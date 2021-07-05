Песков: сторонники нацизма и бандеровцы влияют на политическую жизнь Украины

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Сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почёте и оказывают влияние на общественную и внутреннюю жизнь страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что высказываемое журналистами мнение о том, что именно эти люди пришли к власти в Киеве, не является официальной позицией Москвы.
Песков: сторонники нацизма и бандеровцы влияют на политическую жизнь Украины
  • РИА Новости

«То, что сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почёте, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины», — сказал представитель Кремля, комментируя соответствующие заявления журналиста Владимира Соловьёва.

Он также отметил, что Соловьёв «волен делать любые заявления» по этому поводу, так как он журналист, а не официальное лицо и «очень тонко чувствует пульс и политологической, и экспертной мысли».

Вместе с тем Песков подчеркнул, что «это не является официальной позицией Москвы».

«В то же время первую часть комментария вы тоже должны учитывать», — сказал Песков журналистам.

В феврале 2019 года глава ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность героизацией Бандеры на Украине, а в декабре 2018 года посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что он был шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й Годом Степана Бандеры.

Кроме того, глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний Думенко отмечал, что украинцы испытывают чувство гордости, когда их называют бандеровцами.

В начале июня текущего года украинские депутаты отклонили законопроект о предотвращении легализации нацизма и героизации военных преступников. Документ был внесён Максимом Бужанским.

Он предусматривал предотвращение реабилитации имиджа организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом.

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