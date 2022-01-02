«Средство давления»: в Совфеде прокомментировали призыв экс-дипломатов США изложить Москве суть возможных санкций

Призыв к администрации Джо Байдена передать российской стороне перечень возможных санкций, увязанных с ситуацией на Украине, нацелен на срыв диалога между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя инициативу, с которой выступила группа бывших американских дипломатов и экс-сотрудников, связанных с национальной безопасностью. По словам сенатора, основная задача предложенного шага — подрыв предстоящих переговоров о гарантиях безопасности.

Определённые круги в американском истеблишменте пытаются сорвать переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности, полагает член Совета Федерации Алексей Пушков. Так он прокомментировал призыв к администрации Джо Байдена изложить Москве список возможных санкций, относящихся к ситуации на Украине. С таким предложением выступила группа из 24 бывших послов США, экс-сотрудников, связанных с национальной безопасностью, и экспертов по России.

«Публикация списка антироссийских санкций... призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом их главное предназначение. Это средство не только давления на Москву, но и срыва диалога», — написал Пушков в своём Twitter.

Материал, посвящённый ситуации вокруг Украины и обвинению России в наращивании вооружённой группировки в регионе, был опубликован на днях на сайте «Атлантического совета»*. В нём излагаются соображения о том, «как удержать Москву от эскалации» и «отговорить от будущих провокаций». Среди прочего подписанты предлагают уже сейчас донести до российской стороны суть будущих «болезненных» экономических рестрикций, которые вступят в силу, «если Россия нападёт на Украину». В частности, предлагается достичь с Берлином договорённости о том, что Германия предотвратит запуск «Северного потока — 2» в случае «атаки» РФ.

В число подписантов вошли бывшие американские послы в Москве Александр Вершбоу и Майкл Макфол, бывшие главы дипмиссии США в Киеве Джон Хёрбст, Стивен Пайфер и Уильям Тейлор, экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, бывшие главнокомандующие Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк и Филип Бридлав.

Некоторые из них систематически призывают к различным мерам воздействия на Россию. Так, в конце декабря Макфол обвинил Москву в «подрыве европейской безопасности» и потребовал вывести контингент из Приднестровья, отозвать дипломатическое признание Абхазии и Южной Осетии, передать Крым Украине, а также вывести из Калининградской области комплексы «Искандер» и тактическое ядерное оружие. Он также призвал включить эти вопросы в повестку переговоров о гарантиях безопасности.

Также в декабре Макфол призывал ввести новую, «каскадную» модель антироссийских санкций, поскольку текущий формат, по его словам, «не изменит поведение Кремля». Экс-дипломат предложил постепенно ужесточать рестрикции вплоть до окончания конфликта на юго-востоке Украины.

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В свою очередь, Джон Хёрбст ещё в сентябре пригрозил России «серьёзными санкциями» в случае «агрессии» по отношению к украинской стороне. Выступая в Киеве, он заявил, что такие ограничения смогут разрушить российскую экономику.

Переговоры о гарантиях безопасности

Обращение к администрации Байдена было обнародовано после того, как в ночь на 31 декабря состоялся второй за месяц разговор между лидерами России и США. Президенты провели 50-минутную телефонную беседу, ключевой темой которой стали вопросы реализации достигнутой ранее договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности РФ.

«Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности», — сообщили в Кремле.

В ходе беседы также было подтверждено, что переговоры в Женеве пройдут 9—10 января, затем ещё одна дискуссия состоится в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января. Дискуссии в ОБСЕ начнутся 13 января.

«С российской стороны был дан исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, сказано, что это стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений», — подчеркнули в Кремле.

Предыдущий разговор президентов прошёл в режиме видеосвязи 7 декабря. Тогда по итогам переговоров сообщалось, что Путин обратил внимание Байдена на заинтересованность Москвы в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

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Вскоре после этого МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые были переданы Вашингтону и руководству Североатлантического альянса. Среди прочего в документы были включены положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, о взаимных гарантиях безопасности в Европе и об отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счёт бывших республик СССР.

Как констатировал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье для издания Foreign Policy, российские проекты договоров по гарантиям безопасности создают «условия для разрядки напряжённости в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов».

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия примет меры, если США и НАТО не ответят на предложение Москвы о гарантиях безопасности. По его словам, МИД не даст «замотать инициативы в бесконечных дискуссиях».

«Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», — заключил Лавров.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.