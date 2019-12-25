«Несмотря на предъявленные документы»: СК проверит обстоятельства отказа в захоронении ветерана ВОВ

После публикации RT Следственный комитет начал проверку по факту отказа в захоронении ветерана ВОВ и труженицы тыла Юлии Фокиной на кладбище «Ракитки» в Москве. Фокина умерла ещё в сентябре, и родственники до сих пор не могут её похоронить. В Департаменте торговли и услуг города Москвы сообщили RT, что предложили места в другой части кладбища. Однако места находятся на хозяйственной территории, где сжигают венки, утверждают родственники бабушки.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве после публикации RT инициировало проверку по факту отказа захоронить ветерана ВОВ и труженицу тыла Юлию Фокину.

«В статье указывается, что жительница столицы более трёх месяцев не может похоронить свою бабушку, которая являлась ветераном ВОВ и труженицей тыла. Женщина скончалась в сентябре 2019 года и просила родственников похоронить её на кладбище на территории Новой Москвы, где ранее приобрела место. Несмотря на предъявленные документы, представители кладбища родственнице отказали, сославшись на то, что прежняя администрация кладбища не предоставила сведения о продаже участка, — сообщили в пресс-службе управления. — Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Как ранее рассказывал RT, женщина умерла на 100-м году жизни 20 сентября, а родственники не могут похоронить её на купленном в 2011 году участке до сих пор.

Также по теме «Все договоры признали недействительными»: в Москве ветерана ВОВ не могут похоронить из-за отказа администрации кладбища Более трёх месяцев в Москве не могут похоронить ветерана ВОВ и труженицу тыла Юлию Фокину. Как рассказала внучка покойной, её бабушка...

Дело в том, что кладбище «Ракитки» в 2012 году перешло в ведомость Москвы и его владельцем стало ГБУ «Ритуал». Представители ГБУ утверждают, что фирма ЗАО «Ритуал-1», занимавшаяся организацией похорон на кладбище, не предоставила архив документов о продаже участков.

Внучка Фокиной Марина рассказала RT, что на кладбище до июля 2019 года хоронили без проблем, а после захоронения приостановили.

В свою очередь, директор ЗАО «Ритуал-1» Михаил Жаринов предоставил RT переписку, из которой следует, что он отправлял все документы и заявлял о предоставлении архива в безвозмездное пользование новым владельцам.

Между тем чиновники усомнились в законности деятельности ЗАО «Ритуал-1». После прокурорской проверки выяснилось, что неустановленные лица неправомерно завладели средствами Фокиных. Документы были приобщены к уже ранее возбуждённому уголовному делу по статье «Мошенничество». При этом ситуация Фокиных — не единственный эпизод этого дела.

Как сообщили RT в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве, уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено 31 октября 2019 года. Подозреваемые пока не установлены, проводятся следственные действия.

Сопредседатель правозащитного центра «Единой России», депутат Госдумы Михаил Старшинов попросил мэра Москвы Сергея Собянина взять ситуацию семьи ветерана на контроль. Он направил главе столицы депутатский запрос.

В свою очередь, в Департаменте торговли и услуг города Москвы сообщили RT, что родственникам было предложено место для захоронения в другой части кладбища.

«В сложившейся ситуации, исходя из заслуг Фокиной Юлии Николаевны перед Отечеством, её родственникам были предложены альтернативные места для захоронения на том же кладбище, которые могли и могут быть предоставлены на легитимной основе в рамках действующего московского законодательства. Согласие на данное предложение в настоящее время не получено», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в департаменте добавили, что в случае признания действий ЗАО «Ритуал-1» законными, захоронения на кладбище на основании договоров будут возобновлены. Однако когда это произойдёт, не уточняется.

Однако внучка ветерана Марина Фокина в разговоре с RT пояснила, что предлагаемые места находились на границе кладбища и не предполагали родовое захоронение.

«Они выделили место примерно метр на метр на хозяйственной территории, где венки сжигают. Мы хотим, чтобы бабушка не где-то там на задворках покоилась, а в родовом захоронении, и отказались. Они же нам заявили: «Вот вы через суд докажете, что купленное место вам принадлежит, и мы вашу бабушку перезахороним на тот купленный участок». Потом говорили и вовсе абсурдные вещи: что родство между нами не доказано и сначала там должны покоиться мои родители, а потом уже можно бабушку захоронить. Мы просто в шоке от этого были и ничего не понимали. Завтра нас вызывают в Следственный комитет», — рассказала RT Фокина.

Родственники надеются, что смогут похоронить бабушку до дня, когда ей исполнилось бы 100 лет — 15 апреля 2020 года.

RT будет следить за ситуацией.