Тайна письма: странный текст на обороте похоронки участника ВОВ из Молдавии поставил в тупик его родных

В Приднестровье участник местного поискового отряда случайно обнаружил в старом сундуке у заброшенного дома странное письмо времён ВОВ. Оно было адресовано семье жителя села Ташлык Василия Павлова, погибшего в октябре 1944 года в ходе боёв в Югославии. На обратной стороне письма был кем-то от руки написан текст на непонятном восточном языке. Ни потомки солдата, ни сам автор необычной находки, ни местные журналисты, к которым он обратился за помощью, расшифровать запись не смогли. RT решил разобраться с историей письма и выяснить, связан ли этот текст с гибелью Павлова.

Необычная находка времён Великой Отечественной войны (ВОВ) в Приднестровье поставила в тупик местных поисковиков и журналистов. В одном из сёл на дне старого сундука было найдено извещение о гибели на фронте местного жителя Василия Павлова, написанное в 1944 году. На обратной его стороне оказался текст на непонятном языке, расшифровать который в небольшой республике никто не смог.

Письмо из старого сундука

Молдавское село Ташлык находится практически в центральной части самопровозглашённой в 1990 году Приднестровской молдавской республики (ПМР), которая вытянулась узкой полоской вдоль левого берега Днестра. На просторах бывшего СССР трудно найти регион, где к советскому наследию в целом и к памяти о Великой Отечественной войне в частности и местные власти, и простые люди относились бы с большим пиететом и уважением.

Дом Василия и Ирины Павловых, который после смерти последней долго пустовал, стоит прямо у трассы, проходящей через всю республику. Именно с дороги поисковик Юрий Соколов и заметил старый сундук.

«Я состою в поисковом отряде «Август», который действует на всей территории Молдавии. Несмотря на то, что я сам живу в Приднестровье, для нашей деятельности границы условны, тем боле что у нас в ПМР такого организованного движения нет. Отряд занимается различной работой по увековечиванию памяти павших защитников Отечества. Тут и поиск останков, и забота о памятниках, в основном это эпоха Второй мировой войны, которая меня как раз интересует больше всего. Для меня это не просто хобби, а важная часть жизни», — рассказал RT Юрий Соколов.

Село Ташлык

© Фото Максим Кирьязов

По работе он часто ездит по всему Приднестровью и регулярно проезжает село Ташлык.

«Этот дом я с дороги давным-давно приметил. Он сначала был жилой, потом видел похороны были, умерла бабушка, которая там жила. Он долго стоял пустой, на продажу, и в итоге его купили под автосервис. Новый хозяин дом развалил, смотрю, осталась куча дров, камня и старый сундук, который меня сразу заинтересовал. Он стоял прямо под открытым небом, был весь в трещинах, и, по факту, этой всей истории с письмом могло не быть, если бы прошёл хороший дождь. Там бы всё намокло, и письмо бы не сохранилось», — подчеркнул Соколов.

Несколько раз поисковик проезжал мимо стоящего на дороге сундука, но расспросить о нём было некого.

«Как-то еду, смотрю, работяги там копают фундамент. Подошёл к ним, узнал, что да как, попросил забрать сундук в музей. Дали телефон хозяина, и он согласился отдать его даром. Внутри было три старых советских графина, ещё какая-то мелочь, кое-что из документов, и вот эта бумага на самом дне. Она сразу бросилась мне в глаза — арабская вязь на таком старом листке в нашем регионе — большая редкость. На другой стороне был текст на русском времён ВОВ, и меня эта находка поставила в тупик», — признаётся Соколов.

По его словам, найденное письмо является копией официального уведомления о смерти жителя Ташлыка Василия Павлова.

«Оригинал должен быть на бланке соответствующем. А тут явно писали на том, что было под рукой. Зачем это нужно было, не совсем ясно. Может быть, оригинал был утрачен или не дошёл до адресата», — рассуждает Соколов.

