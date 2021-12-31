Путин сообщил Байдену о возможности полного разрыва отношений с США в случае новых санкций
- РИА Новости
Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, Байден упомянул, что «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции», в том числе в экономической и военной сферах.
«Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что, если Запад всё-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то всё это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами», — отметил дипломат.
Как подчёркивается, отношениям России с Западом «будет нанесен серьёзнейший ущерб».
Ранее сообщалось, что телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились.