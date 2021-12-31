Посол Антонов заявил об угрозе для России из-за «вползания» НАТО на территорию Украины

Угрозы безопасности России резко возрастают с «вползанием» НАТО на украинскую территорию. Об этом написал в статье для издания Foreign Policy российский посол в США Анатолий Антонов.

«С «вползанием» альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России», — приводятся слова Антонова на странице российского дипведомства в Facebook.

Он подчеркнул, что «это связано с перспективой появления на Украине ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к России и других дестабилизирующих вооружений».

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Россию «припёрли» к такой линии, что «дальше двигаться некуда».

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова Путина.

По его мнению, в случае дальнейшего продвижения НАТО к границам России необходимо будет принимать меры защиты, для которой «у нас, как сказал президент, есть все технические средства».