Путин сообщил Байдену о возможности полного разрыва отношений с США в случае новых санкций

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».

Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Байден упомянул, что «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции», в том числе в экономической и военной сферах.

«Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что, если Запад всё-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то всё это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами», — отметил дипломат.

Как подчёркивается, отношениям России с Западом «будет нанесен серьёзнейший ущерб».

Ранее сообщалось, что телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились.