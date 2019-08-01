В Екатеринбурге правозащитники добиваются помощи для 92-летней труженицы тыла

92-летняя жительница Екатеринбурга, труженик тыла в период Великой Отечественной войны Таисия Баранова осталась без должной поддержки. Правозащитники случайно встретили одинокую женщину, плачущую у дверей отделения полиции, где она пыталась восстановить утерянный паспорт. По словам активистов, в доме у Барановой практически нет еды, холодильник сломан, а посуду она моет в ванной. Пенсионерка утверждает, что родственники приезжают к ней крайне редко. Между тем в ветеранских организациях о женщине ничего не знали. Однако в управлении соцполитики утверждают, что за Барановой закреплён соцработник, ей привозят еду и убирают квартиру.

© Фото из личного архива

92-летняя труженица тыла Таисия Баранова живёт одна в двухкомнатной квартире на первом этаже многоквартирного дома по улице Машиностроителей в Екатеринбурге. До выхода на пенсию женщина работала на Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина, занимая должность руководителя цеха.

О судьбе ветерана RT рассказала юрист Межрегионального центра по защите прав человека Марина Чукавина. По её словам, она случайно встретила Баранову в дверях местного ОМВД.

«Бабушка плакала. Оказывается, она потеряла паспорт и не могла снять деньги со сберкнижки. Для подачи заявления о выдаче нового паспорта ей нужно было заплатить пошлину в размере 1700 рублей, но у неё совсем не было денег», — вспоминает Чукавина.

Общественники заступились за ветерана, в результате в соцзащите пообещали помочь Барановой и решить проблему с документами. На радостях пожилая женщина, по словам Чукавиной, пригласила её в гости, а там — хаос и грязь.

«В квартире пустой холодильник, который не работает и используется как шкафчик, на кухне давно нет воды, посуду она моет в ванной, судя по тетрадке, мясо она вообще не ест, так как считает, что у неё нет денег, поэтому питается хлебом и молоком», — поделилась впечатлениями Чукавина, отметив, что у старушки нет никаких поздравительных открыток и подарков, полагающихся ветеранам.

По словам правозащитницы, бабушка с трудом передвигается, у неё во рту не осталось зубов, она ни разу не была в госпитале ветеранов ВОВ, но мечтает туда попасть.

Не уступить «Уралмашу»

Таисия Баранова родилась в Ленинграде в 1927 году, а затем переехала с семьёй в Рыбинск, откуда была эвакуирована в Башкирию в начале Великой Отечественной войны. 13-летней Таисии пришлось бросить школу после седьмого класса и пойти работать на завод.

«Когда мы закончили седьмой класс, в школу начали поступать раненые с фронта, её закрыли и сделали госпиталем, — рассказывает RT Баранова. — Мне и моим одноклассницам предложили идти на завод, но, поскольку я была младше остальных, на меня смотрели не как на взрослого человека. Но я быстро освоила станки и помогала бригадиру. После 12-часовой рабочей смены мы шли учиться, и мне удалось закончить 10 классов».

После войны Таисия поступила в медицинский колледж, получила образование фельдшера, затем отучилась на экономиста. Вскоре она вышла замуж, а затем молодая семья переехала на Урал в Свердловск (ныне Екатеринбург. — RT), где ей предложили работать в цехе жилищно-коммунального хозяйства Машиностроительного завода имени М.И. Калинина.

«Меня всё равно тянуло к производству. Все начальники цехов были мужчинами, но одного за растрату арестовали и посадили, а другой ушёл от наказания. В итоге мне предложили возглавить цех. Если бы мы обогнали по показателям главного конкурента — «Уралмаш», тогда мне бы дали квартиру, — вспоминает ветеран. — Через два года мы вышли на первое место. Лишь на юбилей «Уралмаша» нас попросили уступить в соревновании. Отработав пять лет, я получила орден за труд».

В 1997 году после продолжительной болезни скончался супруг Барановой. На вопрос RT о детях Баранова расплакалась, сказав, что не может связаться с сыном и, возможно, он умер.

«Я лежала в больнице месяц, поэтому я не знаю, что с сыном, мне сказали, что он умер. Я переживаю, не могу до него дозвониться, — едва сдерживая слезы, рассказывает женщина. — Раньше дети приезжали, подсказывали мне, а сейчас их нет, остались только внуки».

Внуки, по её словам, приезжают к ней нечасто, хотя и живут в Екатеринбурге. Также Баранова не в курсе, что внук закреплён за ней как опекун.

«Мне нужен слесарь-сантехник, но они дорого берут за свои услуги, поэтому я пользуюсь краном в ванной, — рассуждает ветеран о том, что может позволить себе на свою пенсию. — Раньше я делилась со всеми, кто нуждался, но сейчас я коплю себе на похороны. Меня будут провожать люди, и я для них это готовлю, чтобы они меня похоронили должным образом и им досталось за их труд. Такая у меня задача».

