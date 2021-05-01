В Киеве возбудили уголовное дело в связи с маршем неонацистов

Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за марша в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина», который прошёл в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что киевские полицейские составили админпротокол по статье «Мелкое хулиганство» в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие.

«Кроме того, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины», — говорится в заявлении.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского осудил проведение в центре Киева «Марша вышиванок» по случаю годовщины создания дивизии СС «Галичина».

28 апреля в центре Киева впервые прошёл «Марш вышиванок» по случаю годовщины создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. До этого марш проводили только во Львове. Колонну сопровождало небольшое число полицейских, в акции приняли участие около 100 человек.