Лавров заявил о превращении Украины в военный плацдарм НАТО против России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Государства — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там свои базы, используют её территорию для проведения учений», — отметил министр.

Как подчеркнул Лавров, если в 2021 году было проведено семь военных манёвров на украинской территории, то в наступающем, согласно закону, принятому Верховной радой Украины, намечено десять, включая одни круглогодичные.

«Все эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность», — добавил он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил об угрозе для России из-за «вползания» НАТО на территорию Украины.