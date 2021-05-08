Зеленский призвал осуждать любые попытки оправдать нацизм

Украинский президент Владимир Зеленский назвал нацизм абсолютным злом и призвал осуждать любые попытки оправдать его. Такое заявление он опубликовал по случаю Дня памяти и примирения в своём Telegram-канале.

«Когда мы говорим «никогда снова», имеем в виду прежде всего очень конкретное «никогда не забыть». Поэтому и отмечается во многих странах этот день — памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 Мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она — общая, одна на всех в мире. Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения», — сказал Зеленский.

Он призвал «никогда не забывать», что украинцы «воевали вместе с десятками народов против нацизма».

«Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», — написал украинский президент.

Ранее офис президента Украины осудил проведение марша неонацистов в центре Киева по случаю годовщины создания дивизии СС «Галичина», который прошёл 28 апреля.