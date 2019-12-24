«Все договоры признали недействительными»: в Москве ветерана ВОВ не могут похоронить из-за отказа администрации кладбища

Более трёх месяцев в Москве не могут похоронить ветерана ВОВ и труженицу тыла Юлию Фокину. Как рассказала внучка покойной, её бабушка ещё в 2011 году приобрела место для захоронения на кладбище «Ракитки». Однако в сентябре 2019 года администрация отказала родственникам в захоронении, так как договоры с предыдущим владельцем кладбища — ЗАО «Ритуал-1» — были признаны недействительными. Бывший владелец «Ракиток» уверяет, что предоставил ГБУ «Ритуал» беспрепятственный доступ ко всему архиву и выслал правоустанавливающие документы. В свою очередь, прокуратура после проведённой проверки выяснила, что неустановленные лица из ЗАО «Ритуал-1» неправомерно завладели денежными средствами граждан.

Москвичка Марина Фокина более трёх месяцев не может похоронить свою бабушку, ветерана ВОВ и труженицу тыла Юлию Фокину. Женщина умерла 20 сентября 2019 года. Она завещала похоронить себя на кладбище «Ракитки», где ещё в 2011 году приобрела место (все документы и чеки имеются в распоряжении RT).

Однако после смерти Фокиной в сентябре 2019 года представители кладбища неожиданно отказали в захоронении. В учреждении заявили, что прежний владелец кладбища не предоставил документы о продаже участка. Между тем московская полиция возбудила уголовное дело по факту «Мошенничество». Ситуация Фокиных — не единственный эпизод этого дела.

Труженица тыла

Внучка ветерана ВОВ Юлии Николаевны Фокиной Марина показывает фотографии своей бабушки.

«Бабушка умерла 20 сентября 2019 года на 100-ом году жизни. Мы очень тяжело переживали эту потерю, а тут у нас ещё и с захоронением возникли проблемы. Мы купили место на кладбище в 2011 году. Сама бабушка хотела, чтобы её похоронили здесь. Но кладбище нам вдруг хоронить запретило, — рассказывает RT Фокина.—Сказали, если бы ваша родственница умерла бы в июне, то проблем бы не было. Почему именно с июля 2019 все договоры с «Ритуал-1» они признали недействительными, непонятно. Бабушку пришлось кремировать — она верующая была и очень этого не хотела. Папа — он у меня человек военный — плакал и пообещал себе, что похоронит свою маму, как она того заслуживает. Она войну пережила».

Война застала Юлию Николаевну в небольшом приграничном украинском городке Каменец-Подольске. Там 25-летняя Фокина работала в Госбанке.

«В первый же день войны они подверглись обстрелам и бомбёжкам. Бабушку вместе с другими работниками посадили в поезд, чтобы отвезти все ценности из банка в Свердловск (нынешний Ижевск — RT). Она не успела ни с кем попрощаться, а из еды у них была только селёдка, — вспоминает рассказы бабушки Марина. — Поезд шёл около двух месяцев. Потом бабушка работала в тылу, голодала — было тяжело».

В 1942 году Фокина родила сына Сергея, которого ей пришлось растить одной. Он дослужился до полковника, ушёл в отставку, сейчас является кандидатом исторических наук. Он и перевёз в Москву маму. По словам Марины, её отец считает долгом чести исполнить её последнюю волю.

Юлия Фокина с сыном Сергеем

© Фото из личного архива

Фокины надеялись, что ситуация разрешится и им всё-таки позволят похоронить урну с прахом родственницы. Однако ГБУ «Ритуал» продолжал стоять на своём. Тогда Марина и её родители написали жалобу в департамент торговли и услуг города Москвы и президенту РФ Владимиру Путину.

В департаменте Фокиным объяснили, что новый владелец кладбища ГБУ «Ритуал» сомневается в том, что ЗАО «Ритуал-1», в ведении которого находились «Ракитки», законно заключало договора на покупку земли.

«ГБУ «Ритуал» не располагает документами, подтверждающими полномочия ЗАО «Ритуал-1» по легальной продаже в какое-либо время участков семейных (родовых) захоронений на кладбище «Ракитки», в связи с чем администрация кладбища была вынуждена отказать вам в предоставлении участка для захоронения урны с прахом, — говорится в ответе на обращение Фокиных. — В настоящее время кладбище «Ракитки» является закрытым для захоронения кладбищем города Москвы, на котором в исключительных случаях при наличии свободного места возможно захоронение лиц, имеющих особые услуги перед обществом и государством».

Кроме того, в департаменте посоветовали Фокиным для решения вопроса обращаться к владельцу ЗАО «Ритуал-1», с кем и был заключён договор.

Уголовное дело

Фокины написали заявление в прокуратуру. Надзорное ведомство в ходе проверки выяснило, что, согласно приказу «О мерах реализации Закона Московской области» от 17.07.2007 в нормативно-правовых базах нет указаний на то, что в Ленинском районе Московской области с 2008 по 2012 годы полномочия по захоронению на кладбище «Ракитки» возлагались на третьих лиц. При этом ЗАО «Ритуал-1» занималось этой деятельностью с 1991 года.

«Таким образом, неустановленные лица из числа сотрудников общества, неправомерно завладели денежными средствами граждан, в том числе Фокиной. В связи с чем в их действиях усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщили Фокиным в прокуратуре. — По результатам ранее проведённой проверки по аналогичным фактам должностными лицами СО МО МВД России «Коммунарский» по Москве 31.10.2019 возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется. Материалы проверки направлены для приобщения к уже возбуждённому уголовному делу».

© Фото из личного архива

В свою очередь, директор ЗАО «Ритуал-1» Михаил Жаринов рассказал RT, что направлял в Департамент торговли и услуг Москвы копию правоустанавливающих документов, которые с разрешения администрации Ленинского района Московской области позволяли им продавать участки на кладбище и давать разрешения на захоронения. Кроме того, Жаринов рассказал, что после того, как у Фокиных возникли проблемы с захоронением, он обратился в департамент торговли и услуг Москвы. В ответ на запрос (документы имеются в распоряжении RT) ему сообщили, что сомневаются в законности приказов администрации Ленинского района Московской области, согласно которым ЗАО «Ритуал-1» с 1991 по 2013 годы заключал договора и давал разрешение на захоронения.

«Мы направили им все правоустанавливающие документы, а также сообщили, что предоставляем им беспрепятственный доступ к архиву мест на кладбище и договорам о продаже. Однако, архивом они до сих пор не заинтересовались, а лишь сомневаются в законности нашей деятельности»,— уверяет Жаринов.

Между тем, пока чиновники и владельцы компаний ритуальных услуг между собой разбираются, кто виновен в сложившейся ситуации, прах Фокиной остаётся непохороненным.

«Сначала мы подумали, что наше место перепродали кому-то другому, но в ГБУ «Ритуал» это категорически отрицают. Мы периодически приходим к участку земли, чтобы проверить, до сих пор ли оно пустует. Но там всё, как и прежде, — рассказывает RT Марина. — В сложившейся ситуации нас удивляет, что до июля 2019 хоронили всех, а теперь вдруг возникли проблемы. И никто не может нам помочь. Я хочу попасть на личный приём к Бастрыкину, но это, наверное, случится не скоро. Теперь гадаем: удастся ли похоронить бабушку до 15 апреля — дня, когда ей бы исполнилось 100 лет. Такая у нас беда накануне годовщины Великой Победы».

RT направил запрос в ГБУ «Ритуал», однако там оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. В ГУ МВД России по Москве также не смогли оперативно прокомментировать ситуацию по факту расследования уголовного дела.