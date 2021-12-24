В Кремле заявили об отсутствии точных дат встречи России и НАТО по гарантиям безопасности

Точных дат встречи России и НАТО по гарантиям безопасности пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Точных дат пока нет», — сказал Песков.

Он уточнил, что представлять российскую сторону будет замглавы МИД России Сергей Рябков.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО. При этом она подтвердила, что переговоры с Россией пройдут в январе.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.