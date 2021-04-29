МИД России заявил о потакании Киева украинским неонацистам и радикалам

Киев продолжает потакать украинским неонацистам и радикалам, что приводит к росту масштабов и частоты подобных акций на Украине, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киев продолжает линию на потакание украинским национал-радикалам, искажение истории Великой Отечественной войны, героизацию нацистских коллаборационистов... Последователи нацистско-фашистской идеологии чувствуют на Украине полную безнаказанность и даже поддержку властей», — говорится в опубликованном на сайте российского ведомства комментарии.

Подобная позиция Киева, считают в Москве, оскорбляет память «всех народов бывшего Советского Союза, чьи солдаты отдали жизни за будущее последующих поколений, включая граждан современной Украины».

28 апреля в центре Киева впервые прошёл «Марш вышиванок» по случаю годовщины создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. До этого марш проводили только во Львове. Колонну сопровождало небольшое число полицейских, в акции приняли участие около 100 человек.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия осудили проведение марша ультраправыми радикалами.

Подробнее о дивизии СС «Галичина» — в материале RT.