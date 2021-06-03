Рада отклонила законопроект о предотвращении легализации нацизма

Депутаты Верховной рады Украины в ходе пленарного заседания отклонили законопроект о предотвращении легализации нацизма и героизации военных преступников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рады.

Проект «о предотвращении реабилитации имиджа организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом, и лиц, которые во всём мире считаются военными преступниками», внёс на рассмотрение народный депутат Максим Бужанский.

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной раде принять законопроект за основу.

Тем не менее по результатам голосования законопроект не набрал необходимых голосов и был отклонён.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал нацизм абсолютным злом и призвал осуждать любые попытки оправдать его.

В начале мая на Украине возбудили уголовное дело из-за марша в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина», который прошёл в Киеве.