибели до сих пор не установлены. Две основные версии, которые обсуждают историки, — это попадание в самолёт советского аса пули противника и неисправность двигателя.

«Ещё до гибели Сафонов был во второй раз представлен к званию Героя Советского Союза. Но эта Золотая звезда была присвоена ему только посмертно, 14 июня 1942 года. Считается, что он стал первым дважды Героем Советского Союза за действия во время Великой Отечественной войны», — рассказал Кнутов.

Число побед Сафонова в различных источниках оценивается по-разному. Чаще всего в литературе фигурируют данные о 30 самолётах, уничтоженных им лично, и трёх — в групповых боях. Однако часть историков придерживаются мнения, что, по официально подтверждённым данным, Сафонов одержал от 22 до 25 воздушных побед.

«Вне зависимости от разницы в оценках, Сафонов был одним из самых результативных советских истребителей на начальном этапе войны. И это в тяжелейших условиях Севера», — подчеркнул Юрий Кнутов.

В различных городах Советского Союза Борису Сафонову были установлены памятники, в его честь называли улицы, учебные заведения, корабли, самолёты и воинские части. Название Сафоново носит один из посёлков Мурманской области.

«Такие пилоты, как Сафонов, были в годы Великой Отечественной на вес золота. Они учили, давали пример мужества. Его героизм достоин восхищения», — заявил в беседе с RT заслуженный лётчик-испытатель РФ, Герой России, генерал-майор Магомед Толбоев.

Бюст Б.Ф.Сафонова у въезда в посёлок Сафоново (Мурманская область)

© Сорокин Андрей Александрович / Wikipedia

По словам заслуженного лётчика РФ, генерал-майора Владимира Попова, красноречивым свидетельством беспрецедентного мужества Сафонова является наличие у него двух Золотых звёзд Героя Советского Союза.

«На начальном этапе войны у нас ещё не было преимущества в воздухе, а такие люди, как Сафонов, показывали, что немцев можно сбивать», — подчеркнул Попов.

Юрий Кнутов считает, что Борис Сафонов был уникальным человеком, который не смог до конца реализовать свой огромный потенциал из-за трагической гибели.

«С учётом потрясающих результатов, продемонстрированных на самом тяжёлом, начальном этапе войны, существовали все предпосылки для того, чтобы Сафонов был признан одним из лучших лётчиков в мире. Это был прирождённый истребитель, лётчик с особой искрой, поразительно совмещавший в себе лётное мастерство, организационные способности и талант педагога. За неполный год участия в боевых действиях он стал настоящим кошмаром для нацистов», — подытожил Кнутов.