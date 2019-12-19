СК начал проверку домов ветеранов в Краснодарском крае

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После вопроса журналиста президенту России Владимиру Путину о критическом состоянии домов ветеранов и инвалидов в Краснодарском крае следователи организовали проверку данной информации.
СК начал проверку домов ветеранов в Краснодарском крае
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что следователи выясняют все детали данного вопроса, а также причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны.

«(Следователи. — RT) устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее», — добавили в СК.

Ранее во время большой пресс-конференции Путина главный редактор газеты «Президент» пожаловался на закрытие школы и состояние домов ветеранов в Сочи, которые были построены к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам журналиста, пенсионеры живут в отвратительных условиях, а местные чиновники используют помещения в собственных целях.

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