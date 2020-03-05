Ветеран судится с Пенсионным фондом за выплату ко Дню Победы

88-летний ветеран Николай Радько из Рязанской области судится с Пенсионным фондом, который отказывается выделить ему положенные по закону ежегодные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Первоначально суд встал на сторону ветерана и обязал ПФР выполнить свои обязательства. Однако чиновники подали апелляцию на это решение.

© Фото из личного архива Николая Радько

В День Победы 9 мая 2019 года 88-летний ветеран Николай Радько не получил утверждённую президентом России Владимиром Путиным ежегодную выплату в честь праздника. В управлении Пенсионного фонда Сасовского района Рязанской области родственникам пожилого человека заявили, что право на неё имеют ветераны, воевавшие с 1941 по 1945 год, а Радько участвовал в борьбе с националистическим подпольем в 1951 году. При этом, согласно указу президента от 24 апреля 2019 года №186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы», ему положена такая выплата.

Прокуратура Сасовского района не нашла в этой ситуации оснований для мер прокурорского реагирования. В свою очередь, суд встал на сторону ветерана и обязал Пенсионный фонд признать за Радько право на выплату. Однако чиновники подали апелляцию.

Подписка о неразглашении

Николай Сергеевич Радько родился 22 мая 1933 года в селе Переволочное Воронежской губернии. Во время войны недалеко от этого места проходила линия фронта. Родители девятилетнего Николая участвовали в обороне Воронежской области — подвозили солдатам снаряды.

После окончания войны Радько закончил профессиональное училище в Воронеже, работал в колхозе. В 1951 году его призвали в армию, определили в 260 стрелковый полк Министерства государственной безопасности (МГБ) и направили ликвидировать бандформирования в Эстонии.

© Фото из личного архива Николая Радько

«Рота занималась зачисткой территории от бандитов, — рассказывает муж дочери ветерана Александр. — Они выдвигались, разведывали и уничтожали боевиков. После службы он давал подписку о неразглашении».

После армии Николай Сергеевич женился, в семье родились трое детей. Всю жизнь проработал в колхозе. Добросовестно трудился, за что был награждён званием «Ветеран труда». В мае 1991 года вышел на пенсию по старости.

«Мы часто приезжали с супругой к родителям в деревню, помогали копать картошку, и вечером за столом отец рассказывал, как воевал, — вспоминает Александр. — Я по роду деятельности изучал нормативные акты, и мне попалось законодательство, в котором было написано, что люди, воевавшие в Латвии, Литве, Эстонии и на Украине в период до декабря 1951 года, причисляются к участникам ВОВ».

Александр направил запрос в военный архив Федерального архивного агентства, откуда пришло подтверждение, что Николай Радько в составе отряда МГБ «вёл борьбу с бандитизмом на территории Эстонской ССР» в 1951 году.

Николаю Сергеевичу выдали удостоверение ветерана ВОВ с правом на льготы, пересчитали пенсию с 17 тыс. до 27 тыс. рублей, а также выделили квартиру в посёлке Лиски Воронежской области.

«У отца два класса образования, ни про какие законы он, конечно, не знает и так бы и жил без льгот, которые ему положены», — говорит Александр.

В 2017 году Радько с супругой переехали в Рязанскую область.

Дело принципа

В апреле 2019 года президент Владимир Путин назначил ветеранам ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей.

© Фото из личного архива Николая Радько

«На День Победы деньги отцу не принесли, — рассказывает Александр. — Я пошёл в Пенсионный фонд, там мне сказали, что в законе написано: положено только тем, кто воевал с 1941-го по 1945-й. Я с этим отказом пошёл в прокуратуру, но там тоже сказали, что по закону не положено. Тогда я подал заявление в суд».

На суде представитель Пенсионного фонда пояснила, что, согласно указу президента, к категории участников ВОВ не относятся граждане, принимавшие участие в боевых действиях в иных государствах, которые происходили после окончания ВОВ (после 1945 года), таким образом, право на ежегодную выплату у Радько отсутствует.

При этом в указе речь идёт обо всех категориях лиц, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» без исключений, в том числе о военнослужащих, принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

Суд встал на сторону ветерана, обязав Пенсионный фонд выплатить положенные ему по закону деньги, однако чиновники подали апелляцию на это решение.

Случай Николая Радько не единичный. В прошлом году в Челябинской области ветеран судился с Пенсионным фондом, оказавшись в аналогичной ситуации. Однако там прокуратура поддержала ветерана и дело было выиграно.

«В одном регионе прокуратура поддерживает, у нас говорит, что не положено. Как это понимать? — возмущается Александр. — Верх цинизма, конечно, что Пенсионный фонд это дело апеллирует. Ветеранов осталось так мало, и не могут выплатить 10 тыс. Мне так стало обидно. Сын предложил: «Пап, давай я 10 тыс. дам». Но дело не в 10 тыс. Это уже дело принципа — разобраться, почему так происходит».

RT направил запросы в Пенсионный фонд РФ и Генпрокуратуру с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.