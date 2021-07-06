«В сторону неонацизма»: зачем на Украине предложили вернуть звания героев Бандере и Шухевичу

Группа депутатов Верховной рады выступила с инициативой вернуть звания героев Украины националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления. В документе также предлагается на государственном уровне отпраздновать 80-летие создания Украинской повстанческой армии (УПА)*, увековечить память о её борьбе «за независимость Украины», а также изготовить и ввести в обращение монету, посвящённую юбилею создания этих войск. По мнению экспертов, перечисленные в документе инициативы ещё сильнее толкают Украину в сторону неонацизма, признаки которого чётко просматриваются в действиях и заявлениях политического истеблишмента государства.

Группа депутатов Верховной рады выступила с инициативой вернуть звания героев Украины лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере и главнокомандующему Украинской повстанческой армией (УПА)* Роману Шухевичу. Об этом говорится в проекте постановления, предоставленного для ознакомления комитетам украинского парламента.

«Рекомендовать президенту Украины предоставить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу», — отмечается в документе.

Напомним, в 2007 году Шухевичу было посмертно присвоено звание Героя Украины, а в 2010-м — Бандере. Позже, в 2011 году, эти решения были отменены Высшим административным судом страны.

Кроме того, депутаты предложили на государственном уровне отпраздновать 14 октября 2022 года 80-летие создания Украинской повстанческой армии.

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В проекте постановления также есть рекомендации для органов местного самоуправления, в которых парламентарии просят увековечить «память о борьбе Украинской повстанческой армии за независимость Украины против нацистских оккупантов во время Второй мировой войны и московско-большевистского оккупационного режима», а также «украинское освободительное движение». Увековечить «память» предлагается путём сооружения мемориалов и памятных знаков «в честь борцов за независимость Украины в ХХ веке».

«Национальному банку Украины (предложить. — RT) изготовить и ввести в обращение юбилейную монету, посвящённую 80-летию создания Украинской повстанческой армии, а также посвящённую Степану Бандере, Роману Шухевичу и другим командирам УПА», — говорится в проекте постановления.

Среди авторов документа — лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, первый заместитель главы партии «Слуга народа» Александр Корниенко, а также депутаты из фракций «Голос», «Европейская солидарность» и группы «Доверие».

Как отметил в беседе с RT доцент философского факультета МГУ Борис Межуев, консолидированное решение ряда депутатов сразу нескольких партий «развивать националистические идеи» на Украине обусловлено сильным стремлением определённой лоббистской группы среди политического истеблишмента повлиять на климат в стране.

«Эта группа в значительной степени представлена во власти. Она восхваляет Украинскую повстанческую армию, повинную в гибели огромного количества людей, среди которых были дети, старики и женщины. Это была страшная сила, ответственная за уничтожение представителей целого ряда народов, включая русских, поляков и евреев. Сейчас идеи этих преступников ярко отражены в западном украинском национализме», — заявил он.

Заседание Верховной рады

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин высказал мнение, что перечисленные в проекте постановления предложения и рекомендации «ещё сильнее толкают Украину в сторону неонацизма», признаки которого чётко просматриваются в действиях и заявлениях политического истеблишмента страны.

«За счёт оправдания действий Бандеры, Шухевича и других тёмных лошадок во времена Второй мировой войны украинские депутаты хотят набрать очки среди националистически настроенной части избирателей. Эти процессы со временем становятся всё более очевидными», — отметил Владимир Жарихин в беседе с RT.

«Героизация нацизма»

По мнению экспертов, выдвижение проекта постановления с такого рода инициативами — далеко не первый случай, когда на Украине наблюдается «откровенная героизация нацизма».

Так, весной в центре Киева прошёл «Марш вышиванок», организованный националистами в честь годовщины образования дивизии СС «Галичина». Его проведение осудили на Украине, в России и Германии. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил тогда на брифинге для журналистов, что пропаганда нацизма и войск вермахта на украинской территории «не добавляет имиджа» стране. Он также напомнил, что на Украине «фактически нет ни одной семьи, которая бы не потеряла родных и близких» во время Второй мировой войны.

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При этом 3 июня Рада отклонила законопроект о предотвращении легализации нацизма и героизации военных преступников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского парламента. В проекте документа предлагается устранить реабилитацию имиджа организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом, и лиц, которые во всём мире считаются военными преступниками. Законопроект внёс на рассмотрение депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Россия не раз заявляла, что на Украине наблюдается героизация нацизма. Как сообщил накануне журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вряд ли кто-то сможет спорить с тем, что «сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почёте».

«Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины», — сказал Песков.

На Украине также продолжает действовать запрет на ношение, демонстрацию и распространение георгиевской ленты, который вступил в силу летом 2017 года.

«Раскалывают общество»

Комментируя новые инициативы украинских депутатов, в частности, касающиеся празднования 80-летия создания Украинской повстанческой армии, источник RT в Министерстве иностранных дел Украины заявил, что политические партии «попросту заигрывают с одной из самых активных частей населения — националистами».

«Многие из парламентариев, подписавшихся под проектом соответствующего постановления, хотят вернуться в активную политику, а будущее Украины мало кого волнует. Эта ситуация прекрасно показывает, сколько депутатов на самом деле находятся в оппозиции к Зеленскому, которому своими предложениями могут создать новые проблемы», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в офисе президента сообщил, что появление такого проекта постановления говорит о том, что у Украины нет единой стратегии развития страны.

Уличная акция украинских националистов

Reuters

© Gleb Garanich

«В любом преуспевающем государстве есть глобальные цели на десятилетия вперёд и инструменты, которые позволяют их добиться. У нас же они меняются в зависимости от президента, депутатов и их выгод. Это касается не только Бандеры, Шухевича, но и украинизации, языкового вопроса, отношений с Россией и прочего», — отметил он.

По мнению представителя партии «Слуга народа», отсутствие должной реакции Киева на инициативы, направленные на героизацию нацизма, подобные тем, которые перечислены в проекте постановления, говорит о том, что украинский лидер «уже давно не видит реальной картины».

«Иначе как объяснить то, что происходит? В Раде регистрируются законопроекты, которые поднимают на уши всю страну, западных партнёров, а реакции президента никакой», — подчеркнул в беседе с RT представитель пропрезидентской силы.

Как отметил Борис Межуев, инициативы, направленные на героизацию нацизма, которые уже воплощены в жизнь на Украине или только будут реализовываться, сильно «раскалывают общество».

«Подобные идеи встречаются на востоке Украины, а также русскоязычным населением страны в целом крайне негативно. Такие процессы приводят к отчуждению этой большой части населения страны. Чем более интенсивно будет происходить героизация тёмных фигур истории и таких же организаций, тем сильнее будет увеличиваться расслоение общества. Всё это в конечном счёте может привести к сильнейшей политической фрагментации Украины, а возможно, и к потере ею государственности», — заключил эксперт.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).