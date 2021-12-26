Путин: ответ России на расширение НАТО будет зависеть от предложений военных экспертов

Ответ России на расширение НАТО на восток может быть «самым разным», решение будет зависеть от предложений, которые сделают наши военные эксперты, заявил Владимир Путин.

Об этом он сказал в эфире «Россия 1» журналисту Павлу Зарубину в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».

«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал президент.

Он добавил, что Россия предложила США и НАТО гарантии стратегической безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.

«Мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закреплённого, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что Москва получила предложение Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО.

Как подчеркнули в МИД, именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей систем вооружений станут ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО.