В Кремле заявили об отсутствии точных дат встречи России и НАТО по гарантиям безопасности
- Reuters
«Точных дат пока нет», — сказал Песков.
Он уточнил, что представлять российскую сторону будет замглавы МИД России Сергей Рябков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО. При этом она подтвердила, что переговоры с Россией пройдут в январе.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.