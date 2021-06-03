Рада отклонила законопроект о предотвращении легализации нацизма

Короткая ссылка
Депутаты Верховной рады Украины в ходе пленарного заседания отклонили законопроект о предотвращении легализации нацизма и героизации военных преступников.
Рада отклонила законопроект о предотвращении легализации нацизма
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рады.

Проект «о предотвращении реабилитации имиджа организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом, и лиц, которые во всём мире считаются военными преступниками», внёс на рассмотрение народный депутат Максим Бужанский.

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной раде принять законопроект за основу.

Тем не менее по результатам голосования законопроект не набрал необходимых голосов и был отклонён.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал нацизм абсолютным злом и призвал осуждать любые попытки оправдать его.

В начале мая на Украине возбудили уголовное дело из-за марша в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина», который прошёл в Киеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить