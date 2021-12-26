Путин: Россию «припёрли» в вопросах безопасности к такой линии, что двигаться уже некуда

Россию «припёрли» к красным линиям в вопросах безопасности, заявил глава российского государства Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас припёрли такой к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда», — заявил Путин.

Он отметил, что Запад довёл российскую сторону до такого состояния, что им пора сказать: «Остановитесь».

«Я же уже говорил: поставят ракетные системы где-нибудь на Украине, четыре—пять минут подлётного времени до Москвы, ну куда же нам теперь двигаться?» — напомнил Путин.

Ранее президент отметил, что ответ России на расширение НАТО будет зависеть от предложений военных экспертов.

По его словам, Россия предложила Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу гарантии стратегической безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата.