МИД России подчеркнул, что именно нерасширение НАТО станет главной темой переговоров

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В МИД России опровергли распространённые на Западе заявления о том, что на предстоящих обсуждениях российских предложений о гарантиях безопасности тема нерасширения НАТО «рассматриваться не будет». Как подчеркнули в Москве, именно этот вопрос станет ключевым.
МИД России подчеркнул, что именно нерасширение НАТО станет главной темой переговоров
  • © МИД РФ

На сайте ведомства отмечается, что в США и ряде западных стран появились заявления о том, что в ходе обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО «рассматриваться не будет».

«Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно чётко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», — говорится в сообщении официального представителя министерства Марии Захаровой.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.

Как сообщили в Кремле, точных дат встречи России и НАТО пока нет.

Накануне стало известно, что Москва получила предложение Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО.

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