В Киеве зелёнкой облили памятник генералу Ватутину

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В Мариинском парке Киева 19-летний молодой человек с приятелем облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину.
В Киеве зелёнкой облили памятник генералу Ватутину
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

«Во время патрулирования территории Мариинского парка сотрудники полка полиции особого назначения №2 заметили, что неизвестные облили зелёным веществом памятник и бросились наутёк. Правоохранители догнали и задержали одного из беглецов», — указывается в заявлении.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 УК Украины, которая предусматривает до семи лет лишения свободы. В настоящий момент полиция ищет второго вандала.

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