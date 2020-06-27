«Жители встречали Красную армию со слезами радости»: как СССР бескровно освободил захваченную Румынией Бессарабию

80 лет назад началась Бессарабская операция Красной армии, известная также как Прутский поход 1940 года. Сконцентрировав на границе с Румынией мощную группировку войск, советское руководство поставило ультиматум, заставивший Бухарест передать под юрисдикцию Москвы ранее аннексированные территории Бессарабии и Северной Буковины. По словам экспертов, во время оккупации румынские власти обращались с местным населением примерно так же, как западноевропейские государства с жителями африканских колоний. Поэтому население освобождённых регионов встречало Красную армию с цветами и со слезами радости на глазах. Возвращённые Румынией земли сыграли важную роль в сдерживании войск стран Оси во время нацистской агрессии летом 1941 года.

28 июня 1940 года подразделения Красной армии вступили на территорию Бессарабии и Северной Буковины, которые более 22 лет были оккупированы Румынией. Менее чем через две недели эти земли перешли под полный контроль Советского Союза.

Причины конфликта

В XV веке проживавшие на территории Бессарабии романские и славянские православные народы оказались в зависимости от Османской империи и Крымского ханства. В начале XVIII века Пётр I по просьбе местного населения попытался вытеснить турок из этого региона, но его попытки не увенчались успехом.

Только в результате Русско-турецкой войны 1806—1812 годов османы были окончательно изгнаны из Пруто-Днестровского междуречья. По условиям Бухарестского мирного договора Турция передала Бессарабию Российской империи.

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По словам историков, под властью России Бессарабия расцвела. В регионе действовали достаточно демократичные нормативные акты. За сто лет население Бессарабии выросло примерно в десять раз — до 2,5 млн человек. Среди молдаван естественный прирост населения был выше, чем среди других православных народов Российской империи. Кроме того, на пустовавшие ранее земли на берегах Дуная двинулись переселенцы как из глубины империи, так и из-за границы. При этом крестьяне в российской Бессарабии жили ощутимо богаче своих румынских соседей.

На фоне революционных событий 1917 года в Бессарабии была создана входившая в состав России Молдавская демократическая республика. Но в начале 1918 года в Молдавию вторглись румынские войска. Вскоре они были разбиты советскими частями, и Бухарест гарантировал Москве, что освободит Бессарабию. Однако, воспользовавшись Гражданской войной и иностранной интервенцией в Россию, Румыния выполнять свои обязательства не стала, силой аннексировав Бессарабию, а также ранее входившую в состав Австро-Венгрии соседнюю Буковину.

Румынские власти превратили процветавшую ранее Бессарабию в слаборазвитый аграрный край, свыше 70% населения которого было неграмотным. Против недовольных новыми порядками людей были развёрнуты репрессии. Только за первые восемь лет оккупации в Бессарабии, по оценкам историков, были казнены около 15 тыс. человек. Около ста тысяч жителей региона, спасаясь от нищеты и репрессий, бежали в СССР.

«Власти Румынии относились к населению Бессарабии и Буковины примерно так же, как западноевропейские государства к обитателям своих африканских колоний», — рассказал RT действительный член Академии военных наук, доктор политических наук Андрей Кошкин.

Король Румынии Кароль II на аннексированных у Советской России территориях

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По словам специалиста-историка Музея Победы Александра Михайлова, на оккупированных территориях проводилась насильственная «румынизация». В этих регионах запрещалось говорить на каком-либо языке, кроме румынского, имена и фамилии необходимо было сменить на румынский манер. Русские, украинцы и молдаване селились только там, где им было разрешено, попадая в кабалу к румынским землевладельцам.

При этом, по словам эксперта, ни Советская Россия, ни СССР аннексию Бессарабии не признали, считая эти земли незаконно захваченными Румынией.

Освобождение Бессарабии и Северной Буковины

«В 1930-е годы Румыния пыталась заставить СССР согласиться на признание фактической границы (примерно по западной границе современной Молдавии. — RT), шантажируя заключением различных международных договоров. Однако это не привело ни к каким результатам, и в Бухаресте осознали, что Москва настроена вернуть себе Бессарабию всеми доступными средствами», — рассказал Кошкин.

29 марта 1940 года председатель Совнаркома Вячеслав Молотов на сессии Верховного Совета СССР заявил, что у Советского Союза нет пакта о ненападении с Румынией: «Это объясняется наличием нерешённого спорного вопроса о Бессарабии, захват которой Румынией Советский Союз никогда не признавал, хотя и никогда не ставил вопрос о возвращении Бессарабии военным путём».

