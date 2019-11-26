«Обращал свои способности на благо страны»: как Иван Папанин стал дважды Героем Советского Союза

125 лет назад родился дважды Герой Советского Союза, один из первых организаторов полярных исследований в СССР Иван Папанин. Хотя он не был ни океанографом, ни профессиональным военным, его незаурядные организационные способности оказали значительное влияние на развитие советской науки и помогли в сдерживании нацистской агрессии в годы Великой Отечественной войны. Историки отмечают, что имя Ивана Папанина прежде всего ассоциируется с первой в мире советской дрейфующей станцией «Северный полюс». По словам экспертов, он также сыграл важную роль в укреплении обороноспособности советского Заполярья и организации арктических исследований в послевоенное время.

Иван Папанин родился 26 ноября 1894 года в небогатой семье матроса в Севастополе. Юноша окончил только начальную земскую школу и в 14 лет стал учеником токаря, а затем и токарем мастерских военного порта. Позднее он на год переехал в Ревель (ныне Таллин), а затем вернулся в Крым: в начале Первой мировой его призвали на военную службу, которую он проходил на флоте.

Революционный шанс

Иван Папанин поддержал Октябрьскую революцию и стал красногвардейцем. После утраты большевиками контроля над Крымом он ушёл в партизаны и воевал в тылу противника, а затем в рядах Красной армии участвовал в боях на территории Украины. В 1919 году Папанин стал членом ВКП(б). С 1920 года его начали выдвигать на руководящие должности. Сначала бывший партизан стал комиссаром оперативного управления командующего Морскими силами и силами Юго-западного фронта, затем — комендантом и членом Реввоенсовета Крымской революционной повстанческой армии.

В конце 1920 года Папанин был назначен начальником отряда ВЧК по борьбе с бандитизмом. После завершения Гражданской войны работал секретарём РВС Черноморского флота. В начале 1920-х Папанин приехал в Москву, где занимался вопросами связи и проходил обучение на профильных курсах. После этого он несколько лет работал в Якутии.

В начале 1930-х годов Папанин руководил строительством радиостанций на золотых приисках Алдана, а затем возглавлял полярные станции в бухте Тихая на Земле Франца-Иосифа и на мысе Челюскин. В то время Арктика была ещё очень плохо изученной территорией, и проекты по её освоению, по словам историков, имели такой же вес в глазах мирового сообщества, как исследования космоса в послевоенный период.

«Северный полюс»

2 августа 1933 года из Мурманска во Владивосток на пароходе «Челюскин» вышла экспедиция под руководством начальника Главного управления Северного морского пути Отто Шмидта. Осенью судно было заблокировано льдами и дрейфовало вместе с ними у северо-восточных берегов Евразии.

Также по теме Полюс недоступности: как советские учёные осваивали Антарктику 60 лет назад советские полярники первыми в мире достигли Южного полюса недоступности в Антарктиде и основали там временную станцию. Их...

13 февраля 1934 года «Челюскин» был раздавлен льдами и затонул, а члены экспедиции разбили лагерь на льдине. Полностью эвакуировать челюскинцев при помощи авиации удалось только к 13 апреля 1934 года. Опыт экспедиции на «Челюскине» натолкнул Отто Шмидта на идею создания на льдах в Арктике дрейфующей станции.

Отсутствие в районе Северного полюса крупных участков суши резко осложняло исследование Арктического региона, и начальник Главного управления Севморпути решил, что все необходимые измерения и вычисления учёные могут совершать, находясь в специально оборудованном лагере на дрейфующей льдине. В начале 1936 года эту идею одобрило руководство Советского Союза.

В состав полярной экспедиции было решено включить метеоролога Евгения Фёдорова, океанографа Петра Ширшова и радиста Эрнста Кренкеля. Начальником первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс» должен был стать замдиректора Всесоюзного арктического института Владимир Визе, но он не прошёл отбор по состоянию здоровья. Тогда выбор пал на Ивана Папанина, который на тот момент уже обладал богатым опытом работы в условиях Крайнего Севера.

К экспедиции готовились очень серьёзно: по специальному заказу была изготовлена двухслойная брезентовая палатка, утеплённая пухом, а также лёгкие и прочные нарты. Полярникам выделили около 5 т продуктов длительного хранения.

Экспедиция вылетела из Москвы 22 марта 1937 года. Однако из-за сложных погодных условий её путь на север оказался долгим. 19 апреля полярники добрались до острова Рудольфа. И только 21 мая они высадились на льды в районе Северного полюса. До начала июня самолёты доставляли им необходимое оборудование и припасы.

Первая советская полярная научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс — 1». 21 мая 1937 года — 19 февраля 1938 года. Руководитель станции Иван Дмитриевич Папанин с псом Весёлым

РИА Новости

6 июня 1937 года прошёл торжественный митинг в честь открытия дрейфующей станции «Северный полюс», после которого большая часть членов экспедиции во главе с Отто Шмидтом вернулись на Большую землю. С этого момента компанию четверым папанинцам составлял только пёс Весёлый.