Текст на «русскоязычной» стороне бумаги, подписанный вторым декабря 1944 года, гласит: «Ваш муж, Павлов Василий Захарович, уроженец села Ташлык Григориопольского района в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 7 октября 1944 года. Похоронен в центре села Црнайка, в Югославии. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства для пенсии».

Под ним тут же идёт более поздняя приписка от местного военкомата о подтверждении в 1945 году этой копии.

«На другой стороне, где арабский текст, есть такие же подтверждающие печати от 1946 и 1947 годов. Это как у нас сейчас люди ежегодно подтверждают инвалидность, так и тогда делали. Потом уже, видимо, из-за того, что свободного места не было, дали другой бланк», — говорит Соколов.

© Фото Максим Кирьязов

Не сумев самостоятельно разобраться с текстом на непонятном языке он обратился на один из ведущих телеканалов Приднестровья ТСВ, с которым ранее уже сотрудничал по поисковой тематике.

«Я подумал, что аудитория у них большая, может кто-то знает арабский язык и поймёт, о чём там написано. У меня первая мысль была, что текст связан как-то с этим солдатом, но Павлов ведь фамилия русская, мусульман в Ташлыке нет, в общем, вопросов много», — рассказывает Соколов.

Однако и помощь местных журналистов не помогла — после публикации ТСВ в соцсетях никто так и не смог перевести непонятный текст. Тогда журналист телеканала Максим Кирьязов попросил корреспондента RT помочь с переводом. Однако расшифровать послание оказалось намного сложнее, чем могло показаться на первый взгляд.

Язык, которого нет

Журналист Владимир Корягин, свободно владеющий арабским языком, объяснил RT, что документ написан на другом языке.

«Возможно, это фарси или пушту, как минимум буквы گ в арабском языке нет», — рассказал он.

Владеющий русским языком иранец Хоссейн Бахтияри, для которого фарси (персидский) является родным, также не сумел перевести документ. Он попросил помочь своих родственников и друзей, в том числе лингвистов и носителей других языков.

С их помощью, наконец, удалось понять примерное содержание записки. Несмотря на то, что каждый из нескольких вариантов перевода отличался друг от друга и сами они были весьма приблизительными, общий смысл у всех вариантов был один.

Текст является неким обращением одного из жителей Бухары (современный Узбекистан. — RT) к местным властям. В тексте упоминается некая Йолган, дочь человека по имени Хедаят Алам, которая требует от автора петиции выплатить некую сумму. В качестве возмещения по этому разбирательству у автора изъяли некоторое имущество, в частности корову и лошадь.

Один из знакомых Бахтияри, который первым смог понять содержание записки, является выходцем из Иранского Азербайджана (историческая область на северо-западе Ирана, где находятся провинции Ардебиль, Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан). По его словам, письмо написано на одном из тюркских диалектов.

Опрошенные RT тюркологи подтвердили это предположение, но не смогли понять текст документа.

Дело в том, что ещё в 1928 году в Турции по инициативе президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка произошла серьёзная языковая реформа.

До этого турки сотни лет использовали так называемый османский язык, государственный язык Османской империи на основе арабского письма с большим количеством заимствований из арабского и персидского языков. Ататюрк считал, что Турции нужен более простой и универсальный алфавит на основе латиницы. В итоге он был создан и используется в Турции и в некоторых тюркоязычных странах по сей день.

При этом, по словам Юрия Соколова, в углу найденной записки есть дата — 24 февраля 1924 года. Видимо, в это время она и была написана. А значит, с большой долей вероятности, можно предположить, что автор текста — житель Бухары, скорее всего, действительно использовал в настоящее время уже «мёртвый» османский язык, который через несколько лет официально вышел из употребления. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что содержание текста на османском языке не имеет никакого отношения к Василию Павлову.

«Большое спасибо за помощь с переводом, признаться, вы меня удивили. Мне казалось, что раз он погиб в Югославии, то, там же живут боснийцы, и, может, они, заняв какое-то здание, нашли там уже использованную бумагу для письма родным Павлова. Теперь ясно, что к боснийцам это отношения не имеет. Возможно, в условиях дефицита бумаги кто-то из сослуживцев, выходцев из Средней Азии, дал командиру уже использовавшийся ранее лист бумаги. Это, пожалуй, единственная правдоподобная версия, которая может объяснить эту ситуацию, а как всё было на самом деле, узнать, видимо, уже не суждено», — прокомментировал результаты поисков RT Юрий Соколов.