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В апреле советские власти направили Румынии меморандум о 15 случаях обстрела советской территории с румынской стороны и проблеме минирования мостов через Днестр. Параллельно с советско-финского фронта к южным границам СССР начали возвращаться части Красной армии.

Уже в середине июня 1940-го в СССР были разработаны планы операции по вступлению Красной армии в Бессарабию, а также в заселённую преимущественно украинцами Северную Буковину. Рассматривались варианты мирного и военного разрешения противоречий.

К 27 июня 1940 года на границе с Румынией были развёрнуты советские войска.

«В состав войск Южного фронта входили 32 стрелковые, 2 мотострелковые, 6 кавалерийских дивизий, 11 танковых и 3 воздушно-десантные бригады, 14 корпусных артполков, 16 артполков РГК и 4 артдивизиона большой мощности. Общая численность группировки составляла до 460 тыс. человек, до 12 тыс. орудий и миномётов, около 3 тыс. танков. Группировка ВВС фронта объединяла 21 истребительный, 12 среднебомбардировочных, 4 дальнебомбардировочных, 4 легкобомбардировочных, 4 тяжелобомбардировочных авиаполка и к 24 июня насчитывала 2160 самолётов», — пишет историк Михаил Мельтюхов.

В директивах, спущенных в войска, отмечалось, что Красная армия идёт освобождать украинцев, русских, молдаван из-под гнёта «боярской Румынии», чтобы спасти их от угрозы разорения и вымирания: «Вызволяя советскую Бессарабию из-под гнёта румынских капиталистов и помещиков, мы защищаем и укрепляем наши южные и юго-западные границы».

Жители Бессарабии приветствуют Красную армию

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Также в советских документах подчёркивалось, что этнические румыны на землях Бессарабии и Северной Буковины составляют лишь около 9%. При этом от личного состава Красной армии требовалось строгое соблюдение дисциплины и доброжелательное отношение к местному населению.

Вечером 26 июня 1940 года румынским властям была передана нота советского правительства. В ней содержалось требование передать под контроль СССР незаконно аннексированные Бухарестом в 1918 году Бессарабию и Северную Буковину. Ответ ожидался 27 июня.

Румынские власти сначала пытались оспорить аргументацию СССР, затем согласились с требованиями Москвы, но оттягивали время, обсуждая технические моменты. Молотов пресёк эти попытки, поставив вопрос ребром. Румынии была передана новая нота, в которой требовалось дать окончательный ответ до обеда 28 июня и сразу же приступить к выводу из Бессарабии и Северной Буковины румынский войск. В итоге Коронный совет Румынии 27 голосами против 11 решил согласиться на передачу СССР требуемых территорий.

28 июня 1940 года в 14 часов войска Южного фронта перешли старую границу с Румынией, сразу же заняв Черновицы, Хотин, Бельцы, Кишинёв и Аккерман. Чтобы не допустить ситуации безвластия и фактов мародёрства, на юге Бессарабии были высажены воздушные десанты.

Парад в Кишинёве, июль 1940 года

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3 июля 1940 года новая граница была занята советскими войсками. 8 июля к её охране приступили погранвойска НКВД. 2 августа Верховный Совет СССР принял закон об образовании Молдавской ССР и включении в состав Советской Украины Северной Буковины и Южной Бессарабии, на территории которой была образована Аккерманская область, позднее переименованная в Измаильскую.

«Жители Бессарабии и Северной Буковины встречали цветами и со слезами радости на глазах Красную армию. Для них это было освобождение. В советскую Бессарабию бежали около 300 тыс. человек с территории Румынии. Даже официальный Бухарест признал, что население Бессарабии полностью поддерживает присоединение к СССР», — отметил Андрей Кошкин.

По словам Александра Михайлова, события 1940 года послужили подтверждением того, что СССР не бросает своих сограждан, что сыграло важную роль в воодушевлении людей в годы Великой Отечественной войны.

«Присоединение Бессарабии и Северной Буковины было важнейшим историческим событием. Советские власти не только восстановили историческую справедливость, но сделали мудрый геополитический ход. Перенос границы в дальнейшем позволил эффективнее сдерживать продвижение гитлеровских войск на южном направлении летом 1941 года», — подытожил Андрей Кошкин.