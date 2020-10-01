В Москве отреагировали на решение суда Киева о символике СС «Галичина»

Москва возмущена решением апелляционного суда Киева отменить решение первой инстанции и признать символику 14-й дивизии СС «Галичина» не нацистской, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы возмущены упомянутым решением апелляционного суда, призываем киевские власти прекратить обелять злодеяния гитлеровских преступников, приспешников, коллаборационистов и наконец сделать что-то, чтобы обуздать разгул национал-радикалов в стране, которые открыто пропагандирует фашистские идеи», — сказала она.

В МИД России подчеркнули, что добровольцы 14-й дивизии СС несут личную ответственность за зверское уничтожение многих тысяч гражданского населения и партизан Польши, Украины и Словакии.

При этом, как напомнила Захарова, парламент Польши в 2016 году квалифицировал действия 14-й дивизии СС как геноцид польского народа.

Россия призывает ГА ООН и другие международные организации усилить работу по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, заключила Захарова.

В мае Окружной административный суд Киева принял решение, согласно которому необходимо было считать противоправными заявления о том, что символика 14-й дивизии СС «Галичина» не является символикой нацистского режима.

Однако 23 сентября Шестой апелляционный суд Киева отменил данное решение.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» осудила решение суда в Киеве о признании символики СС «Галичина» не нацистской.