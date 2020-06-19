Минобороны опубликовало документы о Параде Победы 1945 года в Москве

Короткая ссылка
Уникальные документы о подготовке и проведении Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года опубликованы на сайте Минобороны России в новом историческом разделе «Триумф народа-победителя».
Минобороны опубликовало документы о Параде Победы 1945 года в Москве
  • © mil.ru

Как сообщили в оборонном ведомстве, посетители смогут увидеть архивные документы, которые «в деталях описывают порядок подготовки и проведения поистине исторического события».

В разделе опубликованы схемы построения парадных расчётов, директивы командования Красной армии, а также фотоснимки того времени.

В мае Минобороны России рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Праги от немецко-фашистских захватчиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить