Минобороны опубликовало документы о Параде Победы 1945 года в Москве
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Как сообщили в оборонном ведомстве, посетители смогут увидеть архивные документы, которые «в деталях описывают порядок подготовки и проведения поистине исторического события».
В разделе опубликованы схемы построения парадных расчётов, директивы командования Красной армии, а также фотоснимки того времени.
В мае Минобороны России рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Праги от немецко-фашистских захватчиков.