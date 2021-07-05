Депутаты Рады призвали «достойно отпраздновать» 80-летие создания УПА

Группа украинских депутатов предложила на государственном уровне отпраздновать 80-летие создания Украинской повстанческой армии* (УПА), члены парламента также обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть звание героев Украины националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу.

В пояснительной записке к проекту постановления предлагается «на достойном уровне провести мероприятия по празднованию 80-летия создания Украинской повстанческой армии» 14 октября 2022 года.

Как считают авторы документа, УПА «вела вооружённую борьбу за государственную независимость Украины против оккупационных режимов».

«Проектом постановления предлагается президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу», — говорится в пояснении.

В настоящее время проект постановления изучается комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Как пишет Интерфакс-Украина, инициаторами постановления выступили в том числе лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, первый заместитель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, депутаты из фракций «Голос», «Европейская солидарность» и группы «Доверие».

В начале июня украинские депутаты отклонили законопроект о предотвращении легализации нацизма и героизации военных преступников. Документ был внесён Максимом Бужанским.

Он предусматривал предотвращение реабилитации имиджа организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом.

Как отметили в Кремле, сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почёте и оказывают влияние на общественную и внутреннюю жизнь страны. В Москве также утверждали, что Киев продолжает потакать украинским неонацистам и радикалам.

Подробнее о том, почему провалилась попытка бандеровцев создать собственное государство, — в материале RT.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).