Как рассказала RT Марина Чукавина, она разговаривала с сыном ветерана Анатолием, и он отказался участвовать в жизни матери, потому что квартиру она оформила на внука. RT не удалось получить комментарий Анатолия Баранова.

© Фото из личного архива

Как заверила RT правозащитница, в управлении социальной политики ей заявили, что внук ветерана назначен опекуном Барановой. Обеспокоенная ситуацией, Чукавина написала обращения с жалобами на действия соцзащиты и опеки в Министерство социальной политики региона, курирующее работу этих органов, а также в прокуратуру и аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области.

Как объяснила RT правозащитница, опекун обязан жить вместе с подопечным, гарантировать ему своевременное оказание медицинской помощи, ведь ему за это государство платит деньги.

«Опекуна соцзащита так и не смогла найти, телефоны недоступны, всё это время никто не проводил проверок, не проверил действий опекуна», — отметила юрист в жалобе в прокуратуру Свердловской области, потребовав провести проверку работы соцзащиты.

Чукавина предположила, что средства к существованию у Барановой могут отсутствовать по той причине, что внук-опекун распоряжается её деньгами.

«Она не знает, какая у неё пенсия. Говорит о том, что получает около 2 тыс. рублей, а значит, не может позволить себе вызвать сантехника, купить продукты и зимнюю обувь», — объяснила она (в разговоре с RT ветеран и вовсе путалась в цифрах, говоря о пенсии в 200 рублей).

В прокуратуре Свердловской области RT заявили, что держат вопрос с ветераном на контроле и уже организовали проверку органов опеки и попечительства. В аппарате омбудсмена также заявили, что обращение поступило и будет рассмотрено в ближайшее время.

Не встала на учёт

Как выяснил RT, о Таисии Барановой не знали ни в местной ветеранской организации, ни в Совете ветеранов завода им. Калинина, где она работала.

Лев Богуславский, председатель совета на заводе им. Калинина, сообщил, что узнал о Барановой лишь недавно, потому что она не состоит в совете, в связи с чем пригласил приехать к ним и подать документы.

«Она должна к нам сюда подъехать на днях и встать на учёт, чтобы мы её отслеживали, навещали, приглашали на все мероприятия, отмечали её юбилеи и т. д. У нас для этого есть средства, просто раньше мы о ней ничего не знали. Понимаете, у нас на учёте стоит около тысячи ветеранов завода, но есть те, кто на учёте не стоит, их несколько сотен», — заверил Богуславский.

Узнав от RT о том, что ветерана ждут на заводе им. Калинина, Чукавина отправилась туда сама, объяснив это тем, что Таисия Баранова с трудом передвигается.

«В юбилей она получит 5 тыс. рублей, ну и подарки к праздникам, но ходить на дом никто не будет. Деньги у неё и так есть, вот только кто ими будет распоряжаться? Лучше бы купили ей холодильник, привезли и установили да воду провели», — возмутилась Чукавина.

«У неё всё нормально»

В Совете ветеранов Свердловской области после запроса RT пообещали помочь пожилой женщине с госпитализацией в случае необходимости.

«Я обратился в местный совет ветеранов, в управление социальной политики, будем разбираться. В госпиталь отправим», — сообщил RT председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий и член Общественной палаты Свердловской области Юрий Судаков.

В свою очередь, в управлении социальной политики по Орджоникидзевскому району города считают, что правозащитница сгущает краски. Как рассказала RT начальник управления Наталья Чепуштанова, они держат ситуацию с ветераном Барановой на контроле.

«Внук опекуном не является. За Барановой закреплён соцработник. В квартире чисто, есть цветы. Ей приносят тот набор продуктов, что она заказывает, а мясо отсутствует в рационе, потому что у неё нет зубов. В комплексных обедах, которые ей привозят, есть котлеты», — заявила RT Чепуштанова.

© Фото из личного архива

По словам чиновницы, ветеран отказалась ехать в госпиталь, а также в дом-интернат для престарелых, заявив, что у неё всё хорошо.

«Осенью к ней приедет внук, она нам об этом рассказала. Холодильник действительно сломался, мы его отремонтируем. Ранее социальный работник уже предлагала ей вызвать сантехника, но ветеран отказалась, сказав, что может мыть посуду в ванной, — отчиталась начальница управления. — По фотографиям, которые мне показали соцработники, у неё всё нормально, понятно, мебель старая, но она в приличном состоянии».

По мнению активиста Марины Чукавиной, чиновники соцзащиты находят отговорки, чтобы не помогать ветерану.

«До осени что она делать будет? Я же была у неё, она постоянно плачет. Зачем спрашивать, надо ли вызывать сантехника? Сделали да и всё, ведь она так мучается с водой», — считает правозащитница.