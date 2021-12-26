Депутат Водолацкий прокомментировал слова Путина о возможном ответе на расширение НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что ответ на расширение НАТО на восток может быть «самым разным», а решение будет зависеть от предложений, которые сделают российские военные эксперты.

«Мы все понимаем, что национальная безопасность Российской Федерации находится на первом месте в повестке руководства нашего государства. Естественно, исходя из этого принимаются все решения, которые позволят нашему государству иметь те договорные отношения, те правила игры, которые позволят в дальнейшем мирно существовать всем странам... Естественно, наши предложения исходят из тех решений, которые не ущемляют права других стран, но обеспечивают безопасность нашего государства», — подчеркнул Водолацкий.

Депутат отметил, что у США и НАТО «огромное желание» из территории Украины создать «зону конфликта», которая позволит «постоянно шантажировать Россию».

«Поэтому президент чётко и внятно заявил о том, что у наших военных экспертов есть варианты, которые позволят нам обеспечить безопасность», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что страны Европы, а также граждане Украины должны понимать, что они могут пострадать от политики, которую проводят США и НАТО.

Ранее Путин заявил о том, что ответ России на расширение НАТО будет зависеть от предложений военных экспертов.

Он добавил, что Россия предложила США и НАТО гарантии стратегической безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.