Набережная города Рыбница. Юрий Соколов передаёт найденное письмо правнучке Василия Павлова

© Фото Максим Кирьязов

После того, как о необычной находке рассказали местные журналисты, интерес к найденному письму проявили родственники Павлова. Недавно поисковик отправился в город Рыбница, где в присутствии приднестровских журналистов передал документ живущей здесь правнучке Павлова.

Путь солдата

История жизни Василия Павлова похожа на миллионы судеб советских граждан, отдавших жизнь ради будущей Победы.

Василий родился в Ташлыке в 1913 году, обзавёлся семьёй, трудился в колхозе. В августе 1941-го село было занято союзниками немцев румынами, и было освобождено лишь в начале 1944 года. По документам того времени, считалось, что всё это время Павлов был плену. В апреле 1944 года его вместе со старшим братом Филиппом призвали на фронт рядовым. К тому моменту у 30-летнего Василия было двое детей.

Село Ташлык

© Фото Максим Кирьязов

В составе 960-го стрелкового полка 299-й стрелковой дивизии он дошёл до Югославии, где, неподалёку от границы с Румынией погиб в бою 7 октября в селе Црнайке. Старший брат Василия потерял на войне один глаз, был комиссован и затем всю жизнь работал в колхозе. В 1985 году Филипп Павлов был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Живая память

В 1962 году власти Югославии по согласованию с СССР произвели массовое перезахоронение останков советских воинов, перенеся их на мемориальные кладбища в более крупные населённые пункты. В общей сложности на территории нынешней Сербии было создано девять таких захоронений, в них находятся останки 5121 человек, а всего в республике есть 125 мемориалов, увековечивших подвиг советских солдат, освободивших Югославию.

Мемориал воинам Красной Армии, погибшим при освобождении Пожареваца

© Евгений Бояринцев/nezabudem.net

В ходе перезахоронения останки Павлова и его боевых товарищей были перенесены из села Црнайка в город Пожаревац.

Мемориал, который нередко посещается делегациями из России, благодаря стараниями местных жителей и властей находится в образцовом состоянии и на первый взгляд мало чем отличается от многих других, воздвигнутых в память о советских воинах в Европе. Однако у захоронения в Пожареваце есть одна особенность, которая отличает его.

В 1967 году, через пять лет после обустройства братской могилы и монумента, здесь при содействии знаменитого советского лётчика Героя Советского Союза Алексея Маресьева, в память о погибших был высажена берёзовая роща. Всего местными школьниками и студентами в течение трёх дней были высажены 441 саженцев по числу советских солдат, захороненных в Пожареваце.

Одно из деревьев тогда лично посадил известный советский певец Марк Бернес, а сами саженцы были доставлены из Подмосковья, откуда призывались на фронт большинство захороненных здесь красноармейцев.

Уникальная роща, где росла и крепла, посвящённая Василию Павлову берёза, серьёзно пострадала во время бомбардировок Югославии странами НАТО в 1999 году. Часть деревьев погибли, однако, когда об этом узнали в России, то, к радости местных жителей, смогли помочь восстановить уникальный живой памятник доблести советских солдат.

15 октября 2007 года, в день сорокалетия основная рощи из питомника в подмосковном Поварово были доставлены 300 новых саженцев берёз, которые были торжественно высажены в присутствии представителей посольств России, Белоруссии и Украины.

Мемориал воинам Красной Армии, погибшим при освобождении Пожареваца

© Евгений Бояринцев/nezabudem.net

Вдова Василия Павлова Ирина Семёновна сама вырастила двух сыновей, дожив до 91 года. Как рассказывают жители Ташлыка, она больше никогда не выходила замуж, до самой смерти храня память о муже, отдавшем жизнь за свою родину.