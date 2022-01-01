Reuters: Байден пригрозил Путину санкциями из-за ситуации на Украине
«Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он предпримет какие-то дальнейшие шаги, пойдёт на Украину, с нашей стороны будут серьёзные санкции», — цитирует американского лидера Reuters.
Байден отметил, что США и союзники по НАТО в этом случае увеличат своё присутствие в Европе, и это «будет высокая цена».
В то же время президент России Владимир Путин в ходе беседы отметил возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».
Как подчёркивается, отношениям России с Западом «будет нанесён серьёзнейший ущерб».