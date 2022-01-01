Reuters: Байден пригрозил Путину санкциями из-за ситуации на Украине

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден в рамках беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о недопустимости вторжения России на Украину.

«Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он предпримет какие-то дальнейшие шаги, пойдёт на Украину, с нашей стороны будут серьёзные санкции», — цитирует американского лидера Reuters.

Байден отметил, что США и союзники по НАТО в этом случае увеличат своё присутствие в Европе, и это «будет высокая цена».

В то же время президент России Владимир Путин в ходе беседы отметил возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».

Как подчёркивается, отношениям России с Западом «будет нанесён серьёзнейший ущерб».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить