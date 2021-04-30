Офис Зеленского потребовал расследовать марш неонацистов в центре Киева

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Офис президента Украины Владимира Зеленского осудил проведение в центре Киева «Марша вышиванок» по случаю годовщины создания дивизии СС «Галичина».

«Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Не было и не могло быть никакого украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Там призвали полицию Украины установить обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности виновных.

«У правоохранителей есть для этого все возможности», — добавили в офисе президента.

28 апреля в центре Киева впервые прошёл «Марш вышиванок» по случаю годовщины создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. До этого марш проводили только во Львове. Колонну сопровождало небольшое число полицейских, в акции приняли участие около 100 человек.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия осудили проведение марша ультраправыми радикалами.

Подробнее о дивизии СС «Галичина» — в материале RT.

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