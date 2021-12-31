Путин сообщил Байдену о возможности полного разрыва отношений с США в случае новых санкций

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RT
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».
Путин сообщил Байдену о возможности полного разрыва отношений с США в случае новых санкций
  • РИА Новости

Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Байден упомянул, что «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции», в том числе в экономической и военной сферах.

«Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что, если Запад всё-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то всё это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами», — отметил дипломат.

Как подчёркивается, отношениям России с Западом «будет нанесен серьёзнейший ущерб».

Ранее сообщалось, что телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились.

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