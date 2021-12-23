В США заявили о неготовности соглашаться с предложениями России по НАТО

Соединённые Штаты не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения. — RT) по НАТО — хороший пример», — цитирует РИА Новости Псаки.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.