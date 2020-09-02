Минобороны рассекретило документы о завершении Второй мировой войны

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Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны.
Минобороны рассекретило документы о завершении Второй мировой войны
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Так, на сайте ведомства открылся новый мультимедийный раздел «Закономерный финал», который содержит исторические документы из фондов Центрального архива министерства, рассказывающие о завершающем этапе Второй мировой войны.

Как отметили в Минобороны, решающий вклад в победу над общемировым врагом внесла Красная Армия, проведя на Дальнем Востоке три завершающих крупных операции: Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

У посетителей интернет-портала есть возможность ознакомиться с деталями этих операция из   рассекреченных журналов боевых действий, политических донесений, приказов, описаний переговоров советских и японских военачальников, схем боевых действий.

В соответствующем разделе также можно найти фотографии времён Советско-японской войны, наградные листы на героев-красноармейцев, информационные сводки и газетные публикации за 1945 год.

В июне Минобороны опубликовало документы о подготовке и проведении Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

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