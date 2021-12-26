Путин: ответ России на расширение НАТО будет зависеть от предложений военных экспертов

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RT
Ответ России на расширение НАТО на восток может быть «самым разным», решение будет зависеть от предложений, которые сделают наши военные эксперты, заявил Владимир Путин.
Путин: ответ России на расширение НАТО будет зависеть от предложений военных экспертов
  • AP

Об этом он сказал в эфире «Россия 1» журналисту Павлу Зарубину в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».

«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал президент.

Он добавил, что Россия предложила США и НАТО гарантии стратегической безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.

«Мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закреплённого, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что Москва получила предложение  Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО.

Как подчеркнули в МИД, именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей систем вооружений станут ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО.

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