«Папанин не был учёным, его миссия была иной. На него, как на талантливого организатора, были возложены задачи, связанные с жизнеобеспечением станции. Он решал организационные и другие вопросы, на которые у учёных не хватило бы времени и сноровки», — рассказал в интервью RT директор Музея Арктики и Антарктики, кандидат физико-математических наук Виктор Боярский.

Также по теме «Блестяще проведённая операция»: как советские войска освобождали Норвегию от фашистов 75 лет назад представители стран — членов Антигитлеровской коалиции подписали с правительством Норвегии в изгнании соглашение, которое...

По его словам, в научной работе станции Папанин участвовал преимущественно «физически» — например, помогал при помощи специальной лебёдки брать гидрологические пробы с больших глубин.

Помимо изучения океана, участники экспедиции исследовали магнитное поле Земли и погоду Арктики. Результаты их наблюдений сыграли важную роль при подготовке трансарктических перелётов советской авиации.

Изначально размеры льдины, на которой дрейфовала станция, составляли примерно 3 на 5 км. Однако в начале 1938 года экспедиция приблизилась к тёплым водам Атлантики, и льдина раскололась. В феврале папанинцы потеряли часть запасов и остались на льдине размером всего 50 на 30 м.

Из-за сложных погодных условий спасательной экспедиции на судах «Таймыр» и «Мурман» потребовалось почти три недели, чтобы добраться до места дрейфа «Северного полюса». Папанинцы покинули свою станцию только 19 февраля 1938 года. Вскоре они перешли на борт ледокола «Ермак», который 15 марта доставил их в Ленинград.

Председатель Президиума ВС СССР М.И. Калинин вручает грамоту Героя СССР И.Д. Папанину. Звание Героя Советского Союза Ивану Папанину присвоено 27 июня 1937 года за успешную научно-исследовательскую работу и умелое руководство станцией «Северный полюс» на дрейфующей льдине. 1938 год

© Иван Шагин/РИА Новости

Четвёрку полярников встретили как героев. Они провели на льдине 274 дня и прошли на ней по Арктике свыше 2 тыс. км. Приветствовать их вышли тысячи людей. Всем четверым участникам дрейфа были присвоены звания Героя Советского Союза, а также учёная степень доктора географических наук. Их спутник, пёс Весёлый, поселился на даче у Иосифа Сталина.

«Все его предприятия добивались успеха»

После возвращения из дрейфа по арктическим морям Папанин был назначен заместителем начальника Главного управления Северного морского пути, а в 1939 году возглавил его и оставался на этом посту до 1946 года.

В 1940 году Иван Папанин лично возглавил экспедицию по спасению из ледяного плена парохода «Георгий Седов», дрейфовавшего 812 дней. За это он был во второй раз удостоен звания Героя Советского Союза.

Иван Дмитриевич Папанин (1894—1986) (в центре), начальник управления Главсевморпути, с сослуживцами. 1940 год

РИА Новости

Год спустя Папанину пришлось вспомнить свой военный опыт.

«В годы Великой Отечественной войны Северный морской путь играл важнейшую роль для транспортных операций внутри СССР. Помимо этого, ключевой была роль полярников в обеспечении перевозок по ленд-лизу на Севере и по тихоокеанскому маршруту», — рассказал в беседе с RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Георгий Емельяненко.

Он напомнил, что в октябре 1941 года Папанин был назначен уполномоченным Государственного комитета обороны по перевозкам на Севере. Он организовывал переоборудование портов Архангельска и Мурманска для массового приёма грузов, отправляемых союзниками. Были расширены причалы, увеличена глубина для подхода более крупных судов.

«По распоряжению Папанина в море выходили ледовые патрули гидрографического флота. Основной их задачей было проведение навигации по Северному морскому пути, обследование льдов, метеорологические исследования. Однако нередко экипажи исследовательских судов спасали моряков союзных конвоев, потопленных немецкими подводными лодками. Некоторые исследовательские суда и сами стали жертвами атак немецких субмарин», — рассказал Емельяненко в разговоре с RT.

Как подчеркнул эксперт, опыт, полученный до войны в ходе исследовательских и спасательных экспедиций, Папанин применял, защищая страну. В 1943 году начальник Главсевморпути, несмотря на отсутствие специального военного образования, был произведён в контр-адмиралы.

В 1946 году Папанин из-за тяжёлой болезни сердца вышел в отставку. Но без дела он оставаться долго не мог — и два года спустя был назначен заместителем директора Института океанологии АН СССР по экспедиционной части. Затем он возглавлял Институт биологии внутренних вод и отдел морских экспедиционных работ Академии наук.

Скончался Иван Папанин 30 января 1986 года. Он девять раз удостаивался ордена Ленина и ряда других наград за боевые и научные заслуги. Его имя носят целый ряд географических объектов на карте мира, несколько российских судов и улицы в различных городах бывшего СССР. В память о нём установлены монументы и открыты музеи.