Депутат Чепа прокомментировал слова Путина о красных линиях в вопросах безопасности

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Дарья Ускова
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что Россию «припёрли» в вопросах безопасности к такой линии, что «двигаться уже некуда».
Депутат Чепа прокомментировал слова Путина о красных линиях в вопросах безопасности
  • Legion-Media

«Владимир Владимирович Путин чётко обозначил те условия, нарушение которых создаёт опасную ситуацию и нарушает тот слабый баланс безопасности, существующий в Европе и в мире», — пояснил Чепа.

По его мнению, в случае дальнейшего продвижения НАТО к границам России необходимо будет принимать меры защиты, для которой «у нас, как сказал президент, есть все технические средства».

Он также отметил, что в подобных случаях создаются опасные ситуации, в которых провокации и ошибки могут привести к необратимым последствиям.

Такое заявление адресовано в первую очередь к США, считает Чепа.

«Хотя США и находятся за океаном, и они привыкли создавать конфликтные ситуации в регионах, так называемый «управляемый хаос», в России это не получится», — подытожил собеседник RT.

Ранее глава российского государства  заявил, что Россию «припёрли» такой к такой линии, что «дальше двигаться некуда».

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